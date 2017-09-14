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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 103791038010381103821038310384>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:33

І безкоштовно!!! )))

flyman
стукачком-іудою?


Це хто написав? Той хто в темноті і без окуляр вміє намацати кнопку «скарга» на цьому форумі? :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:36

  Успіх написав:
  pirat-d написав:Это я тебе еще должен ответ дать?
Звичайно, що так!
Тут за тебе Успіхи життям і здоров'ям ризикують!

Тож давай, не сци!
Будь мужнім - відповідай!


Понятно) ты не способен сделать даже работу над собственными ошибками. Запомни - Что посеял, то и жнешь. Платя собственным жизненным ресурсом за свой тупой выбор - абсолютно заслуженно между прочим. Так что не ной.
Беда в том, что когда (теперь хз когда) будут новые выборы, ты со своим инфантилизмом снова попрешься на выборы, выбирать очередного Голобородька. Который тебя снова макнет в дерьмо.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:37

Справедлива рука правосуддя!©))

  Velz написав:
  Успіх написав:Мені не співчуття тут потрібні, а ЧЕСНЕ ЗІЗНАННЯ ура- патріотів, що вони за жодних обставин добровільно НЕ підуть на фронт!
Це ж очевидно!
Але щоки патріотично надувають, як жаба при запорі! :)


Глас вопиющего в пустыне. Пан Успих, предлагаю вам идею: перевод вас в ТЦК,с последующим запросом у администрации IP адресов ваших оппонентов и высылки по их адресу айнзацгруппы. Фронту допомога и вам сатисфакция.И главное-все по закону.

Ідея досить не погана! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:так а Росія погодилась на цей план? Про що взагалі мова?
Хутін же ж ясно сказав, що вогонь припинить тільки після того, як Україна почне виведення військ з 4 областей. Це плювок на китайську та всі інші мирні пропозиції. І щось мені не відомо про якусь негативну реакцію Китаю на ці путінські умови. Чи китайські пункти стосуються лише української сторони?

А хіба ми офіційнр відмовились від нашого фантастичного мирного плану, де записан вивід військ рф до початку перемовин? Нє? А чого Хйло повинен відмовитись від своїх фантастичних вимог, тим паче, коли вони наступають?
І в них, і в нас є партнери, від яких ми критично залежим. Нам пощастило, що їх партнери за РПВ, і не пощастило, що в нас така дебільна влада.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:41

  flyman написав:пропонуєте долярчику за 30 срібних стати стукачком-іудою?

Нет,что вы. Какие сребренники. Вопрос чисто идеологический.
Я пошутил вообще-то. Никакая айнзацгруппа пока не выламывает двери и не оцепляет жилые кварталы с собаками, а я с 2022 предсказывал это-но при зеле этого не будет.
Вот выберете если что зализного-он покажет кузькину мать.
А пока особо переживать не стоит, если не ходить на концерты Вакарчука
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:42

Все по-чесному!©

  flyman написав:пропонуєте долярчику за 30 срібних стати стукачком-іудою?
Ні-ні, не плутай з "рукою правосуддя!" :D

Як от, наприклад, Джон Крамар з фільму "Пила" ;)
Творив правосуддя по своєму)) - а головне, він давав жертвам шанс виправитись))

Тож і я б давав шанс ура-патріотам виправитись на фронті ;)
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:44

  Velz написав:
  flyman написав:пропонуєте долярчику за 30 срібних стати стукачком-іудою?

Нет,что вы. Какие сребренники. Вопрос чисто идеологический.
Я пошутил вообще-то. Никакая айнзацгруппа пока не выламывает двери и не оцепляет жилые кварталы с собаками, а я с 2022 предсказывал это-но при зеле этого не будет.
Вот выберете если что зализного-он покажет кузькину мать.
А пока особо переживать не стоит, если не ходить на концерты Вакарчука
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думаєте, що набереться 5-10% пасіонарних від залишків, щоб нагнути решту (плюс ще таких же пасіонарних але вже на іншому кінці палки)?
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:47

  pirat-d написав:попрешься на выборы, выбирать очередного
Як ти так тут слідкуєш за мною, то мав би знати - я ще 3р. тому 100500раз тут писав, що тепер на жодні вибори "ні ногою!"


То що, може хоч тепер наважишся на відповідь по суті?
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:47

Правосуддя

  Успіх написав:
  flyman написав:пропонуєте долярчику за 30 срібних стати стукачком-іудою?
Ні-ні, не плутай з "рукою правосуддя!" :D

Як от, наприклад, Джон Крамар з фільму "Пила" ;)
Творив правосуддя по своєму)) - а головне, він давав жертвам шанс виправитись))

Тож і я б давав шанс ура-патріотам виправитись на фронті ;)

"Синку - це фантастика" (с)(тм)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:49

  Успіх написав: я ще 3р. тому

Як завжди - божилася, що цього не зроблю і зробила навпаки.
flyman
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