не думаете, что это одна из целей? - нужно же как-то создание военной полиции обосновать. Да и усиленный набор в обычную...
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Додано: Нед 13 жов, 2024 12:57
не думаете, что это одна из целей? - нужно же как-то создание военной полиции обосновать. Да и усиленный набор в обычную...
Додано: Нед 13 жов, 2024 12:59
Додано: Нед 13 жов, 2024 13:01
Зеленський найближчими днями презентує План перемоги українцям, - ОП
правда этот план не одобрил Запад и Америка. Зачем теперь нам озвучивать?
Мне напоминает этот план, как в начале войны был ролик с Лукашенко и его картой нападения))
Додано: Нед 13 жов, 2024 13:02
Приклад з Україною чітко показав що треба за будь-яку ціну отримувати ядерну зброю, та/або зброю масового знищення, інакше не захиститися, теперішня війна показала, що кожна країна сама за себе, і договори про захист це повна профанація. Це відкрило скриню Пандори та сильно наблизило технологічне знищення. Застосування тактичної ядерної зброї все ближче. У відповідь на її застосування також буде посварити пальчиком, що повністю розв'яже руки на її локальне застосування. Хоча, може бути якийсь зовнішній чорний лебідь у вигляді глобальної загрози Землі, який змусить об'єднатися, але то фантастика.
А далі Ви вже знаєте.
ІМХО. Після того як ми впадемо, НАТО вмиється кров'ю, за нашою допомогою, і як спрацює п'ята стаття буде показником життєздатності взагалі світового порядку.
Додано: Нед 13 жов, 2024 13:11
не преувеличивайте, у путина нет человеческого ресурса оккупировать страны нато. И даже всю Украину. Кроме того нет бюджетов кормить несколько миллионов доп ртов. Тогда свои рты должны будут перейти на жолуди и каштаны, а это не всех устроит. Путин будет воевать до начала существенного падения уровня жизни в рф. Это и есть красная линия. Воевать в других странах и подавлять голодные бунты не выйдет, нет там таких ресурсов. Жрать метан и нефть на рф пока не научились.
Одна слабая страна напала на другую. Союзники давно посчитали на сколько ему хватит ресурсов и решили отдать эти территории. По другому я не могу объяснить откуда у Зеленского прогнозы о "справедливом мире" и конце войны в 2025.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 13 жов, 2024 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 13 жов, 2024 13:20
Користуючись нагодою.
Заради уявного експерименту, чисто теоретично, який би був розвиток подій, наприклад:
100 тисячне військ рф швидко окуповує частину прибалтики чи Польші (а-ля наш Південь), і в ультимативній формі погрожує ядерною зброєю у випадку відповіді по своїй території.
Тоді потужне НАТО
а) бомбить литовські міста в яких засіли росіяни
б) проводить консультації і висловлює гарячу підтримку, не забуваючи про деескалацію
в) підсипає яду в ранковий чай путіна
Додано: Нед 13 жов, 2024 13:20
аналоги міста не спасуть.
навіть якби каби були у нас ми б не змогли їм завадити виносити кабами . Для захисту потрібне пво. І багато.
Додано: Нед 13 жов, 2024 13:22
Якщо буде на наступний рік з допомогою те, що було півроку зі США, то ресурсів вистачить.
Утилізувати українців, найкраще це війна, табори довго і затратно.
Можливо це будуть не країни НАТО, але будуть. Дивимось як воно буде, хоча не всі доживуть до розв'язки.
Додано: Нед 13 жов, 2024 13:22
вы у меня спрашиваете? как минимум по территории рф полетят точные ракеты. Сухопутных операций будет минимум или вообще не будет. В Европе жизнь человека дороже ракеты, в отличии от нас. Но этот сценарий фантастика. На нас напали потому что мы слабые, нет у нас точных ракет, и авиации с кабами. Нет и заводов которые это производят. От этого отталкивайтесь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 13 жов, 2024 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 13 жов, 2024 13:25
це як анонсувати своїм родичам заручини з Дженіфер Лоуренс після того як вона сказала ні
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