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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 жов, 2024 20:25
_Mykola_ написав: Успіх написав:
Я волонтерів ціную і поважаю!
І завжди буду повторювати - низький їм уклін!А тут просто "особисте/особливе" ставлення до Будівельника(як до Флер з Песікотом)
Вони більше 2,5року лапшали патріотичну куєту на вуха, а тепер виявляється, що вони ЗОВСІМ НЕ ХОЧУТЬ патріотично йти захищати свою Батьківщину!
Не хочуть патріотично замінити втомлених/виснажених Успіхів за 32місяці!!!
То накуя було тут з себе корчити патріотів, якщо виявилось, що вони саме у цьому плані/ракурсі - гів но!!!
Так Будівельнник і його сини регулярно збирають, закуповують та возять волонтерську допомогу, волонтери далі нікуди... Навіть тут були збори і прохання допомоги, яку пан Будівельник оперативно майже сам всю закрив.
Я просто виділю, а ви перечитайте вдумливо, шевелячи губами!
п.с.
Ще можу додати - що вони просто забажали відкупитись... - але хто дав їм таке право і відняв у мене його?
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Додано: Суб 12 жов, 2024 20:27
lapay написав:
А кому вони продають свою нафту? От для цього нам і потрібен китайсько-індійський мирний план, щоб основні покупці російської нафти були на нашому боці, тоді, як мінімум, ми можемо вимагати від них участі в реалізації їх мирного плану.
Вони будуть глибоко занепокоєні тим, що "їхній" мирний план несподівано не зупинив війну, а Україна в результаті опинилася на межі свого існування. Потім скажуть, що вони лише запропонували план дій, а його втілення було цілком на сторонах, що приймають участь у війні. Ну не оголошувати ж, дійсно, війну Росії тільки тому, що Україна не змогла виконати такий чудовий план?
M-Audio написав:
Не варто повторювати ту саму помилку двічі.
Яку помилку? Війна і є найбільшою помилкою обох довбодятлів.
Однією тезою передвиборчої кампанії Зеленського було якраз те, що война продовжується, оскільки в Україні керівництво зацікавлено в цьому, а як прийде не зацікавлене керівництво, то й війна зупиниться. Того разу ця помилка коштувала повномасштабного вторгнення і великої війни. Наступного разу Україна зникне.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 20:30
Успіх написав: _Mykola_ написав: Успіх написав:
Я волонтерів ціную і поважаю!
І завжди буду повторювати - низький їм уклін!А тут просто "особисте/особливе" ставлення до Будівельника(як до Флер з Песікотом)
Вони більше 2,5року лапшали патріотичну куєту на вуха, а тепер виявляється, що вони ЗОВСІМ НЕ ХОЧУТЬ патріотично йти захищати свою Батьківщину!
Не хочуть патріотично замінити втомлених/виснажених Успіхів за 32місяці!!!
То накуя було тут з себе корчити патріотів, якщо виявилось, що вони саме у цьому плані/ракурсі - гів но!!!
Так Будівельнник і його сини регулярно збирають, закуповують та возять волонтерську допомогу, волонтери далі нікуди... Навіть тут були збори і прохання допомоги, яку пан Будівельник оперативно майже сам всю закрив.
Я просто виділю, а ви перечитайте вдумливо, шевелячи губами!
п.с.
Ще можу додати - що вони просто забажали відкупитись... - але хто дав їм таке право і відняв у мене його?
Песікот і Флер з чоловіком не дорівнює навіть близько по реальному фактичному внеску у перемогу ніж у Будівельника з синами. Але патріотичними патріотами вважають себе всі зазначені. І чомусь до Будівельника не менше претензій і срачів на цю тему, хоча внесок і патріотизм якби фактичними справами... доведено що вище.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 20:39
Успіх
Чего ты ноешь постоянно, что тебя кто-то должен заменить втомлэного за 32 месяца. Бегал тут с наклейкой +1 на лбу, наголосовал за образ Голобородька из сериала, который "закончил войну в своей голове" и "достаточно просто перестать стрелять", ну так будь добр поиметь последствия если в голове каша из 95 квартала. Все просто - ты платишь за свой инфантилизм.
жри... ТЕ как говорил ваш стадионный шашлычный император шапито.
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pirat-d
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Додано: Суб 12 жов, 2024 20:43
pirat-d написав:
жри
А ти коли на фронт "жерти" підеш?
Що, штанці мокрі від однієї тільки думки поїхати на фронт?
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 12 жов, 2024 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 20:43
lapay написав:detroytred
Блокування каналів відбулось раптово, ніяких мітингів з вимогами, як перед Парижем, не було. Вимоги були, свого часу, до Порошенка, але він цього так і не зробив
.
есть старая китайская поговорка "держи друзей близко а врагов еще ближе..."(с)
Порошенко в отличии от ЗЕ реальный опытный политик, при нем медведчуковские были под присмотром смокча при этом финансы у кацапов отправляя отчеты хозяевам "еще чуть-чуть и наша возьмет"...
...но тут случилось "хоть поржем"...
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Додано: Суб 12 жов, 2024 20:49
Все, прийшов злий лісник(закреслено) тцкашник і почав видаляти повідомлення))
Ще би половину форумчан запакував би в бусік - ціни б не було!
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Додано: Суб 12 жов, 2024 20:49
Успіх написав: pirat-d написав:
жри
А ти коли на фронт "жерти" підеш?
Що, штанці мокрі від одної тільки думки поїхати на фронт?
Я ж не ты, публичная плакальщица, наматывать тут сопли на пальцы... о каждом своем шаге отчитываться. Делаю что могу, не меньше твоего, для победы над кацапами.
Просто ты ж из 73% стада альтернативно одаренных, которое привело клоуна, а теперь ноешь тут в каждом посте, как ты втомывся. Тебя первого нужно в тобой же наваленную кучу кала мордой окунать. Что жизнь и делает кстати с тобой.
Что бы ты раз и на всегда забыло об участиях в выборах, если мозга нет.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 20:49
До речі - досить важке і неприємне для мене спостереження
Мужики волонтери - вигорають швидше....
Жінки якось тримаються краще.
І повязане це (на мою думку) з ментальністю в якій мужик має сам все зробити... а жінці не западло і попросити щоб хтось допоміг.
Тому мужики спочатку збільшували обєми робіт , потім залізли в заначки сховані від жінок щоб скомпенсувати те що фізично не можуть зробити самі, потім з дозволу жінок залізли в сімейні заначки...
Станом на зараз фізіологічно-загнані , фінансово - опустошені ( при чому чим молодші - тим сильніше, такі як я тримаються бо завжди памятали про те що сало треба зберегти...)
А жінки просто що можуть зробити - роблять , на що не вистарчає - роблять збір , якщо(поки ) збір не закритий - всім відмовляють не залежно будь то аптечки чи шоколадки.....
Для того щоб загнані пацани волонтери хоч трохи піднялись духом - їх роботу треба ПОХВАЛИТИ на рівні Держави, інакше далі піде лавинообразний спад.....
А це в рази погіршить ситуацію з забезпеченням долярчиків , щоб там не нафантазовував лад....
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Додано: Суб 12 жов, 2024 20:51
pesikot написав:
Я ж тебе писал, что я в картах отлично разбираюсь
Приедь дятел и шагами померяй расстояние от с.Каменское до Запорожья, если ума не хватает на карте посмотреть))
Или ты думаеш, что Кабы летают тоже как авто ездит по трассах?
Маршрут по дороге от село Каменское до Запорожья на машине составляет 40 км. Это по трассе, а по просёлочным возле посадок и полям всего 30-35км.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 12 жов, 2024 20:59, всього редагувалось 2 разів.
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