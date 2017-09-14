lapay написав:Та ладно. Китайський спецпредставник просто так двічі навколо кулі оббігав, рекламуючи китайський мирний план і свій саміт?
так а Росія погодилась на цей план? Про що взагалі мова? Хутін же ж ясно сказав, що вогонь припинить тільки після того, як Україна почне виведення військ з 4 областей. Це плювок на китайську та всі інші мирні пропозиції. І щось мені не відомо про якусь негативну реакцію Китаю на ці путінські умови. Чи китайські пункти стосуються лише української сторони?
Успіх написав:Мені не співчуття тут потрібні, а ЧЕСНЕ ЗІЗНАННЯ ура- патріотів, що вони за жодних обставин добровільно НЕ підуть на фронт! Це ж очевидно! Але щоки патріотично надувають, як жаба при запорі!
Глас вопиющего в пустыне. Пан Успих, предлагаю вам идею: перевод вас в ТЦК,с последующим запросом у администрации IP адресов ваших оппонентов и высылки по их адресу айнзацгруппы. Фронту допомога и вам сатисфакция.И главное-все по закону.
Успіх написав:Мені не співчуття тут потрібні, а ЧЕСНЕ ЗІЗНАННЯ ура- патріотів, що вони за жодних обставин добровільно НЕ підуть на фронт! Це ж очевидно! Але щоки патріотично надувають, як жаба при запорі!
Глас вопиющего в пустыне. Пан Успих, предлагаю вам идею: перевод вас в ТЦК,с последующим запросом у администрации IP адресов ваших оппонентов и высылки по их адресу айнзацгруппы. Фронту допомога и вам сатисфакция.И главное-все по закону.
пропонуєте долярчику за 30 срібних стати стукачком-іудою?