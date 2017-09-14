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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1038910390103911039210393 ... 10395>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:29

  Игорь Алексеевич написав:
  Banderlog написав:Каби на запоріжжя кидають з токмака. Мінус оріхів, це десь плюс 10 км для кабів.
Кабы достают сейчас до центра города. С потерей Орехова, то уже и правый берег под обстрелом - Днепрогэс, Бородинский, в.Луг. и т.д.

знаю, був 2 дні тому в запоріжжі.
Тут справа не тільки куди вони можуть достати а й в обмеженості бомб і літаків.
По малій токмачці наприклад прилітає раза в 3 більше ніж на все запоріжжя.
Та й на логістику тратяться на туж комишуваху, таврійське... Якщо вони зможуть контролювати трасу артою то зможуть більше накопичити бомб для запоріжжя.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:29

  Letusrock написав:
  Игорь Алексеевич написав:Зеленський найближчими днями презентує План перемоги українцям, - ОП

https://one.ua/15992-zelenskij-v-blizha ... raincam-op

правда этот план не одобрил Запад и Америка. Зачем теперь нам озвучивать?
Мне напоминает этот план, как в начале войны был ролик с Лукашенко и его картой нападения))

це як анонсувати своїм родичам заручини з Дженіфер Лоуренс після того як вона сказала ні
Зеленский уходит с западной повестки, отсюда участие в ненужном нам саммите на Балканах и попытка организовать 2й "саммит мира" уже с присутствием рф. Что такого изменилось с 1го что надо собирать 2й? очевидно начало падать внимание к Украине и объемы помощи. Больше не изменилось ничего и гостям придётся слушать/говорить те же речи. Что слегка похоже на когнитивное расстройство с потерей понимания смысла происходящего.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:34

  Wirująświatła написав:Зеленский уходит с западной повестки, отсюда участие в ненужном саммите на Балканах и попытка организовать 2й "саммит мира" уже с присутствием рф. Что такого изменилось с 1го что надо собирать 2й? очевидно начало падать внимание к Украине и объемы помощи. Больше не изменилось ничего и гостям придётся слушать/говорить те же речи. Что слегка похоже на когнитивное расстройство с потерей понимания смысла происходящего.

Шо ? опять ?
Объемы помощи, которая должна была закончится ещё в 2022 году, опять падают ? )

Я приводил цитату, что 1.4 ярда от Германии до конца этого года
А конец года почти близок
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 13 жов, 2024 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:34

  lapay написав:Ви хочете ядерного знищення України? Я от не хочу, тому категорично проти нашої Бомби.
Навіть в США менше ядерки, ніж у них, а навть якби вона в нас була, то світ міг би закрити очі на наш перший вибух тільки коли кацапи були б біля урядового кварталу і то, тиск проти Бомби був би шалений.
Світ рожевих поні шкідливий для здоров'я, доведено Зе.

Рожеві поні, то не до мене. :lol:
При чому тут ми? Від нас застосування ніяк не залежить, у нас її немає.
Але на нашому прикладі, світ побачив, що буває без зброї масового знищення.
Скоріш за все перше застосування буде все ж не у нас, а у умовному арабському світі. потім вже і до нас дійде. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:41

  detroytred написав:Наші бандюки під цивілізованих європейців не шибко лягати хотіли (тільки за умов), а під оркостан тим паче. Бо долю ходоркоських-березовських чудово знали.


а може таки дехто злякався реально такої перспективи?
і вирішили його прибрати чужими руками.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Але на нашому прикладі, світ побачив, що буває без зброї масового знищення.

І без нашого приклада світ знав, що не існує ніякої вундервафлі, яка може захистити від нападу агресора.
Те, що після холодної війни Захід розслабився і став виробляти в рази менше зброї, може і не помилка зовсім. Раша витратить всі запаси на буферну Україну, а Китай на буферний Тайвань, якщо що.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:46

  BeneFuckTor написав:йшов 3й день як люди не можуть відкрити гугл карту і навчитись користуватися лінійкою за 3хв, так як це зробив я.
Дякую, хотаб що виклали скрін.

Люди в яких каби літають по обїздних дорогах, ви взагалі не маєте поняття як живуть прифронтові міста.
Вчіться призавати свої пимилки (игорьок з своїм курсом це робив доречі)
Адміни можна забанити на 3 дні для вивчення! лінійки, добровольно-принудітельно, так сказать.

а покажіть де. щось не бачив :)
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:49

  Letusrock написав:
  Игорь Алексеевич написав:Зеленський найближчими днями презентує План перемоги українцям, - ОП

https://one.ua/15992-zelenskij-v-blizha ... raincam-op

правда этот план не одобрил Запад и Америка. Зачем теперь нам озвучивать?
Мне напоминает этот план, как в начале войны был ролик с Лукашенко и его картой нападения))

це як анонсувати своїм родичам заручини з Дженіфер Лоуренс після того як вона сказала ні

плейлист із Вакарчуком на весільній вечірці, яка не відбудетьсяя
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:52

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Тому от в нас такий парадокс: сам конфлікт глобальний, але збройна битва лише в локальному форматі.
не потому. Идиотов готовых воевать можно по пальцам одной руки пересчитать. Конфликт глобальный только на словах. По факту мировая торговля растет в т.ч. между Китаем и США которым вы вчера приписали конфликт. Я вам 5 раз намекал что при конфликте торговля расти не может. Появляются пошлины, запреты на импорт/экспорт/санкции. Торговля ЕС/рф падает, вот в этом сегменте и возможен следующий конфликт. Падение торговли - главный предиктор конфликта. На пике торговли крупный бизнес не даст политикам разжечь конфликт. Зачем, чтобы потерять миллиарды? Это кстати причина почему пуйло не решился на полномасштабную в 2014.

За відсутності цього глобального конфлікту світова торгівля зростала б суттєво сильніше. В тому числі і в парі США-КИТАЙ.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:52

  detroytred написав:В 21 ж столітті ... їх тим паче не знищити.


знищувати ніхто і не буде. зроблять манкуртами.
це раніше було складно бо жили по селам самі по собі.
а зараз пропаганда всіх дістане через інет і тв.
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