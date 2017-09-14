Додано: Суб 12 жов, 2024 20:49

До речі - досить важке і неприємне для мене спостереження

Мужики волонтери - вигорають швидше....

Жінки якось тримаються краще.



І повязане це (на мою думку) з ментальністю в якій мужик має сам все зробити... а жінці не западло і попросити щоб хтось допоміг.

Тому мужики спочатку збільшували обєми робіт , потім залізли в заначки сховані від жінок щоб скомпенсувати те що фізично не можуть зробити самі, потім з дозволу жінок залізли в сімейні заначки...

Станом на зараз фізіологічно-загнані , фінансово - опустошені ( при чому чим молодші - тим сильніше, такі як я тримаються бо завжди памятали про те що сало треба зберегти...)

А жінки просто що можуть зробити - роблять , на що не вистарчає - роблять збір , якщо(поки ) збір не закритий - всім відмовляють не залежно будь то аптечки чи шоколадки.....



Для того щоб загнані пацани волонтери хоч трохи піднялись духом - їх роботу треба ПОХВАЛИТИ на рівні Держави, інакше далі піде лавинообразний спад.....

А це в рази погіршить ситуацію з забезпеченням долярчиків , щоб там не нафантазовував лад....