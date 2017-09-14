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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 жов, 2024 22:01
Цікаво, що б казали оті 23%, якби в 2019 був обраний По і ... майже все відбувалося так само, як і зараз?
(Ну було б трохи більше рокет, Богдан і т.д. ... Хоча може б і не було, бо путло не чекав би 2 роки, а здійснив повномасштабку одразу у 2019).
Невже з ТЦК порядок По наводив би? Або ще більш укріплень, ніж за 5 років, встиг би зробити? Або патронні та ін. підприємства побудувати?
Чи армію від паперів та ін. позбавив, перебудував?
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detroytred
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Додано: Суб 12 жов, 2024 22:04
detroytred написав:
Цікаво, що б казали оті 23%, якби в 2019 був обраний По і ... майже все відбувалося так само, як і зараз?
(Ну було б трохи більше рокет, Богдан і т.д. ... Хоча може б і не було, бо путло не чекав би 2 роки, а здійснив повномасштабку одразу у 2019).
Невже з ТЦК порядок По наводив би? Або ще більш укріплень, ніж за 5 років, встиг би зробити? Або патронні та ін. підприємства побудувати?
Чи армію від паперів та ін. позбавив, перебудував?
не відбувалось, не відбувалось ... і внєзапно ... "вітром надуло".
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flyman
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Додано: Суб 12 жов, 2024 22:05
lapay написав:
А чого Хйло повинен відмовитись від своїх фантастичних вимог, тим паче, коли вони наступають?.
я теж не знаю. На його місці і я б не зупинявся, доки "карта йде". Так що спочатку треба зробити так, щоб лінія фронту не рухалася хоча б 3 місяці підряд, а тоді можна буде говорити про припинення вогню.
А цього ні Китай, ні Бразилія для нас не зроблять. Тільки наші західні партнери можуть дати таку допомогу або поставити такий ультиматум, щоб Хутін зупинився. Я так розумію, Зеленський саме цим зараз і займається - переконує західних лідерів. Хоча дивно, що їх треба взагалі переконувати, у них же має бути якесь уявлення, як має завершитись війна? Але на практиці я зовсім не бачу ознак присутності такого уявлення.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 22:08
flyman написав: detroytred написав:
Цікаво, що б казали оті 23%, якби в 2019 був обраний По і ... майже все відбувалося так само, як і зараз?
(Ну було б трохи більше рокет, Богдан і т.д. ... Хоча може б і не було, бо путло не чекав би 2 роки, а здійснив повномасштабку одразу у 2019).
Невже з ТЦК порядок По наводив би? Або ще більш укріплень, ніж за 5 років, встиг би зробити? Або патронні та ін. підприємства побудувати?
Чи армію від паперів та ін. позбавив, перебудував?
не відбувалось, не відбувалось ... і внєзапно ... "вітром надуло".
Ага. Раптом.
Тепер видно, що без поступок в Парижі, все і так би йшло до повномасштабки.
Хоч за якого президента.
Навпаки, при рєзвой підготовці України до відбиття нападу орки напали б раніше.
Не чекали б поки рєзво підготуємося.
Чи чекали б?))
Вічно чекали б виконання (по їх сценарію) Мінських угод і спостерігали б, як готуємося до відбиття?
А що? Дочекалися б коли Україна посилиться, ракет наробить тощо і от тоді б і напали.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 12 жов, 2024 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 22:12
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Цікаво, що б казали оті 23%, якби в 2019 був обраний По і ... майже все відбувалося так само, як і зараз?
(Ну було б трохи більше рокет, Богдан і т.д. ... Хоча може б і не було, бо путло не чекав би 2 роки, а здійснив повномасштабку одразу у 2019).
Невже з ТЦК порядок По наводив би? Або ще більш укріплень, ніж за 5 років, встиг би зробити? Або патронні та ін. підприємства побудувати?
Чи армію від паперів та ін. позбавив, перебудував?
не відбувалось, не відбувалось ... і внєзапно ... "вітром надуло".
Ага. Раптом.
Тепер видно, що без поступок в Парижі, все і так би йшло до повномасштабки.
Хоч за якого президента.
Навпаки, при рєзвой підготовці України до відбиття нападу орки напали б раніше.
Не чекали б поки рєзво підготуємося.
Чи чекали б?))
Однозначно розміновував би Перекоп з Чонгаром, інфа 146% від мольфарів
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 12 жов, 2024 22:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 22:13
flyman написав:
думаєте, що набереться 5-10% пасіонарних від залишків, щоб нагнути решту (плюс ще таких же пасіонарних але вже на іншому кінці палки)?
Самому интересно. Вы видео смотрите с обращениями пассионариев? У некоторых моих знакомых уже паника, война закончится придут *****, нас ***** и так далее.
Я их успокаиваю-во первых война не кончится, а во вторых не шляйтесь по кабакам, не едите общественным транспортом, не ходите на массовые гуляния. Это же очевидно.
Я летом в Борисполе был в проездом,заночевал. С семьей. Смотрю- две компашки молодых и буйных. В гражданском. Думаю,ТЦК на них нет.
А потом они столы сдвинули, начали подвиги вспоминать, побратимов погибших, потом начали орать про "пидорив, що не воювали".По ходу в отпуске.
В общем покушали мы и пошли,пока они пидоров не воеваших искать не начали. Так что ближайшие пару лет после войны лучше осторожно себя вести, вот как при ТЦК,только хуже. ТЦК на ВЛК направляют, а тут сразу и к праотцам можно отправится.
Тем более ТЦК достаточно показать доки с причиной не нахождения на фронте и все. А тут не факт. Ведь ТЦК изначально-вийсково-обликовий документ интересует. А здесь "воевал ты или пидор дрожащий"?
Короче пока одни пассионарии будут бодаться с другими , вполне можно посидеть на берегу,согласно китайской мудрости.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 22:14
ЛАД написав:
Или опять расскажете, что юго-восток ждёт Путина?
З практики окупованих територій хтось дійсно чекає, хтось живе у своєму болоті, яка б там влада не була.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 22:16
Velz написав:
вполне можно посидеть на берегу,согласно китайской мудрости.
на філіпінському, напр.
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flyman
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Додано: Суб 12 жов, 2024 22:19
Velz знаете в чём вы ошибаетесь? это русские такие. у них клемма падает и начинается поиск врагов и справедливости, особенно по синьке. Я жил на рф (при совке) потом друзей много оттуда было. Найти врага, начистить ему рожу там национальная идея.
А среди украинцев буйных мало. Сильно вас после АТО кто то щемил? Разбредутся по хатам, выпьют водки, закусят борщём и жизнь наладится. Когда у человека внутри всё хорошо он не идёт морды бить. А другим просто лень.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 12 жов, 2024 22:26, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 22:19
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
не відбувалось, не відбувалось ... і внєзапно ... "вітром надуло".
Ага. Раптом.
Тепер видно, що без поступок в Парижі, все і так би йшло до повномасштабки.
Хоч за якого президента.
Навпаки, при рєзвой підготовці України до відбиття нападу орки напали б раніше.
Не чекали б поки рєзво підготуємося.
Чи чекали б?))
Однозначно розміновував би Перекоп, інфа 146% від мольфарів
Угу.
Там за По отакенні моцні сили для опору були...
Непрохідні...
Такі укріплення...
Те, що з розмінуванням Зевлада накосячила, несумнівно.
Але гарантій, що і з замінованим орки не пройшли, нема.
Звісно менше.
Але принципово -- яка різниця?
Навіть якщо і овсі з Півдня не пішли, а тільки з інших напрямів, то що?
Принципово менша війна була б?
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