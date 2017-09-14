Звичайно, що так! Тут за тебе Успіхи життям і здоров'ям ризикують!
Тож давай, не сци! Будь мужнім - відповідай!
Понятно) ты не способен сделать даже работу над собственными ошибками. Запомни - Что посеял, то и жнешь. Платя собственным жизненным ресурсом за свой тупой выбор - абсолютно заслуженно между прочим. Так что не ной. Беда в том, что когда (теперь хз когда) будут новые выборы, ты со своим инфантилизмом снова попрешься на выборы, выбирать очередного Голобородька. Который тебя снова макнет в дерьмо.
Успіх написав:Мені не співчуття тут потрібні, а ЧЕСНЕ ЗІЗНАННЯ ура- патріотів, що вони за жодних обставин добровільно НЕ підуть на фронт! Це ж очевидно! Але щоки патріотично надувають, як жаба при запорі!
Глас вопиющего в пустыне. Пан Успих, предлагаю вам идею: перевод вас в ТЦК,с последующим запросом у администрации IP адресов ваших оппонентов и высылки по их адресу айнзацгруппы. Фронту допомога и вам сатисфакция.И главное-все по закону.
thenewepic написав:так а Росія погодилась на цей план? Про що взагалі мова? Хутін же ж ясно сказав, що вогонь припинить тільки після того, як Україна почне виведення військ з 4 областей. Це плювок на китайську та всі інші мирні пропозиції. І щось мені не відомо про якусь негативну реакцію Китаю на ці путінські умови. Чи китайські пункти стосуються лише української сторони?
А хіба ми офіційнр відмовились від нашого фантастичного мирного плану, де записан вивід військ рф до початку перемовин? Нє? А чого Хйло повинен відмовитись від своїх фантастичних вимог, тим паче, коли вони наступають? І в них, і в нас є партнери, від яких ми критично залежим. Нам пощастило, що їх партнери за РПВ, і не пощастило, що в нас така дебільна влада.
flyman написав:пропонуєте долярчику за 30 срібних стати стукачком-іудою?
Нет,что вы. Какие сребренники. Вопрос чисто идеологический. Я пошутил вообще-то. Никакая айнзацгруппа пока не выламывает двери и не оцепляет жилые кварталы с собаками, а я с 2022 предсказывал это-но при зеле этого не будет. Вот выберете если что зализного-он покажет кузькину мать. А пока особо переживать не стоит, если не ходить на концерты Вакарчука
flyman написав:пропонуєте долярчику за 30 срібних стати стукачком-іудою?
Нет,что вы. Какие сребренники. Вопрос чисто идеологический. Я пошутил вообще-то. Никакая айнзацгруппа пока не выламывает двери и не оцепляет жилые кварталы с собаками, а я с 2022 предсказывал это-но при зеле этого не будет. Вот выберете если что зализного-он покажет кузькину мать. А пока особо переживать не стоит, если не ходить на концерты Вакарчука
думаєте, що набереться 5-10% пасіонарних від залишків, щоб нагнути решту (плюс ще таких же пасіонарних але вже на іншому кінці палки)?