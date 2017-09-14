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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 103861038710388103891039010391>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:14

  Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:Хай вже в кінці кінців розпочнеться, хоч до нас приєднаються всі ті інші, які не хочуть щоб війна прийшла в їх дім, та не зробили нічого щоб зупинити її в зародку.
Хоч будемо знати що не тільки в нас війна, на що можемо розраховувати.

"Краще жахливий кінець, чим жах без кінця!" (с)

надеюсь вы так шутите...

Ні, не жартую. Ми підійшли до моменту, коли третя світова, як це не жахливо звучить, нам вигідна, щоб відтягнути все це гімно від нас і залучити якомога більше країн до його розгрібання, та змінить все ж механізми запобігання локальним війнам, теперішні механізми вже не працюють і не будуть працювати без глобальної війни. На жаль, тільки такою ціною, якщо хтось виживе. :evil:
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:18

  Wirująświatła написав:Полномочий определять куплена ли она у патруля нет. Пусть вызывают полицию, протокол, суд, экспертиза. их повестка отлично рвётся в мусорку. в случае разборок (которых не будет) вы всегда предьявите 1ю повестку, даже если вас приволокут в тцк. Но с повесткой как правило не волокут, 2ю выписывают просто от тупости.

Тим не менше, таке зараз практикується.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:20

  _Mykola_ написав:
  Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:Хай вже в кінці кінців розпочнеться, хоч до нас приєднаються всі ті інші, які не хочуть щоб війна прийшла в їх дім, та не зробили нічого щоб зупинити її в зародку.
Хоч будемо знати що не тільки в нас війна, на що можемо розраховувати.

"Краще жахливий кінець, чим жах без кінця!" (с)

надеюсь вы так шутите...

Ні, не жартую. Ми підійшли до моменту, коли третя світова, як це не жахливо звучить, нам вигідна, щоб відтягнути все це гімно від нас і залучити якомога більше країн до його розгрібання, та змінить все ж механізми запобігання локальним війнам, теперішні механізми вже не працюють і не будуть працювати без глобальної війни. На жаль, тільки такою ціною, якщо хтось виживе. :evil:

Справа в тому, що можна навіть не сподіватися на це.
Вже не від одного експерта про це чув -- що замість глобального замєсу світові гравці домовились про нехай буде ряд (час) локальних збройних.

Тому от в нас такий парадокс: сам конфлікт глобальний, але збройна битва лише в локальному форматі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:22

  Игорь Алексеевич написав:

Если раша возьмёт Орехов, то логистике из Запорожья на фронт придёт пипец. А кабы достанут тогда уже весь город и даже правый берег города. Будет второй Харьков, а то и хуже.

Каби на запоріжжя кидають з токмака. Мінус оріхів, це десь плюс 10 км для кабів.
І будуть виносити трасу на фронт вже артою.
Для запоріжжя од того мало що зміниться
Проблеми будуть якщо вони закріпляться в степногірську.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:23

  _Mykola_ написав:
  Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:Хай вже в кінці кінців розпочнеться, хоч до нас приєднаються всі ті інші, які не хочуть щоб війна прийшла в їх дім, та не зробили нічого щоб зупинити її в зародку.
Хоч будемо знати що не тільки в нас війна, на що можемо розраховувати.

"Краще жахливий кінець, чим жах без кінця!" (с)

надеюсь вы так шутите...

Ні, не жартую. Ми підійшли до моменту, коли третя світова, як це не жахливо звучить, нам вигідна, щоб відтягнути все це гімно від нас і залучити якомога більше країн до його розгрібання, та змінить все ж механізми запобігання локальним війнам, теперішні механізми вже не працюють і не будуть працювати без глобальної війни. На жаль, тільки такою ціною, якщо хтось виживе. :evil:

если начнется 3я мировая мы перестанем получать помощь от слова вообще. любую. каждая страна начнет думать о своём выживании и даже гречку гуманитарную нам не пришлют. Более того границы закроют. Фронт посыпется. Деньги обесценятся. Вернется натуральный обмен свитер на дрова. Начнутся перебои с э.э. и газоснабжением, ценники будут удваиваться каждые сутки, появися дефицит т.к. продавать вам что либо за пустые бумажки желающих не будет. Единственным облегчением станет наблюдать как мучаются жители других стран. Мы не самодостаточны, отсюда все процессы. Самодостаточные страны (или союзы) 3ю мировую даже не заметят.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:29

  detroytred написав:Тому от в нас такий парадокс: сам конфлікт глобальний, але збройна битва лише в локальному форматі.
не потому. Идиотов готовых воевать можно по пальцам одной руки пересчитать. Конфликт глобальный только на словах. По факту мировая торговля растет в т.ч. между Китаем и США которым вы вчера приписали конфликт. Я вам 5 раз намекал что при конфликте торговля расти не может. Появляются пошлины, запреты на импорт/экспорт/санкции. Торговля ЕС/рф падает, вот в этом сегменте и возможен следующий конфликт. Падение торговли - главный предиктор конфликта. На пике торговли крупный бизнес не даст политикам разжечь конфликт. Зачем, чтобы потерять миллиарды? Это кстати причина почему пуйло не решился на полномасштабную в 2014.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 13 жов, 2024 12:40, всього редагувалось 5 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:29

  Banderlog написав:
  Mimohod написав:Ось тобі Успіх і наступив переворт думок.

це іще фігня. Зара іще війна. Ми іще потрібні.
Що буде через років 20? Особєнно з тими хто стане тут інвалідами? Або втратить соціалізацію?
Багато ж таких , що думає почивати на лаврах після війни...
Нас будуть заколисувати, розкажуть про птср) пропишуть заспокійливе, дозволять курити коноплю і бухати в робочий час... :lol:
Після війни доведеться за своє місце коло корита боротися. Природа і економіка не терпить пустоти, місце успіха на базарі вже зайняте.)

Радужная картина основанная на существовании Украины в нынешнем виде.
Будет буря.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну що ... про ТЦК

Вчора в місті була акція від ТЦК. Перевірка документів

Сам бачив на центральному ринку вранці. Але якось мляво було.
1 ТЦК та 1 поліцейський ходили і вибірково перевіряли
Повз мене просто пройшли, а вже хотів поспілкуватись з ними )

Пізніше, було біля ТРЦ Hollywood.
Приїхали бусом, стали біля всіх виходів та перевіряли
Це вже розповідав мій колега, який в той час виходив з ТРЦ
Його теж не перевіряли

Якось на облаву все це мало було схоже

Стосовно концерта Вакарчука та ТЦК
За реакцію самого Вакарчука на цю подію, тобто ніякої реакції, Славко повинен завершити карьеру і більше не позоритись.
Бо він безхребетний хробак
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:30

Надпотужно

«Фракція «Слуга народу» в Раді готова повним складом піти на фронт, але тільки після того, як на фронт відправиться фракція Порошенка «Європейська солідарність», — голова фракції СН Арахамія

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Востаннє редагувалось Xenon в Нед 13 жов, 2024 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:33

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Вона ще нікуди не зникала. :)
не знаю як Вас , мене ця борьба з корупцією напрягає. З якого це року почали боротись? З 2002?
Пора їй вже починати сприяти) є ж міністр євроінтеграції? То можно було б і міністра сприяння корупції завести.
Щоб і державна влада фінансувалась волонтерами а не тільки зсу.
Схема ж робоча... зробити волонтерський збір на автомобілі для вр України... Або хоча на автомобілі для харківської обладміністрації)

Згоден. :)
ЛАД
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