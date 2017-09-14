detroytred написав:От партнери кажуть: друже, навіщо ми вкладатися будемо, коли в тебе середній вік 4..+? Давай з 20. Зе: та ні, хлопці, 25 це межа. Бо демографія, потім розвивати країну треба; (а про себе - це і по рейтингу). Давайте іншим компенсую.
Або як посунеться влада. В наглядових радах, в набах і т.д.
І так майже по всьому..........
не межа, хоча можна вірити що цього разу точно буде
Звісно. Торг-то триває.
І до кондиції швидше прямує одна сторона. Україна. Бо партнери -- морду циглиною: типу нам пофіг. (Пофіг тепер кажуть, а до цього волали "ми з вами... нам не пофіг").
А чому АЄС партнерам не запросити? Або нам їм їх не запропонувати?
Да майже все можна ставити на кон... Вимагати від нас. Якщо. Україна. Сама. Отаку. Позицію. Зайняла... Хоча був рік тому робкій вброс -- а раптом програємо "здамося", то проти вас же погонять... Тільки це прощупування миттю задушили. В зародишу)))
pesikot написав:Я ж тебе писал, что я в картах отлично разбираюсь
Приедь дятел и шагами померяй расстояние от с.Каменское до Запорожья, если ума не хватает на карте посмотреть)) Или ты думаеш, что Кабы летают тоже как авто ездит по трассах? Маршрут по дороге от село Каменское до Запорожья на машине составляет 40 км. Это по трассе, а по просёлочным возле посадок и полям всего 30-35км.
Политрук-поллитрук наверно не разу не ездил на море по той дороге мимо АвтоЗАЗа и Эпика и не представляет какой там рельеф и как холмами идёт автодорога по которой и рассчитывается расстояние между городами
какой там рельеф и как холмами идёт автодорога по которой и рассчитывается расстояние между городами
Не фантазируй. Холмы (повышения-понижения рельефа) практически не имеют значения при измерении длины пути. Вообще разговор начинался с возможностей кацапов продвигаться в неделю/месяц, То есть все же о дорогах. Потом зачем-то приплели «расстояние для снаряда по прямой». Смешали кони/люди.
Ну а по прямой от Каменского до окраин Запорожья 15 морских миль
Тебе с гвертольёта лучше видно профиль(направление) дороги чем водителю Там спиралями все эти дороги через ложбины идут, чтоб зимой в гололёд грузовой транспорт с прицепами спуститься и подняться мог Или ты думаешь что Колхида или Камаз реф/шаланда на стандартной резине может по льду подняться на 20% подьём?
lapay написав:На жаль, це неможливо. В нас немає протидії КАБам і їх перевазі по всім параметрам. Без КАБів ще можна було сподіватись, що їх зупинять укріпрайони ( це працює), а так протидії немає.
зараз немає. Ракети дальньої дії + дозвіл бити по їх території - і каби вже не такі страшні. Але партнери повинні все це надати, щоб був результат.
lapay написав:Партнери вже вичерпали свої можливості тиску, і потроху здуваються
не згоден. Може, хотіли від початку обійтися мінімумом, але ресурси у них ще є.
Партнере ще з початку вторгнення казали, що в них немає стільки зброї, як нам потрібно, тільки до світу рожевих поні ці слова не долітали.
а що, в минулому році Хутін був готовий погодитися на рпв? Це коли, після того, як мобілізував кілька сотень тисяч у свою армію, кратно цим її посиливши?
Путін через посередників таємно посилає сигнали про готовність «заморозити» війну - NYT 23.12.2023 18:47 Президент Росії Володимир Путін з вересня посилає через посередників сигнали, що він відкритий для припинення вогню, яке «заморожує» російсько-українську війну вздовж нинішніх ліній бойових дій.
Але ці сигнали теж не долітали до світу рожевих поні, в якому ми були всесильними:
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може дозволити собі слабкість погодитися на «замороження» конфлікту з Росією, оскільки це означатиме, що у майбутньому доведеться воювати нинішнім дітям.
То хто насправді винен в тому, що війна не закінчилась минулого року, а сьогодні ми по вуха в лайні?
Ось тобі Успіх і наступив переворт думок. Якщо ти воїн з армії що програє, то тебе вже можна і нах посилать. А як кукурікали на початку гілки, "ах наш Успіх большая пушка стреляє, ах який він молодець захисник". Тепер гна лопату замість пушки. Як там кажуть "Горе побеждённым"
detroytred написав:Цікаво, що б казали оті 23%, якби в 2019 був обраний По і ... майже все відбувалося так само, як і зараз?
(Ну було б трохи більше рокет, Богдан і т.д. ... Хоча може б і не було, бо путло не чекав би 2 роки, а здійснив повномасштабку одразу у 2019). Невже з ТЦК порядок По наводив би? Або ще більш укріплень, ніж за 5 років, встиг би зробити? Або патронні та ін. підприємства побудувати? Чи армію від паперів та ін. позбавив, перебудував?
у По були хоч якійсь , але відносини з бункерним ("жму руки, обнімаю") на цьому можна було грати ще років 10 і мертвечука По не чіпав, навіть більше... але загроза була в тому, що без війни у 2024р країна могла отримати Медведчука у президенти (або Верховну Раду з монобільшістю з партії опзж) якщо копнути глибше для Европи Україна була як бельмо на оці, ніхто з лідерів країн Европи не бажав мати справи (раджу пригодати , що казав Марк Рютте про Україну у 2020році)
У червні 2014 року федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала призначити Медведчука посередником для забезпечення діяльності Тристоронньої контактної групи[
з чиєї подачі Меркель лобіровала Медвдечука здогадались?
-стосовно реформі армії? вона не відбулась навіть за 970 днів війни
Mimohod написав:Ось тобі Успіх і наступив переворт думок.
це іще фігня. Зара іще війна. Ми іще потрібні. Що буде через років 20? Особєнно з тими хто стане тут інвалідами? Або втратить соціалізацію? Багато ж таких , що думає почивати на лаврах після війни... Нас будуть заколисувати, розкажуть про птср) пропишуть заспокійливе, дозволять курити коноплю і бухати в робочий час... Після війни доведеться за своє місце коло корита боротися. Природа і економіка не терпить пустоти, місце успіха на базарі вже зайняте.)
Mimohod написав:Ось тобі Успіх і наступив переворт думок.
це іще фігня. Зара іще війна. Ми іще потрібні. Що буде через років 20? Особєнно з тими хто стане тут інвалідами? Або втратить соціалізацію? Багато ж таких , що думає почивати на лаврах після війни... Нас будуть заколисувати, розкажуть про птср) пропишуть заспокійливе, дозволять курити коноплю і бухати в робочий час... Після війни доведеться за своє місце коло корита боротися. Природа і економіка не терпить пустоти, місце успіха на базарі вже зайняте.)
prodigy написав: у По були хоч якійсь , але відносини з бункерним ("жму руки, обнімаю") на цьому можна було грати ще років 10 і мертвечука По не чіпав, навіть більше... але загроза була в тому, що без війни у 2024р країна могла отримати Медведчука у президенти
) ви вважаєте що війна менше зло? Ніж умовний медведчук? Ще трохи і вийде що щоб домовитись з путіном і закінчити війну потрібна олігархізація економіки і повернення до корупції)