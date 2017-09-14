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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10381103821038310384>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 22:20

Velz

вполне можно посидеть на берегу,согласно китайской мудрости.

«А у вас брат в Киевском подвале есть?»

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 22:21

  Успіх написав:
  Velz написав:
  Успіх написав:Мені не співчуття тут потрібні, а ЧЕСНЕ ЗІЗНАННЯ ура- патріотів, що вони за жодних обставин добровільно НЕ підуть на фронт!
Це ж очевидно!
Але щоки патріотично надувають, як жаба при запорі! :)


Глас вопиющего в пустыне. Пан Успих, предлагаю вам идею: перевод вас в ТЦК,с последующим запросом у администрации IP адресов ваших оппонентов и высылки по их адресу айнзацгруппы. Фронту допомога и вам сатисфакция.И главное-все по закону.

Ідея досить не погана! :mrgreen:

але Успіх ще трохи подумає й скаже, що в такому випадку опцію "відкупитися" треба залишити :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 22:21

  Wirująświatła написав:Velz знаете в чём вы ошибаетесь? это русские такие. у них клемма падает и начинается поиск врагов и справедливости, особенно по синьке. Я жил на рф (при совке) потом друзей много оттуда было.

А среди украинцев буйных мало. Сильно вас после АТО кто то щемил? Разбредутся по хатам, выпьют водки, закусят борщём и жизнь наладится. Когда у человека внутри всё хорошо он не идёт морды бить.

це поки те Успіха з пепсі не зустрінеш на цивілці
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 22:24

  flyman написав:це поки те Успіха з пепсі не зустрінеш на цивілці
муха тебеж не 20 лет. То что было последние 10 лет так примерно и дальше будет. Менталитет тысячи лет формируется. 10 лет войны для менталитета как одна минута.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 12 жов, 2024 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 22:24

  detroytred написав:
Угу.
Там за По отакенні моцні сили для опору були...
Непрохідні...
Такі укріплення...

Те, що з розмінуванням Зевлада накосячила, несумнівно.
Але гарантій, що і з замінованим орки не пройшли, нема.
Звісно менше.
Але принципово -- яка різниця?
Навіть якщо і овсі з Півдня не пішли, а тільки з інших напрямів, то що?
Принципово менша війна була б?

Зараз би десь би "брали" Гєнічєск і Чаплинку.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 22:25

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:Velz знаете в чём вы ошибаетесь? это русские такие. у них клемма падает и начинается поиск врагов и справедливости, особенно по синьке. Я жил на рф (при совке) потом друзей много оттуда было.

А среди украинцев буйных мало. Сильно вас после АТО кто то щемил? Разбредутся по хатам, выпьют водки, закусят борщём и жизнь наладится. Когда у человека внутри всё хорошо он не идёт морды бить.

це поки те Успіха з пепсі не зустрінеш на цивілці

Успіх добряк... Унікальний!
Він ВИКЛЮЧНО у відповідь.

Це більш, ніж очевидно.
Тому ти або спеціально дурня вмикаєш, або ...
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 22:26

detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:Так що спочатку треба зробити так, щоб лінія фронту не рухалася хоча б 3 місяці підряд, а тоді можна буде говорити про припинення вогню.

На жаль, це неможливо. В нас немає протидії КАБам і їх перевазі по всім параметрам. Без КАБів ще можна було сподіватись, що їх зупинять укріпрайони ( це працює), а так протидії немає.
  thenewepic написав:А цього ні Китай, ні Бразилія для нас не зроблять. Тільки наші західні партнери можуть дати таку допомогу або поставити такий ультиматум, щоб Хутін зупинився

Партнери вже вичерпали свої можливості тиску, і потроху здуваються, без тиску вже їх партнерів, нам їх не зупинити.
  thenewepic написав:Я так розумію, Зеленський саме цим зараз і займається - переконує західних лідерів. Хоча дивно, що їх треба взагалі переконувати, у них же має бути якесь уявлення, як має завершитись війна? Але на практиці я зовсім не бачу ознак присутності такого уявлення.

Зеленський поступово рухається зі світу рожевих поні в реальний світ, але до адекватного сприйняття реальності йому ще далеко. РПВ треба було підписувати минулого року, коли і фюрер був не проти, а зараз добитись цього дуже важко.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 22:27

  flyman написав:
  detroytred написав:
Угу.
Там за По отакенні моцні сили для опору були...
Непрохідні...
Такі укріплення...

Те, що з розмінуванням Зевлада накосячила, несумнівно.
Але гарантій, що і з замінованим орки не пройшли, нема.
Звісно менше.
Але принципово -- яка різниця?
Навіть якщо і овсі з Півдня не пішли, а тільки з інших напрямів, то що?
Принципово менша війна була б?

Зараз би десь би "брали" Гєнічєск і Чаплинку.

Читати спробуй.
*Навіть якщо і овсі з Півдня не пішли, а тільки з інших напрямів, то що?*

Лише один раз спитаю: ти спеціально наявного не помічаєш чи ні?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 22:32

  Hotab написав:detroytred
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Толковий-толковий він.
І кмітливий...

Одне те, що він жив-здоров за 2+ роки, повністю виконує функції бійця саме на фронті, ще й відзнаки за це --- да красавчик Успіх.
Це факт.
І це не лєсть. Це. Факт.
detroytred
 
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