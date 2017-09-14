flyman написав:detroytred написав:От партнери кажуть: друже, навіщо ми вкладатися будемо, коли в тебе середній вік 4..+? Давай з 20.
Зе: та ні, хлопці, 25 це межа. Бо демографія, потім розвивати країну треба; (а про себе - це і по рейтингу). Давайте іншим компенсую.
Або як посунеться влада. В наглядових радах, в набах і т.д.
І так майже по всьому..........
не межа, хоча можна вірити що цього разу точно буде
Звісно. Торг-то триває.
І до кондиції швидше прямує одна сторона. Україна.
Бо партнери -- морду циглиною: типу нам пофіг.
(Пофіг тепер кажуть, а до цього волали "ми з вами... нам не пофіг").
А чому АЄС партнерам не запросити?
Або нам їм їх не запропонувати?
Да майже все можна ставити на кон... Вимагати від нас.
Якщо. Україна. Сама. Отаку. Позицію. Зайняла...
Хоча був рік тому робкій вброс -- а раптом програємо "здамося", то проти вас же погонять...
Тільки це прощупування миттю задушили. В зародишу)))