Hotab тебе скучно? на вот фильм посмотри
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Додано: Суб 12 жов, 2024 22:35
З "інших" це тільки на днях був "Вугледар наш", і то при умові "південь за 3 дні" 2.5+ роки тому.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 12 жов, 2024 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 жов, 2024 22:37
Ну хоть какой-то плюс из всего это цирка, в которое ты и такие как ты окунули всю страну. Жаль что таких выводов из 73% одаренных будет минимум и шобло "мудрого наріда" снова попрется на выборы с исторической памятью рыбки гуппи, голосовать за очередное ведро черешни красиво снятое в телике.
А по сути я тебе всё сказал, ты привел это кодло к корыту абсолютной власти. Теперь заслуженно платишь за свой инфантильный выбор своей жизнью. К сожалению платишь не только ты((
Остальное,как ты любишь -"какая разница")
Додано: Суб 12 жов, 2024 22:37
Додано: Суб 12 жов, 2024 22:44
А ви спробуйте вважати, що партнери не дурні.
Отже очевидно, що партнерів не треба переконувати. Бо те, що 2+2=4 -- тобто усе залежить виключно від їх допомоги і рішень, вони розуміють не гірше Зе.
Їх не треба переконувати.
І Зеленський, гадаю, цим і не займається.
Партнерам треба щось запропонувати взамін на їх згоду. Все. Більш нічого не треба. Все крутиться лише навколо того, що може запропонувати українська влада.
Щоб. Партнери. Погодилися.
Власне Зе це і робить ... мотається і пропонує.
Вони оцінюють пропозицію і натякають -- мало, друже, мало.
Зе підвищує пропозицію. Знов оцінка. І так...
Поки або Зе упреться в свій максимум, або нарешті партнери погодяться.
Ціна. Все вирішує лише ціна.
І чи є у України, і у Зе змога та рішення стільки заплатити.
Чи хтось вірить, що прожжоні ділки піддаються співам та харизмі тощо)))))))?
Це казки для плебса... Красива обгортка.
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