В нас 14 бригад десь чекають. Начебто 10 з них поки без озброєння. Озброять...
В цьому всьому більш цікаве скільки в рфії за цей час сформовано резервів. Як мінімум, оперативного рівня. Хоча підозрюю і про стратегічні. От не вірю я в те, що рашковани не накопичують десь в себе. Бо це класика ще з радянщини. Да і просто класика. А вони по ній. І вона їм зручна. Це їх козир.
Хай вже в кінці кінців розпочнеться, хоч до нас приєднаються всі ті інші, які не хочуть щоб війна прийшла в їх дім, та не зробили нічого щоб зупинити її в зародку. Хоч будемо знати що не тільки в нас війна, на що можемо розраховувати.
Хай вже в кінці кінців розпочнеться, хоч до нас приєднаються всі ті інші, які не хочуть щоб війна прийшла в їх дім, та не зробили нічого щоб зупинити її в зародку. Хоч будемо знати що не тільки в нас війна, на що можемо розраховувати.
На відео видно, як той стоїть в оточенні людей у військовій формі та поліціянтів й обурюється, що «в мене здоров’я — [як] два тебе або десять, а ти мені будеш розказувати, як мені поводитися й говорити».
«Ще раз я повторюю: я генеральний директор [компанії], де 1760 людей працюють, а ти солдат — п*здуй копай», — каже чоловік на відео. Після цього військовий, з яким той говорив, викликає підмогу.
Цікава боротьба вищого сорту (блатні) з першим сортом (силовики, ТЦК)...
сейчас новая тема гулять с повесткой выданной на неделю-две вперёд. Стоит 100уе. Трогать не имют права. Потом новая повестка. Всё (кроме 100уе) законно. Не надо бронирования или подкупать влк. Гораздо дешевле экономического бронирования. Конечно никаких гарантий но и те кто заплатили за бронь/инвалидность тоже оказались без гарантий. Гарантий в нашей стране больше нет. Кинуть могут любого. Умные люди знают чем такое чревато. В феврале 1917 тоже обнулились гарантии выданные домом Романовых. И те кто царя заставлял отречься и арестовывал, потом сами гнили в тюрьмах
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 13 жов, 2024 12:17, всього редагувалось 1 раз.
сейчас новая тема гулять с повесткой выданной на неделю-две вперёд. Стоит 100уе. Трогать не имют права. Потом новая повестка. Всё (кроме 100уе) законно. Не надо бронирования или подкупать влк. Гораздо дешевле экономического бронирования.
Тільки є одне "але", патруль виписує нову на наступний день, з мотивацієї "це фуфло", ти її купив. Знаю випадки коли в один день людині виписували дві повістки в різні ТЦК на один і той же час. На заперечення, ось у мене вже є сьогодні виписана, виписується інша.
Wirująświatła Могу ошибаться, но кроме повестки на руках, в базе обериг тоже видно вроде что чел под повесткой. И если патруль проверит по базе, что у чела нет повестки на самом деле, только бумажная, хз как оно будет.
сейчас новая тема гулять с повесткой выданной на неделю-две вперёд. Стоит 100уе. Трогать не имют права. Потом новая повестка. Всё (кроме 100уе) законно. Не надо бронирования или подкупать влк. Гораздо дешевле экономического бронирования.
Тільки є одне "але", патруль виписує нову на наступний день, з мотивацієї "це фуфло", ти її купив. Знаю випадки коли в один день людині виписували дві повістки в різні ТЦК на один і той же час. На заперечення, ось у мене вже є сьогодні виписана, виписується інша.
Полномочий определять куплена ли она у патруля нет. Пусть вызывают полицию, протокол, суд, экспертиза. их повестка отлично рвётся в мусорку. в случае разборок (которых не будет) вы всегда предьявите 1ю повестку, даже если вас приволокут в тцк. Но с повесткой как правило не волокут, 2ю выписывают просто от тупости.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 13 жов, 2024 12:16, всього редагувалось 1 раз.