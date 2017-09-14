Успіх написав:Мені не співчуття тут потрібні, а ЧЕСНЕ ЗІЗНАННЯ ура- патріотів, що вони за жодних обставин добровільно НЕ підуть на фронт! Це ж очевидно! Але щоки патріотично надувають, як жаба при запорі!
Глас вопиющего в пустыне. Пан Успих, предлагаю вам идею: перевод вас в ТЦК,с последующим запросом у администрации IP адресов ваших оппонентов и высылки по их адресу айнзацгруппы. Фронту допомога и вам сатисфакция.И главное-все по закону.
Ідея досить не погана!
але Успіх ще трохи подумає й скаже, що в такому випадку опцію "відкупитися" треба залишити
Wirująświatła написав:Velz знаете в чём вы ошибаетесь? это русские такие. у них клемма падает и начинается поиск врагов и справедливости, особенно по синьке. Я жил на рф (при совке) потом друзей много оттуда было.
А среди украинцев буйных мало. Сильно вас после АТО кто то щемил? Разбредутся по хатам, выпьют водки, закусят борщём и жизнь наладится. Когда у человека внутри всё хорошо он не идёт морды бить.
detroytred написав: Угу. Там за По отакенні моцні сили для опору були... Непрохідні... Такі укріплення...
Те, що з розмінуванням Зевлада накосячила, несумнівно. Але гарантій, що і з замінованим орки не пройшли, нема. Звісно менше. Але принципово -- яка різниця? Навіть якщо і овсі з Півдня не пішли, а тільки з інших напрямів, то що? Принципово менша війна була б?
Wirująświatła написав:Velz знаете в чём вы ошибаетесь? это русские такие. у них клемма падает и начинается поиск врагов и справедливости, особенно по синьке. Я жил на рф (при совке) потом друзей много оттуда было.
А среди украинцев буйных мало. Сильно вас после АТО кто то щемил? Разбредутся по хатам, выпьют водки, закусят борщём и жизнь наладится. Когда у человека внутри всё хорошо он не идёт морды бить.
це поки те Успіха з пепсі не зустрінеш на цивілці
Успіх добряк... Унікальний! Він ВИКЛЮЧНО у відповідь.
Це більш, ніж очевидно. Тому ти або спеціально дурня вмикаєш, або ...
thenewepic написав:Так що спочатку треба зробити так, щоб лінія фронту не рухалася хоча б 3 місяці підряд, а тоді можна буде говорити про припинення вогню.
На жаль, це неможливо. В нас немає протидії КАБам і їх перевазі по всім параметрам. Без КАБів ще можна було сподіватись, що їх зупинять укріпрайони ( це працює), а так протидії немає.
thenewepic написав:А цього ні Китай, ні Бразилія для нас не зроблять. Тільки наші західні партнери можуть дати таку допомогу або поставити такий ультиматум, щоб Хутін зупинився
Партнери вже вичерпали свої можливості тиску, і потроху здуваються, без тиску вже їх партнерів, нам їх не зупинити.
thenewepic написав:Я так розумію, Зеленський саме цим зараз і займається - переконує західних лідерів. Хоча дивно, що їх треба взагалі переконувати, у них же має бути якесь уявлення, як має завершитись війна? Але на практиці я зовсім не бачу ознак присутності такого уявлення.
Зеленський поступово рухається зі світу рожевих поні в реальний світ, але до адекватного сприйняття реальності йому ще далеко. РПВ треба було підписувати минулого року, коли і фюрер був не проти, а зараз добитись цього дуже важко.
detroytred написав: Угу. Там за По отакенні моцні сили для опору були... Непрохідні... Такі укріплення...
Те, що з розмінуванням Зевлада накосячила, несумнівно. Але гарантій, що і з замінованим орки не пройшли, нема. Звісно менше. Але принципово -- яка різниця? Навіть якщо і овсі з Півдня не пішли, а тільки з інших напрямів, то що? Принципово менша війна була б?
Зараз би десь би "брали" Гєнічєск і Чаплинку.
Читати спробуй. *Навіть якщо і овсі з Півдня не пішли, а тільки з інших напрямів, то що?*
Лише один раз спитаю: ти спеціально наявного не помічаєш чи ні?