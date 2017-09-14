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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1038410385103861038710388 ... 10391>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 11:06

  Hotab написав:В апці її наче нема.

Есть. Долгим тапом выбираем произвольную точку (не объект), и внизу где координаты будет "измерить расстояние", а дальше скроллить до куда надо измерить.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 11:16

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Є даж міна тм.
в детстве мы коровьи какашки называли минами. Когда подсохнет и припылится от грунта не отличишь. но стоит туда наступить... бабах!

"тцк чмошники которых надо бить"
Зображення

А хто це такий?
ПС погуглив, чувак визначає себе як вищий сорт
https://hromadske.ua/suspilstvo/232829- ... -zatrymaty
На відео видно, як той стоїть в оточенні людей у військовій формі та поліціянтів й обурюється, що «в мене здоров’я — [як] два тебе або десять, а ти мені будеш розказувати, як мені поводитися й говорити».

«Ще раз я повторюю: я генеральний директор [компанії], де 1760 людей працюють, а ти солдат — п*здуй копай», — каже чоловік на відео. Після цього військовий, з яким той говорив, викликає підмогу.


Цікава боротьба вищого сорту (блатні) з першим сортом (силовики, ТЦК)...
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 13 жов, 2024 11:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Уничтожение я понимаю как комбинацию выдавливания украинского населения, которое считает себя украинцами, за границу, и реальное физическое уничтожение таких людей, которые окажутся слишком упертыми, и уезжать не захотят. В принципе это вполне согласуется с действиями оккупационных властей на уже захваченных украинских территориях....
Разумеется, те, кто в результате этого всего остаются проживать на оккупированной территории, очень довольны жизнью, всячески поддерживают Россию и Путина... Да, ничего общего с Украиной это уже не имеет, то есть на данный момент Украина на этих территориях уничтожена. Ваше "попробовал бы договориться" с большой вероятностью приведёт к тому же самому, но в масштабе уже всей Украины.

Ви змалювали максимально чорний прогноз. Тоді як альтернативу можу запропонувати аналогічний по чорноті план "Парагвай". Ви в якому з цих двох варіантів згідні взяти участь?
Якщо інші градації чорного (в т.ч. частково збережена Україна, чи "Україна в екзилі") вас не влаштують
Востаннє редагувалось Letusrock в Нед 13 жов, 2024 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 11:20

  ЛАД написав:
Вона ще нікуди не зникала. :)
не знаю як Вас , мене ця борьба з корупцією напрягає. З якого це року почали боротись? З 2002?
Пора їй вже починати сприяти) є ж міністр євроінтеграції? То можно було б і міністра сприяння корупції завести.
Щоб і державна влада фінансувалась волонтерами а не тільки зсу.
Схема ж робоча... зробити волонтерський збір на автомобілі для вр України... Або хоча на автомобілі для харківської обладміністрації)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 11:20

  BeneFuckTor написав:йшов 3й день як люди не можуть відкрити гугл карту і навчитись користуватися лінійкою за 3хв, так як це зробив я.
Дякую, хотаб що виклали скрін.

Люди в яких каби літають по обїздних дорогах, ви взагалі не маєте поняття як живуть прифронтові міста.
Вчіться призавати свої пимилки (игорьок з своїм курсом це робив доречі)
Адміни можна забанити на 3 дні для вивчення! лінійки, добровольно-принудітельно, так сказать.

Линейка не нужна. По этой дороге с детства все ездят на море. Уже и без линейки все запорожцы точно знают расстояние от Запорожья до тарелки с инопланитянами - (кто ездил тот знает её и кто там сидел в ней) :P
А уж с.Каменское с его постоянными авариями на трассе знает всё Запорожье и местные знают все обьездные дороги и точное расстояние без линейки.
Поэтому раша там сидит на готове. Если раша войдёт в Орехов то тогда начнут лезть к городу с двух сторон. Пока они в с.Каменском сидели тихо с 22г., но сейчас начали там проводит бои и пытаться за счёт обмеления водной преграды нащупать слабые места в обороне.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 13 жов, 2024 11:27, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 11:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Хоча був рік тому робкій вброс -- а раптом програємо "здамося", то проти вас же погонять...
Тільки це прощупування миттю задушили. В зародишу)))

непамятаю таке. а хто задушив?
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 11:24

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 11:29

  Wirująświatła написав:

Если раша возьмёт Орехов, то логистике из Запорожья на фронт придёт пипец. А кабы достанут тогда уже весь город и даже правый берег города. Будет второй Харьков, а то и хуже.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 11:36

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:

Если раша возьмёт Орехов, то логистике из Запорожья на фронт придёт пипец. А кабы достанут тогда уже весь город и даже правый берег города. Будет второй Харьков, а то и хуже.

а що по висохшому дні Каховського моря не можуть дійти впритул?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 11:43

  Letusrock написав:
  M-Audio написав:Уничтожение я понимаю как комбинацию выдавливания украинского населения, которое считает себя украинцами, за границу, и реальное физическое уничтожение таких людей, которые окажутся слишком упертыми, и уезжать не захотят. В принципе это вполне согласуется с действиями оккупационных властей на уже захваченных украинских территориях....
Разумеется, те, кто в результате этого всего остаются проживать на оккупированной территории, очень довольны жизнью, всячески поддерживают Россию и Путина... Да, ничего общего с Украиной это уже не имеет, то есть на данный момент Украина на этих территориях уничтожена. Ваше "попробовал бы договориться" с большой вероятностью приведёт к тому же самому, но в масштабе уже всей Украины.

Ви змалювали максимально чорний прогноз. Тоді як альтернативу можу запропонувати аналогічний по чорноті план "Парагвай". Ви в якому з цих двох варіантів згідні взяти участь?
Якщо інші градації чорного (в т.ч. частково збережена Україна, чи "Україна в екзилі") вас не влаштують

Додам:
Українство, українська нація не були знищені, не зникли навіть за Голодоморів, нквд-стів тощо і за 70 років абсолютної савєцької влади.
В 21 ж столітті ... їх тим паче не знищити.
detroytred
 
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