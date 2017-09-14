На відео видно, як той стоїть в оточенні людей у військовій формі та поліціянтів й обурюється, що «в мене здоров’я — [як] два тебе або десять, а ти мені будеш розказувати, як мені поводитися й говорити».
«Ще раз я повторюю: я генеральний директор [компанії], де 1760 людей працюють, а ти солдат — п*здуй копай», — каже чоловік на відео. Після цього військовий, з яким той говорив, викликає підмогу.
Цікава боротьба вищого сорту (блатні) з першим сортом (силовики, ТЦК)...
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 13 жов, 2024 11:22, всього редагувалось 2 разів.
M-Audio написав:Уничтожение я понимаю как комбинацию выдавливания украинского населения, которое считает себя украинцами, за границу, и реальное физическое уничтожение таких людей, которые окажутся слишком упертыми, и уезжать не захотят. В принципе это вполне согласуется с действиями оккупационных властей на уже захваченных украинских территориях.... Разумеется, те, кто в результате этого всего остаются проживать на оккупированной территории, очень довольны жизнью, всячески поддерживают Россию и Путина... Да, ничего общего с Украиной это уже не имеет, то есть на данный момент Украина на этих территориях уничтожена. Ваше "попробовал бы договориться" с большой вероятностью приведёт к тому же самому, но в масштабе уже всей Украины.
Ви змалювали максимально чорний прогноз. Тоді як альтернативу можу запропонувати аналогічний по чорноті план "Парагвай". Ви в якому з цих двох варіантів згідні взяти участь? Якщо інші градації чорного (в т.ч. частково збережена Україна, чи "Україна в екзилі") вас не влаштують
Востаннє редагувалось Letusrock в Нед 13 жов, 2024 11:23, всього редагувалось 1 раз.
не знаю як Вас , мене ця борьба з корупцією напрягає. З якого це року почали боротись? З 2002? Пора їй вже починати сприяти) є ж міністр євроінтеграції? То можно було б і міністра сприяння корупції завести. Щоб і державна влада фінансувалась волонтерами а не тільки зсу. Схема ж робоча... зробити волонтерський збір на автомобілі для вр України... Або хоча на автомобілі для харківської обладміністрації)
BeneFuckTor написав:йшов 3й день як люди не можуть відкрити гугл карту і навчитись користуватися лінійкою за 3хв, так як це зробив я. Дякую, хотаб що виклали скрін.
Люди в яких каби літають по обїздних дорогах, ви взагалі не маєте поняття як живуть прифронтові міста. Вчіться призавати свої пимилки (игорьок з своїм курсом це робив доречі) Адміни можна забанити на 3 дні для вивчення! лінійки, добровольно-принудітельно, так сказать.
Линейка не нужна. По этой дороге с детства все ездят на море. Уже и без линейки все запорожцы точно знают расстояние от Запорожья до тарелки с инопланитянами - (кто ездил тот знает её и кто там сидел в ней) А уж с.Каменское с его постоянными авариями на трассе знает всё Запорожье и местные знают все обьездные дороги и точное расстояние без линейки. Поэтому раша там сидит на готове. Если раша войдёт в Орехов то тогда начнут лезть к городу с двух сторон. Пока они в с.Каменском сидели тихо с 22г., но сейчас начали там проводит бои и пытаться за счёт обмеления водной преграды нащупать слабые места в обороне.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 13 жов, 2024 11:27, всього редагувалось 3 разів.
M-Audio написав:Уничтожение я понимаю как комбинацию выдавливания украинского населения, которое считает себя украинцами, за границу, и реальное физическое уничтожение таких людей, которые окажутся слишком упертыми, и уезжать не захотят. В принципе это вполне согласуется с действиями оккупационных властей на уже захваченных украинских территориях.... Разумеется, те, кто в результате этого всего остаются проживать на оккупированной территории, очень довольны жизнью, всячески поддерживают Россию и Путина... Да, ничего общего с Украиной это уже не имеет, то есть на данный момент Украина на этих территориях уничтожена. Ваше "попробовал бы договориться" с большой вероятностью приведёт к тому же самому, но в масштабе уже всей Украины.
Ви змалювали максимально чорний прогноз. Тоді як альтернативу можу запропонувати аналогічний по чорноті план "Парагвай". Ви в якому з цих двох варіантів згідні взяти участь? Якщо інші градації чорного (в т.ч. частково збережена Україна, чи "Україна в екзилі") вас не влаштують
Додам: Українство, українська нація не були знищені, не зникли навіть за Голодоморів, нквд-стів тощо і за 70 років абсолютної савєцької влади. В 21 ж столітті ... їх тим паче не знищити.