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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1038310384103851038610387 ... 10391>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 09:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Німеччина більше не буде надсилати важку військову техніку в Україну, — BILD.

У ФРН "не вірять у те, що Україна найближчим часом буде в змозі" провести контрнаступ.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 09:41

миром правят деньги и идиоты

Третя світова війна може розпочатися у найближчі 3-4 місяці, – Трамп
Trump: World War III could break out in the next four months
https://fakti.bg/en/world/919395-trump- ... our-months
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 09:49

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
у По були хоч якійсь , але відносини з бункерним ("жму руки, обнімаю")
на цьому можна було грати ще років 10 і мертвечука По не чіпав, навіть більше...
але загроза була в тому, що без війни у 2024р країна могла отримати Медведчука у президенти

) ви вважаєте що війна менше зло? Ніж умовний медведчук?
Ще трохи і вийде що щоб домовитись з путіном і закінчити війну потрібна олігархізація економіки і повернення до корупції) :wink:

Так воно так і виходить...
Якщо критерій ціни не забувати.

Можна навіть ще різче: так і Овоч з путлом би домовився ще краще, ніж По)))))
І не треба страхіть, що завгар сдав би Україну рфії. Якщо б його не заганяли в кут, то не здав би. Водив би за ніс, обіцяв, співав, але не поступився б.
Бо! Наші бандюки під цивілізованих європейців не шибко лягати хотіли (тільки за умов), а під оркостан тим паче. Бо долю ходоркоських-березовських чудово знали.

Але коррррупція, беспредєл тощо зберігались би...
Але Феррарі...
Ну то й ціна відповідна.

До речі, олігархи і корупція -- це фігня...
Рекомендую про Південну Корею -- про чеболів (по нашому олігархів). Наші дітлахи...
А політична та побутова корупція в них -- на порядки порядків вище. Хоча картинка гарна -- президентшу навіть за грати, якщо не помиляюсь.
Поліція, закони ))))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 13 жов, 2024 09:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 09:53

  flyman написав:
як похід через гори в Мармарощину, вже відбувся?

нє рано. Жду поки Ігор Алєксєєч з запоріжжя свисне , подасть команду атас.
Поки здійснюю бойове управління військами.) Іде 544 день виконання бойового завдання бригадою без ротацій.
На стіні 2 годинника . Один з оперативним часом інший з астрономічним :lol: .
Жду, що скоро нам дадуть звізди в малій токмачці.)
Корочє польот- нормальний падаєм. Не можу я прям одразу все бросіть , всьо шо нажито непосільним трудом,треба визивати грузовичок щоб речі перевезти...
Є даж міна тм.
Тут притащили хазяйновиті, я сказав щоб викинули а потім
пішов і перепрятав од гріху подалі... і тойво... вдруг пригодиться :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 10:02

  Banderlog написав:Є даж міна тм.
в детстве мы коровьи какашки называли минами. Когда подсохнет и припылится от грунта не отличишь. но стоит туда наступить... бабах!

"тцк чмошники которых надо бить"
Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

йшов 3й день як люди не можуть відкрити гугл карту і навчитись користуватися лінійкою за 3хв, так як це зробив я.
Дякую, хотаб що виклали скрін.

Люди в яких каби літають по обїздних дорогах, ви взагалі не маєте поняття як живуть прифронтові міста.
Вчіться призавати свої пимилки (игорьок з своїм курсом це робив доречі)
Адміни можна забанити на 3 дні для вивчення! лінійки, добровольно-принудітельно, так сказать.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 10:46

BeneFuckTor


відкрити гугл карту і навчитись користуватися лінійкою за 3хв,

В апці її наче нема.
Це треба лептоп-версію, начебто, принаймні я там колись міряв відстані. В далекому 14-му..
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 10:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Армія рф пішла в наступ на Бердянському напрямку в Запорізькій області та мають певні успіхи.

рашистам вдалось просунутися до н. п. Левадне, а також в напрямку Новодарівки.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 11:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:пропишуть заспокійливе, дозволять курити коноплю і бухати в робочий час...

За які такі гроші )))
Може Успіх піде найманим дрон-кіллером ОПГ "палестина" :)
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 11:03

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
у По були хоч якійсь , але відносини з бункерним ("жму руки, обнімаю")
на цьому можна було грати ще років 10 і мертвечука По не чіпав, навіть більше...
але загроза була в тому, що без війни у 2024р країна могла отримати Медведчука у президенти

) ви вважаєте що війна менше зло? Ніж умовний медведчук?
Ще трохи і вийде що щоб домовитись з путіном і закінчити війну потрібна олігархізація економіки і повернення до корупції) :wink:

"повернення до корупції" не потрібно.
Вона ще нікуди не зникала. :)
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