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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10382103831038410385

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 23:17

  flyman написав:
  detroytred написав:От партнери кажуть: друже, навіщо ми вкладатися будемо, коли в тебе середній вік 4..+? Давай з 20.
Зе: та ні, хлопці, 25 це межа. Бо демографія, потім розвивати країну треба; (а про себе - це і по рейтингу). Давайте іншим компенсую.

Або як посунеться влада. В наглядових радах, в набах і т.д.

І так майже по всьому..........

не межа, хоча можна вірити що цього разу точно буде

Звісно. Торг-то триває.

І до кондиції швидше прямує одна сторона. Україна.
Бо партнери -- морду циглиною: типу нам пофіг.
(Пофіг тепер кажуть, а до цього волали "ми з вами... нам не пофіг").

А чому АЄС партнерам не запросити?
Або нам їм їх не запропонувати?

Да майже все можна ставити на кон... Вимагати від нас.
Якщо. Україна. Сама. Отаку. Позицію. Зайняла...
Хоча був рік тому робкій вброс -- а раптом програємо "здамося", то проти вас же погонять...
Тільки це прощупування миттю задушили. В зародишу)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 01:25

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:Я ж тебе писал, что я в картах отлично разбираюсь
Приедь дятел и шагами померяй расстояние от с.Каменское до Запорожья, если ума не хватает на карте посмотреть))
Или ты думаеш, что Кабы летают тоже как авто ездит по трассах?
Маршрут по дороге от село Каменское до Запорожья на машине составляет 40 км. Это по трассе, а по просёлочным возле посадок и полям всего 30-35км.

Политрук-поллитрук наверно не разу не ездил на море по той дороге мимо АвтоЗАЗа и Эпика и не представляет какой там рельеф и как холмами идёт автодорога по которой и рассчитывается расстояние между городами
барабашов
 
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