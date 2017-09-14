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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10382103831038410385>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 22:35

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:
Угу.
Там за По отакенні моцні сили для опору були...
Непрохідні...
Такі укріплення...

Те, що з розмінуванням Зевлада накосячила, несумнівно.
Але гарантій, що і з замінованим орки не пройшли, нема.
Звісно менше.
Але принципово -- яка різниця?
Навіть якщо і овсі з Півдня не пішли, а тільки з інших напрямів, то що?
Принципово менша війна була б?

Зараз би десь би "брали" Гєнічєск і Чаплинку.

Читати спробуй.
*Навіть якщо і овсі з Півдня не пішли, а тільки з інших напрямів, то що?*

Лише один раз спитаю: ти спеціально наявного не помічаєш чи ні?

З "інших" це тільки на днях був "Вугледар наш", і то при умові "південь за 3 дні" 2.5+ роки тому.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 12 жов, 2024 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 22:37

  Успіх написав:
  pirat-d написав:попрешься на выборы, выбирать очередного
Як ти так тут слідкуєш за мною, то мав би знати - я ще 3р. тому 100500раз тут писав, що тепер на жодні вибори "ні ногою!"


То що, може хоч тепер наважишся на відповідь по суті?


Ну хоть какой-то плюс из всего это цирка, в которое ты и такие как ты окунули всю страну. Жаль что таких выводов из 73% одаренных будет минимум и шобло "мудрого наріда" снова попрется на выборы с исторической памятью рыбки гуппи, голосовать за очередное ведро черешни красиво снятое в телике.

А по сути я тебе всё сказал, ты привел это кодло к корыту абсолютной власти. Теперь заслуженно платишь за свой инфантильный выбор своей жизнью. К сожалению платишь не только ты((

Остальное,как ты любишь -"какая разница")
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 22:44

  thenewepic написав: Я так розумію, Зеленський саме цим зараз і займається - переконує західних лідерів. Хоча дивно, що їх треба взагалі переконувати, у них же має бути якесь уявлення, як має завершитись війна? Але на практиці я зовсім не бачу ознак присутності такого уявлення.

А ви спробуйте вважати, що партнери не дурні.

Отже очевидно, що партнерів не треба переконувати. Бо те, що 2+2=4 -- тобто усе залежить виключно від їх допомоги і рішень, вони розуміють не гірше Зе.
Їх не треба переконувати.
І Зеленський, гадаю, цим і не займається.

Партнерам треба щось запропонувати взамін на їх згоду. Все. Більш нічого не треба. Все крутиться лише навколо того, що може запропонувати українська влада.
Щоб. Партнери. Погодилися.
Власне Зе це і робить ... мотається і пропонує.
Вони оцінюють пропозицію і натякають -- мало, друже, мало.
Зе підвищує пропозицію. Знов оцінка. І так...

Поки або Зе упреться в свій максимум, або нарешті партнери погодяться.
Ціна. Все вирішує лише ціна.
І чи є у України, і у Зе змога та рішення стільки заплатити.

Чи хтось вірить, що прожжоні ділки піддаються співам та харизмі тощо)))))))?
Це казки для плебса... Красива обгортка.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 22:52

  lapay написав:На жаль, це неможливо. В нас немає протидії КАБам і їх перевазі по всім параметрам. Без КАБів ще можна було сподіватись, що їх зупинять укріпрайони ( це працює), а так протидії немає.

зараз немає. Ракети дальньої дії + дозвіл бити по їх території - і каби вже не такі страшні. Але партнери повинні все це надати, щоб був результат.
  lapay написав:Партнери вже вичерпали свої можливості тиску, і потроху здуваються

не згоден. Може, хотіли від початку обійтися мінімумом, але ресурси у них ще є.
  lapay написав:]
Зеленський поступово рухається зі світу рожевих поні в реальний світ, але до адекватного сприйняття реальності йому ще далеко. РПВ треба було підписувати минулого року, коли і фюрер був не проти, а зараз добитись цього дуже важко.

а що, в минулому році Хутін був готовий погодитися на рпв? Це коли, після того, як мобілізував кілька сотень тисяч у свою армію, кратно цим її посиливши?
Його вимоги змінювалися лише один раз - до стамбульських переговорів він був готовий віддати південні області взамін на нейтралітет і роззброєння України, а після його основною вимогою стало "визнання територіальних змін" (анексованих територій у адміністративних межах). І за два роки по суті нічого не змінилося.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 22:55

  flyman написав:З "інших" це тільки на днях був "Вугледар наш", і то при умові "південь за 3 дні" 2.5+ роки тому.

Ну да))
В повномасштабці на виснаження головне виключно саме квадратні кілометри.

Ми заявляжмо, що сточуємо ворога.
Ну звісно ворог не сточує нас.
В нього інша мета. Суто кв.метри.

Чому ж тоді він наступає, з втратами?
Да тому, що він агресор, він напав, ще й перевагу має...
А так би орки ушли б в активну оборону. Теж.

Власне для цього вони території до себе включили. Щоб накрай мати пояснення для своїх -- типу захищаємося.

І Вугледар, Бахмут і т.д. -- це вузли оборони, які роками будувались...
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 22:59

  detroytred написав:А ви спробуйте вважати, що партнери не дурні.

там такі ж люди, що можуть помилятися, десь когось недооцінювати, десь когось переоцінювати. Не треба думати, що Захід - то Олімп, де живуть боги.
  detroytred написав:Партнерам треба щось запропонувати взамін на їх згоду. Все. Більш нічого не треба. Все крутиться лише навколо того, що може запропонувати українська влада.
Щоб. Партнери. Погодилися.
Власне Зе це і робить ... мотається і пропонує.
Вони оцінюють пропозицію і натякають -- мало, друже, мало.
Зе підвищує пропозицію. Знов оцінка. І так...
Поки або Зе упреться в свій максимум, або нарешті партнери погодяться.
Ціна. Все вирішує лише ціна.
І чи є у України, і у Зе змога та рішення стільки заплатити.
.

навіщо говорити загадками? Яку "ціну" маєте на увазі?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 23:03

  detroytred написав:
  flyman написав:З "інших" це тільки на днях був "Вугледар наш", і то при умові "південь за 3 дні" 2.5+ роки тому.

Ну да))
В повномасштабці на виснаження головне виключно саме квадратні кілометри.

Ми заявляжмо, що сточуємо ворога.
Ну звісно ворог не сточує нас.
В нього інша мета. Суто кв.метри.

Чому ж тоді він наступає, з втратами?
Да тому, що він агресор, він напав, ще й перевагу має...
А так би орки ушли б в активну оборону. Теж.

Власне для цього вони території до себе включили. Щоб накрай мати пояснення для своїх -- типу захищаємося.

І Вугледар, Бахмут і т.д. -- це вузли оборони, які роками будувались...

арифметика 3й клас, південь за 3 дні, але детройд розказує протилежне.
Порахуй ЛБЗ по кордону Криму, та від Василівки до Вугледару, і прикинь ресурс для стирання в обох випадках.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 23:06

  thenewepic написав:
  detroytred написав:А ви спробуйте вважати, що партнери не дурні.

там такі ж люди, що можуть помилятися, десь когось недооцінювати, десь когось переоцінювати. Не треба думати, що Захід - то Олімп, де живуть боги.
  detroytred написав:Партнерам треба щось запропонувати взамін на їх згоду. Все. Більш нічого не треба. Все крутиться лише навколо того, що може запропонувати українська влада.
Щоб. Партнери. Погодилися.
Власне Зе це і робить ... мотається і пропонує.
Вони оцінюють пропозицію і натякають -- мало, друже, мало.
Зе підвищує пропозицію. Знов оцінка. І так...
Поки або Зе упреться в свій максимум, або нарешті партнери погодяться.
Ціна. Все вирішує лише ціна.
І чи є у України, і у Зе змога та рішення стільки заплатити.
.

навіщо говорити загадками? Яку "ціну" маєте на увазі?

Да все.
Починаючи з хоч чого.
Хоч з того, як борги віддавати будемо (бо ми ж можемо, як Шмигаль - постановою і не віддавати)
І закінчуючи віком призову.

От партнери кажуть: друже, навіщо ми вкладатися будемо, коли в тебе середній вік 4..+? Давай з 20.
Зе: та ні, хлопці, 25 це межа. Бо демографія, потім розвивати країну треба; (а про себе - це і по рейтингу). Давайте іншим компенсую.

Або як посунеться влада. В наглядових радах, в набах і т.д.

І так майже по всьому..........
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 23:10

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:З "інших" це тільки на днях був "Вугледар наш", і то при умові "південь за 3 дні" 2.5+ роки тому.

Ну да))
В повномасштабці на виснаження головне виключно саме квадратні кілометри.

Ми заявляжмо, що сточуємо ворога.
Ну звісно ворог не сточує нас.
В нього інша мета. Суто кв.метри.

Чому ж тоді він наступає, з втратами?
Да тому, що він агресор, він напав, ще й перевагу має...
А так би орки ушли б в активну оборону. Теж.

Власне для цього вони території до себе включили. Щоб накрай мати пояснення для своїх -- типу захищаємося.

І Вугледар, Бахмут і т.д. -- це вузли оборони, які роками будувались...

арифметика 3й клас, південь за 3 дні, але детройд розказує протилежне.
Порахуй ЛБЗ по кордону Криму, та від Василівки до Вугледару, і прикинь ресурс для стирання в обох випадках.

1-й клас і то мабуть розуміє нелінійість процесів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 23:10

  detroytred написав:От партнери кажуть: друже, навіщо ми вкладатися будемо, коли в тебе середній вік 4..+? Давай з 20.
Зе: та ні, хлопці, 25 це межа. Бо демографія, потім розвивати країну треба; (а про себе - це і по рейтингу). Давайте іншим компенсую.

Або як посунеться влада. В наглядових радах, в набах і т.д.

І так майже по всьому..........

не межа, хоча можна вірити що цього разу точно буде
flyman
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