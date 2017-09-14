Wirująświatła написав:Полномочий определять куплена ли она у патруля нет. Пусть вызывают полицию, протокол, суд, экспертиза. их повестка отлично рвётся в мусорку. в случае разборок (которых не будет) вы всегда предьявите 1ю повестку, даже если вас приволокут в тцк. Но с повесткой как правило не волокут, 2ю выписывают просто от тупости.
Тим не менше, таке зараз практикується.
дурь руководит людьми. правая рука перечеркивает то, что пишет левая. Так можно и до конфликта между ТЦК в борьбе за мясо дойти. Человек с повесткой гуляет по планете на законных основаниях, паковать его чистый беспредел.
парадокс в тім що якщо гайки в тилу не закрутять і не виловлять різних сзч... ухилянтів. То в тилу стане бардак. Сотні тисяч здорових чоловіків поза законом і поза можливістю легально заробити а декому ще сімї треба кормити.
_Mykola_ написав:Хай вже в кінці кінців розпочнеться, хоч до нас приєднаються всі ті інші, які не хочуть щоб війна прийшла в їх дім, та не зробили нічого щоб зупинити її в зародку. Хоч будемо знати що не тільки в нас війна, на що можемо розраховувати.
"Краще жахливий кінець, чим жах без кінця!" (с)
надеюсь вы так шутите...
Ні, не жартую. Ми підійшли до моменту, коли третя світова, як це не жахливо звучить, нам вигідна, щоб відтягнути все це гімно від нас і залучити якомога більше країн до його розгрібання, та змінить все ж механізми запобігання локальним війнам, теперішні механізми вже не працюють і не будуть працювати без глобальної війни. На жаль, тільки такою ціною, якщо хтось виживе.
В этом и проблема. „Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в Четвёртой будут использоваться камни!“ — Альберт Эйнштейн
Если раша возьмёт Орехов, то логистике из Запорожья на фронт придёт пипец. А кабы достанут тогда уже весь город и даже правый берег города. Будет второй Харьков, а то и хуже.
Каби на запоріжжя кидають з токмака. Мінус оріхів, це десь плюс 10 км для кабів. І будуть виносити трасу на фронт вже артою. Для запоріжжя од того мало що зміниться Проблеми будуть якщо вони закріпляться в степногірську.
У нас я так понимаю КАБов нет как и носителей(почти), аналог КАБов Химарс(по дальности) стал дефицитом и поэтому нас можно разносить с расстояния под сто км как муравьёв бульдозером?
Wirująświatła написав:........... если начнется 3я мировая мы перестанем получать помощь от слова вообще. любую. каждая страна начнет думать о своём выживании и даже гречку гуманитарную нам не пришлют. Более того границы закроют. Фронт посыпется. Деньги обесценятся. Вернется натуральный обмен свитер на дрова. Начнутся перебои с э.э. и газоснабжением, ценники будут удваиваться каждые сутки, появися дефицит т.к. продавать вам что либо за пустые бумажки желающих не будет. Единственным облегчением станет наблюдать как мучаются жители других стран. Мы не самодостаточны, отсюда все процессы. Самодостаточные страны (или союзы) 3ю мировую даже не заметят.
Согласен со всем, кроме последней фразы. Тут вы явно увлеклись.
На відео видно, як той стоїть в оточенні людей у військовій формі та поліціянтів й обурюється, що «в мене здоров’я — [як] два тебе або десять, а ти мені будеш розказувати, як мені поводитися й говорити».
«Ще раз я повторюю: я генеральний директор [компанії], де 1760 людей працюють, а ти солдат — п*здуй копай», — каже чоловік на відео. Після цього військовий, з яким той говорив, викликає підмогу.
Цікава боротьба вищого сорту (блатні) з першим сортом (силовики, ТЦК)...
Это Апельсин, а не высший сорт.
Его короновали по ошибке и "зона" эту ошибку исправит?