Banderlog написав:Каби на запоріжжя кидають з токмака. Мінус оріхів, це десь плюс 10 км для кабів.
Кабы достают сейчас до центра города. С потерей Орехова, то уже и правый берег под обстрелом - Днепрогэс, Бородинский, в.Луг. и т.д.
знаю, був 2 дні тому в запоріжжі. Тут справа не тільки куди вони можуть достати а й в обмеженості бомб і літаків. По малій токмачці наприклад прилітає раза в 3 більше ніж на все запоріжжя. Та й на логістику тратяться на туж комишуваху, таврійське... Якщо вони зможуть контролювати трасу артою то зможуть більше накопичити бомб для запоріжжя.
правда этот план не одобрил Запад и Америка. Зачем теперь нам озвучивать? Мне напоминает этот план, как в начале войны был ролик с Лукашенко и его картой нападения))
це як анонсувати своїм родичам заручини з Дженіфер Лоуренс після того як вона сказала ні
Зеленский уходит с западной повестки, отсюда участие в ненужном нам саммите на Балканах и попытка организовать 2й "саммит мира" уже с присутствием рф. Что такого изменилось с 1го что надо собирать 2й? очевидно начало падать внимание к Украине и объемы помощи. Больше не изменилось ничего и гостям придётся слушать/говорить те же речи. Что слегка похоже на когнитивное расстройство с потерей понимания смысла происходящего.
Wirująświatła написав:Зеленский уходит с западной повестки, отсюда участие в ненужном саммите на Балканах и попытка организовать 2й "саммит мира" уже с присутствием рф. Что такого изменилось с 1го что надо собирать 2й? очевидно начало падать внимание к Украине и объемы помощи. Больше не изменилось ничего и гостям придётся слушать/говорить те же речи. Что слегка похоже на когнитивное расстройство с потерей понимания смысла происходящего.
Шо ? опять ? Объемы помощи, которая должна была закончится ещё в 2022 году, опять падают ? )
Я приводил цитату, что 1.4 ярда от Германии до конца этого года А конец года почти близок
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 13 жов, 2024 13:34, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:Ви хочете ядерного знищення України? Я от не хочу, тому категорично проти нашої Бомби. Навіть в США менше ядерки, ніж у них, а навть якби вона в нас була, то світ міг би закрити очі на наш перший вибух тільки коли кацапи були б біля урядового кварталу і то, тиск проти Бомби був би шалений. Світ рожевих поні шкідливий для здоров'я, доведено Зе.
Рожеві поні, то не до мене. При чому тут ми? Від нас застосування ніяк не залежить, у нас її немає. Але на нашому прикладі, світ побачив, що буває без зброї масового знищення. Скоріш за все перше застосування буде все ж не у нас, а у умовному арабському світі. потім вже і до нас дійде.
_Mykola_ написав:Але на нашому прикладі, світ побачив, що буває без зброї масового знищення.
І без нашого приклада світ знав, що не існує ніякої вундервафлі, яка може захистити від нападу агресора. Те, що після холодної війни Захід розслабився і став виробляти в рази менше зброї, може і не помилка зовсім. Раша витратить всі запаси на буферну Україну, а Китай на буферний Тайвань, якщо що.
BeneFuckTor написав:йшов 3й день як люди не можуть відкрити гугл карту і навчитись користуватися лінійкою за 3хв, так як це зробив я. Дякую, хотаб що виклали скрін.
Люди в яких каби літають по обїздних дорогах, ви взагалі не маєте поняття як живуть прифронтові міста. Вчіться призавати свої пимилки (игорьок з своїм курсом це робив доречі) Адміни можна забанити на 3 дні для вивчення! лінійки, добровольно-принудітельно, так сказать.
detroytred написав:Тому от в нас такий парадокс: сам конфлікт глобальний, але збройна битва лише в локальному форматі.
не потому. Идиотов готовых воевать можно по пальцам одной руки пересчитать. Конфликт глобальный только на словах. По факту мировая торговля растет в т.ч. между Китаем и США которым вы вчера приписали конфликт. Я вам 5 раз намекал что при конфликте торговля расти не может. Появляются пошлины, запреты на импорт/экспорт/санкции. Торговля ЕС/рф падает, вот в этом сегменте и возможен следующий конфликт. Падение торговли - главный предиктор конфликта. На пике торговли крупный бизнес не даст политикам разжечь конфликт. Зачем, чтобы потерять миллиарды? Это кстати причина почему пуйло не решился на полномасштабную в 2014.
За відсутності цього глобального конфлікту світова торгівля зростала б суттєво сильніше. В тому числі і в парі США-КИТАЙ.