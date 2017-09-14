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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 жов, 2024 20:56
план перемоги: розібрати ж.д. колію на шляхах наступу
15
чел. 200х на сундук мєртвєца і бутилка рома на 1 км^2
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 12 жов, 2024 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 21:02
pirat-d написав:
Делаю что могу
Угу, на дивані пивом травишся))
Чого до сих пір не на фронті?
Яйця заважають?
На скільки ще має ворог просунутись, щоб ти пішов на фронт?
Чи ти "не народжений для війни"?
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Додано: Суб 12 жов, 2024 21:03
M-Audio написав:
Вони будуть глибоко занепокоєні тим, що "їхній" мирний план несподівано не зупинив війну, а Україна в результаті опинилася на межі свого існування. Потім скажуть, що вони лише запропонували план дій, а його втілення було цілком на сторонах, що приймають участь у війні. Ну не оголошувати ж, дійсно, війну Росії тільки тому, що Україна не змогла виконати такий чудовий план?
Та ладно. Китайський спецпредставник просто так двічі навколо кулі оббігав, рекламуючи китайський мирний план і свій саміт? Так воно не працює, сказав А, то скажеш і Б. Міряєш на себе статус світового центру впливу? То будеш справою доводити, що ти не балаболка, як Трамп, і можеш реально зупинити цей конфлікт, як декларуєш.
А то в нас люблять розписуватись за інщих - перший все дай і відразу, другий не захоче домовлятись, третій піде у відмову. А сам навіть від олімпійського перемир'я відмовиася, дебіл.
M-Audio написав:
Однією тезою передвиборчої кампанії Зеленського було якраз те, що война продовжується, оскільки в Україні керівництво зацікавлено в цьому, а як прийде не зацікавлене керівництво, то й війна зупиниться. Того разу ця помилка коштувала повномасштабного вторгнення і великої війни. Наступного разу Україна зникне.
То не треба робити помилок, ставлячи хрестик за бандита чи некомпетентного неадеквата-популіста.
Востаннє редагувалось lapay
в Суб 12 жов, 2024 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 21:04
Успіх написав: pirat-d написав:
Делаю что могу
Угу, на дивані пивом травишся))
Чого до сих пір не на фронті?
Яйця заважають?
На скільки ще має ворог просунутись, щоб ти пішов на фронт?
Чи ти "не народжений для війни"?
тобі тут ніхто не поспівчуває, ні "свої" ні "чужі", маєш що маєш, сам собі злобний Піноккіо, чи як кажуть ще "кожний сам собі пздць свого щастя"
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