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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1038510386103871038810389 ... 10391>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 11:46

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Хоча був рік тому робкій вброс -- а раптом програємо "здамося", то проти вас же погонять...
Тільки це прощупування миттю задушили. В зародишу)))

непамятаю таке. а хто задушив?

Одночасно з декількох джерел пролунало.
В якості стимуляції партнерів до збільшення активності в допомозі.

Рептилоїди мабуть.
Про це можна тільки гадати.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 11:50

  Wirująświatła написав:

В нас 14 бригад десь чекають.
Начебто 10 з них поки без озброєння.
Озброять...

В цьому всьому більш цікаве скільки в рфії за цей час сформовано резервів. Як мінімум, оперативного рівня. Хоча підозрюю і про стратегічні.
От не вірю я в те, що рашковани не накопичують десь в себе.
Бо це класика ще з радянщини. Да і просто класика.
А вони по ній. І вона їм зручна. Це їх козир.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 11:54

  Banderlog написав: Схема ж робоча... зробити волонтерський збір на автомобілі для вр України... Або хоча на автомобілі для харківської обладміністрації)

Получится собрать только на бензин 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 11:58

  Wirująświatła написав:Третя світова війна може розпочатися у найближчі 3-4 місяці, – Трамп
Trump: World War III could break out in the next four months
https://fakti.bg/en/world/919395-trump- ... our-months

Хай вже в кінці кінців розпочнеться, хоч до нас приєднаються всі ті інші, які не хочуть щоб війна прийшла в їх дім, та не зробили нічого щоб зупинити її в зародку.
Хоч будемо знати що не тільки в нас війна, на що можемо розраховувати.

"Краще жахливий кінець, чим жах без кінця!" (с)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:00

  _Mykola_ написав:
  Wirująświatła написав:Третя світова війна може розпочатися у найближчі 3-4 місяці, – Трамп
Trump: World War III could break out in the next four months
https://fakti.bg/en/world/919395-trump- ... our-months

Хай вже в кінці кінців розпочнеться, хоч до нас приєднаються всі ті інші, які не хочуть щоб війна прийшла в їх дім, та не зробили нічого щоб зупинити її в зародку.
Хоч будемо знати що не тільки в нас війна, на що можемо розраховувати.

"Краще жахливий кінець, чим жах без кінця!" (с)

надеюсь вы так шутите...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:01

  BIGor написав:
  Wirująświatła написав:в детстве мы коровьи какашки называли минами. Когда подсохнет и припылится от грунта не отличишь. но стоит туда наступить... бабах!

"тцк чмошники которых надо бить"
Зображення

А хто це такий?
ПС погуглив, чувак визначає себе як вищий сорт
https://hromadske.ua/suspilstvo/232829- ... -zatrymaty
На відео видно, як той стоїть в оточенні людей у військовій формі та поліціянтів й обурюється, що «в мене здоров’я — [як] два тебе або десять, а ти мені будеш розказувати, як мені поводитися й говорити».

«Ще раз я повторюю: я генеральний директор [компанії], де 1760 людей працюють, а ти солдат — п*здуй копай», — каже чоловік на відео. Після цього військовий, з яким той говорив, викликає підмогу.


Цікава боротьба вищого сорту (блатні) з першим сортом (силовики, ТЦК)...

Это Апельсин, а не высший сорт.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:04

  UA написав:Это Апельсин, а не высший сорт.
сейчас новая тема гулять с повесткой выданной на неделю-две вперёд. Стоит 100уе. Трогать не имют права. Потом новая повестка. Всё (кроме 100уе) законно. Не надо бронирования или подкупать влк. Гораздо дешевле экономического бронирования. Конечно никаких гарантий но и те кто заплатили за бронь/инвалидность тоже оказались без гарантий. Гарантий в нашей стране больше нет. Кинуть могут любого. Умные люди знают чем такое чревато. В феврале 1917 тоже обнулились гарантии выданные домом Романовых. И те кто царя заставлял отречься и арестовывал, потом сами гнили в тюрьмах
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 13 жов, 2024 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:11

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Это Апельсин, а не высший сорт.
сейчас новая тема гулять с повесткой выданной на неделю-две вперёд. Стоит 100уе. Трогать не имют права. Потом новая повестка. Всё (кроме 100уе) законно. Не надо бронирования или подкупать влк. Гораздо дешевле экономического бронирования.

Тільки є одне "але", патруль виписує нову на наступний день, з мотивацієї "це фуфло", ти її купив. Знаю випадки коли в один день людині виписували дві повістки в різні ТЦК на один і той же час. На заперечення, ось у мене вже є сьогодні виписана, виписується інша. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:11

Wirująświatła
Могу ошибаться, но кроме повестки на руках, в базе обериг тоже видно вроде что чел под повесткой.
И если патруль проверит по базе, что у чела нет повестки на самом деле, только бумажная, хз как оно будет.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:14

  _Mykola_ написав:
  Wirująświatła написав:
  UA написав:Это Апельсин, а не высший сорт.
сейчас новая тема гулять с повесткой выданной на неделю-две вперёд. Стоит 100уе. Трогать не имют права. Потом новая повестка. Всё (кроме 100уе) законно. Не надо бронирования или подкупать влк. Гораздо дешевле экономического бронирования.

Тільки є одне "але", патруль виписує нову на наступний день, з мотивацієї "це фуфло", ти її купив. Знаю випадки коли в один день людині виписували дві повістки в різні ТЦК на один і той же час. На заперечення, ось у мене вже є сьогодні виписана, виписується інша. :mrgreen:

Полномочий определять куплена ли она у патруля нет. Пусть вызывают полицию, протокол, суд, экспертиза. их повестка отлично рвётся в мусорку. в случае разборок (которых не будет) вы всегда предьявите 1ю повестку, даже если вас приволокут в тцк. Но с повесткой как правило не волокут, 2ю выписывают просто от тупости.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 13 жов, 2024 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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