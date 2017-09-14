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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1037810379103801038110382 ... 10384>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:25

Ein Land blutet aus
Die Ukraine geht in ihren dritten Kriegswinter, es könnte der schwerste werden. Die Regierung in Kiew denkt erstmals über bittere Kompromisse mit Russland nach.

https://www.spiegel.de/ausland/ukraine- ... 181f63e80c
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 12 жов, 2024 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:26

  Wirująświatła написав:https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-krieg-ein-land-vor-der-zerreissprobe-kiew-erwaegt-erstmals-kompromisse-mit-russland-a-e405617b-47aa-4d9b-942e-c9181f63e80c

уберзетцен бітте, міхь діхь ніхть ферштеєн
Востаннє редагувалось flyman в Суб 12 жов, 2024 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:26

  lapay написав:Та ладно. Китайський спецпредставник просто так двічі навколо кулі оббігав, рекламуючи китайський мирний план і свій саміт?

так а Росія погодилась на цей план? Про що взагалі мова?
Хутін же ж ясно сказав, що вогонь припинить тільки після того, як Україна почне виведення військ з 4 областей. Це плювок на китайську та всі інші мирні пропозиції. І щось мені не відомо про якусь негативну реакцію Китаю на ці путінські умови. Чи китайські пункти стосуються лише української сторони?
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:26

  Успіх написав:Мені не співчуття тут потрібні, а ЧЕСНЕ ЗІЗНАННЯ ура- патріотів, що вони за жодних обставин добровільно НЕ підуть на фронт!
Це ж очевидно!
Але щоки патріотично надувають, як жаба при запорі! :)


Глас вопиющего в пустыне. Пан Успих, предлагаю вам идею: перевод вас в ТЦК,с последующим запросом у администрации IP адресов ваших оппонентов и высылки по их адресу айнзацгруппы. Фронту допомога и вам сатисфакция.И главное-все по закону.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:28

Якісь гниди тут повилазили - мабуть скоро перемога))

  pirat-d написав:Это я тебе еще должен ответ дать?
Звичайно, що так!
Тут за тебе Успіхи життям і здоров'ям ризикують!

Тож давай, не сци!
Будь мужнім - відповідай!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:28

  Velz написав:
  Успіх написав:Мені не співчуття тут потрібні, а ЧЕСНЕ ЗІЗНАННЯ ура- патріотів, що вони за жодних обставин добровільно НЕ підуть на фронт!
Це ж очевидно!
Але щоки патріотично надувають, як жаба при запорі! :)


Глас вопиющего в пустыне. Пан Успих, предлагаю вам идею: перевод вас в ТЦК,с последующим запросом у администрации IP адресов ваших оппонентов и высылки по их адресу айнзацгруппы. Фронту допомога и вам сатисфакция.И главное-все по закону.

пропонуєте долярчику за 30 срібних стати стукачком-іудою?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:31

Життя - цікава штука!©)))

  flyman написав:Але і заборонити ходити по граблям тобі тут не взмозі, хіба що вічним баном.
Просто повір - ще декілька днів і я тут буду з'являтись - 2-3рази/дні на місяць, або і ще рідше!

І настане тут форумна благодать! :lol:

Як он майже на валютній гілці ;)
Хоч там щось ще Юра-61 намагається, але...
Але це не Успіх, який ще 3-5р тому розкочегарював валютну гілку на 10+ сторінок на добу! :lol:

Минулося...


Тож - і це минеться!© :wink:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 12 жов, 2024 21:34, всього редагувалось 2 разів.
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:31

:idea:

https://m.youtube.com/@Meykanemo/videos

.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 12 жов, 2024 21:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:31

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-krieg-ein-land-vor-der-zerreissprobe-kiew-erwaegt-erstmals-kompromisse-mit-russland-a-e405617b-47aa-4d9b-942e-c9181f63e80c

уберзетцен бітте, міхь діхь ніхть ферштеєн

В Украине впервые обсуждается завершение войны за счет отказа от полного отвоевания оккупированных территорий, — Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 12 жов, 2024 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:32

Втрата Покровська завдасть смертельного удару по українській сталеливарній промисловості — ЗМІ
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_e ... ovosti-zmi
Игорь Алексеевич
 
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