Додано: Нед 13 жов, 2024 11:20

BeneFuckTor написав: йшов 3й день як люди не можуть відкрити гугл карту і навчитись користуватися лінійкою за 3хв, так як це зробив я.

Дякую, хотаб що виклали скрін.



Люди в яких каби літають по обїздних дорогах, ви взагалі не маєте поняття як живуть прифронтові міста.

Вчіться призавати свої пимилки (игорьок з своїм курсом це робив доречі)

Адміни можна забанити на 3 дні для вивчення! лінійки, добровольно-принудітельно, так сказать. йшов 3й день як люди не можуть відкрити гугл карту і навчитись користуватися лінійкою за 3хв, так як це зробив я.Дякую, хотаб що виклали скрін.Люди в яких каби літають по обїздних дорогах, ви взагалі не маєте поняття як живуть прифронтові міста.Вчіться призавати свої пимилки (игорьок з своїм курсом це робив доречі)Адміни можна забанити на 3 дні для вивчення! лінійки, добровольно-принудітельно, так сказать.

Линейка не нужна. По этой дороге с детства все ездят на море. Уже и без линейки все запорожцы точно знают расстояние от Запорожья до тарелки с инопланитянами - (кто ездил тот знает её и кто там сидел в ней)А уж с.Каменское с его постоянными авариями на трассе знает всё Запорожье и местные знают все обьездные дороги и точное расстояние без линейки.Поэтому раша там сидит на готове. Если раша войдёт в Орехов то тогда начнут лезть к городу с двух сторон. Пока они в с.Каменском сидели тихо с 22г., но сейчас начали там проводит бои и пытаться за счёт обмеления водной преграды нащупать слабые места в обороне.