❗️Німеччина більше не буде надсилати важку військову техніку в Україну, — BILD.
У ФРН "не вірять у те, що Україна найближчим часом буде в змозі" провести контрнаступ.
|
|
|
Додано: Нед 13 жов, 2024 09:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
❗️Німеччина більше не буде надсилати важку військову техніку в Україну, — BILD.
У ФРН "не вірять у те, що Україна найближчим часом буде в змозі" провести контрнаступ.
Додано: Нед 13 жов, 2024 09:41
миром правят деньги и идиоты
Третя світова війна може розпочатися у найближчі 3-4 місяці, – Трамп
Додано: Нед 13 жов, 2024 09:49
Так воно так і виходить...
Якщо критерій ціни не забувати.
Можна навіть ще різче: так і Овоч з путлом би домовився ще краще, ніж По)))))
І не треба страхіть, що завгар сдав би Україну рфії. Якщо б його не заганяли в кут, то не здав би. Водив би за ніс, обіцяв, співав, але не поступився б.
Бо! Наші бандюки під цивілізованих європейців не шибко лягати хотіли (тільки за умов), а під оркостан тим паче. Бо долю ходоркоських-березовських чудово знали.
Але коррррупція, беспредєл тощо зберігались би...
Але Феррарі...
Ну то й ціна відповідна.
До речі, олігархи і корупція -- це фігня...
Рекомендую про Південну Корею -- про чеболів (по нашому олігархів). Наші дітлахи...
А політична та побутова корупція в них -- на порядки порядків вище. Хоча картинка гарна -- президентшу навіть за грати, якщо не помиляюсь.
Поліція, закони ))))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 13 жов, 2024 09:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 13 жов, 2024 09:53
нє рано. Жду поки Ігор Алєксєєч з запоріжжя свисне , подасть команду атас.
Поки здійснюю бойове управління військами.) Іде 544 день виконання бойового завдання бригадою без ротацій.
На стіні 2 годинника . Один з оперативним часом інший з астрономічним .
Жду, що скоро нам дадуть звізди в малій токмачці.)
Корочє польот- нормальний падаєм. Не можу я прям одразу все бросіть , всьо шо нажито непосільним трудом,треба визивати грузовичок щоб речі перевезти...
Є даж міна тм.
Тут притащили хазяйновиті, я сказав щоб викинули а потім
пішов і перепрятав од гріху подалі... і тойво... вдруг пригодиться
Додано: Нед 13 жов, 2024 10:02
Додано: Нед 13 жов, 2024 10:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
йшов 3й день як люди не можуть відкрити гугл карту і навчитись користуватися лінійкою за 3хв, так як це зробив я.
Дякую, хотаб що виклали скрін.
Люди в яких каби літають по обїздних дорогах, ви взагалі не маєте поняття як живуть прифронтові міста.
Вчіться призавати свої пимилки (игорьок з своїм курсом це робив доречі)
Адміни можна забанити на 3 дні для вивчення! лінійки, добровольно-принудітельно, так сказать.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|