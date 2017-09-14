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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10388103891039010391>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:57

  Banderlog написав:
  UA написав:Будет буря.
парадокс в тім що якщо гайки в тилу не закрутять і не виловлять різних сзч... ухилянтів. То в тилу стане бардак.
Сотні тисяч здорових чоловіків поза законом і поза можливістю легально заробити
а декому ще сімї треба кормити.

не думаете, что это одна из целей? - нужно же как-то создание военной полиции обосновать. Да и усиленный набор в обычную...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:59

  Игорь Алексеевич написав:3-я мировая - это с инопланитянами? :P
Третья мировая - это на пару недель. А далее все грузятся с вылетом на Марс :P

Не на Марс.
«А мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют»
ЛАД
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6
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:01

Зеленський найближчими днями презентує План перемоги українцям, - ОП

https://one.ua/15992-zelenskij-v-blizha ... raincam-op

правда этот план не одобрил Запад и Америка. Зачем теперь нам озвучивать?
Мне напоминает этот план, как в начале войны был ролик с Лукашенко и его картой нападения))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:02

  ЛАД написав:В этом и проблема.
„Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в Четвёртой будут использоваться камни!“ — Альберт Эйнштейн

Приклад з Україною чітко показав що треба за будь-яку ціну отримувати ядерну зброю, та/або зброю масового знищення, інакше не захиститися, теперішня війна показала, що кожна країна сама за себе, і договори про захист це повна профанація. Це відкрило скриню Пандори та сильно наблизило технологічне знищення. Застосування тактичної ядерної зброї все ближче. У відповідь на її застосування також буде посварити пальчиком, що повністю розв'яже руки на її локальне застосування. Хоча, може бути якийсь зовнішній чорний лебідь у вигляді глобальної загрози Землі, який змусить об'єднатися, але то фантастика.
А далі Ви вже знаєте.
ІМХО. Після того як ми впадемо, НАТО вмиється кров'ю, за нашою допомогою, і як спрацює п'ята стаття буде показником життєздатності взагалі світового порядку.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:11

  _Mykola_ написав:ІМХО. Після того як ми впадемо, НАТО вмиється кров'ю, за нашою допомогою, і як спрацює п'ята стаття буде показником життєздатності взагалі світового порядку.
не преувеличивайте, у путина нет человеческого ресурса оккупировать страны нато. И даже всю Украину. Кроме того нет бюджетов кормить несколько миллионов доп ртов. Тогда свои рты должны будут перейти на жолуди и каштаны, а это не всех устроит. Путин будет воевать до начала существенного падения уровня жизни в рф. Это и есть красная линия. Воевать в других странах и подавлять голодные бунты не выйдет, нет там таких ресурсов. Жрать метан и нефть на рф пока не научились.

Одна слабая страна напала на другую. Союзники давно посчитали на сколько ему хватит ресурсов и решили отдать эти территории. По другому я не могу объяснить откуда у Зеленского прогнозы о "справедливом мире" и конце войны в 2025.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 13 жов, 2024 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:20

  Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:ІМХО. Після того як ми впадемо, НАТО вмиється кров'ю, за нашою допомогою, і як спрацює п'ята стаття буде показником життєздатності взагалі світового порядку.
не преувеличивайте, у путина нет человеческого ресурса оккупировать страны нато. И даже всю Украину.

Користуючись нагодою.
Заради уявного експерименту, чисто теоретично, який би був розвиток подій, наприклад:
100 тисячне військ рф швидко окуповує частину прибалтики чи Польші (а-ля наш Південь), і в ультимативній формі погрожує ядерною зброєю у випадку відповіді по своїй території.
Тоді потужне НАТО
а) бомбить литовські міста в яких засіли росіяни
б) проводить консультації і висловлює гарячу підтримку, не забуваючи про деескалацію
в) підсипає яду в ранковий чай путіна
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:20

  барабашов написав:У нас я так понимаю КАБов нет как и носителей(почти), аналог КАБов Химарс(по дальности) стал дефицитом и поэтому нас можно разносить с расстояния под сто км как муравьёв бульдозером?
аналоги міста не спасуть.
навіть якби каби були у нас ми б не змогли їм завадити виносити кабами . Для захисту потрібне пво. І багато.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:22

  Wirująświatła написав:не преувеличивайте, у путина нет человеческого ресурса оккупировать страны нато. И даже всю Украину. Кроме того нет бюджетов кормить несколько миллионов доп ртов. Тогда свои рты должны будут перейти на жолуди и каштаны, а это не всех устроит. Путин будет воевать до начала существенного падения уровня жизни в рф. Это и есть красная линия. Воевать в других странах и подавлять голодные бунты не выйдет, нет там таких ресурсов.

Якщо буде на наступний рік з допомогою те, що було півроку зі США, то ресурсів вистачить.
Утилізувати українців, найкраще це війна, табори довго і затратно.
Можливо це будуть не країни НАТО, але будуть. Дивимось як воно буде, хоча не всі доживуть до розв'язки.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:22

  Letusrock написав:Тоді потужне НАТО
а) бомбить литовські міста в яких засіли росіяни
б) проводить консультації і висловлює гарячу підтримку, не забуваючи про деескалацію
в) підсипає яду в ранковий чай путіна
вы у меня спрашиваете? как минимум по территории рф полетят точные ракеты. Сухопутных операций будет минимум или вообще не будет. В Европе жизнь человека дороже ракеты, в отличии от нас. Но этот сценарий фантастика. На нас напали потому что мы слабые, нет у нас точных ракет, и авиации с кабами. Нет и заводов которые это производят. От этого отталкивайтесь.
3 августа 1941 года во время посещения штаба группы армий «Центр» в Борисове Гитлер мрачно сказал: «Если бы я знал, что у Сталина столько танков, я вообще бы не нападал на Советский Союз»
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 13 жов, 2024 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:25

  Игорь Алексеевич написав:Зеленський найближчими днями презентує План перемоги українцям, - ОП

https://one.ua/15992-zelenskij-v-blizha ... raincam-op

правда этот план не одобрил Запад и Америка. Зачем теперь нам озвучивать?
Мне напоминает этот план, как в начале войны был ролик с Лукашенко и его картой нападения))

це як анонсувати своїм родичам заручини з Дженіфер Лоуренс після того як вона сказала ні
Letusrock
 
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