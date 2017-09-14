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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 103901039110392103931039410395>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:53

Shaman
покажіть де. щось не бачив :)


Коли казав «счас курс доллара никому не интересен» :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:57

  lapay написав:
  _Mykola_ написав:Але на нашому прикладі, світ побачив, що буває без зброї масового знищення.

І без нашого приклада світ знав, що не існує ніякої вундервафлі, яка може захистити від нападу агресора.
Те, що після холодної війни Захід розслабився і став виробляти в рази менше зброї, може і не помилка зовсім. Раша витратить всі запаси на буферну Україну, а Китай на буферний Тайвань, якщо що.

37хв., Захід бореться із глобальним потеплінням
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:58

  detroytred написав:За відсутності цього глобального конфлікту світова торгівля зростала б суттєво сильніше. В тому числі і в парі США-КИТАЙ.
банальный пример. у вас с соседом из 39й квартиры конфликт за паркоместо, или шумные вечеринки, или мусор под дверью и заплёванные им стены парадной. Конфликт давний. Шансов замириться ноль, на моменте вы просто отворачиваете друг от друга нос при встрече. Будете ли вы покупать у него яйца/мёд/молоко/сметану/творог? С ваших слов будете, только в небольших объёмах.

торговля это кооперация, общие интересы, компромисс по цене, доверие что вместо молока вам не пришлют мел с водой. Конфликт это недоверие и разрыв связей, максимальное дистанцирование (чтобы вам не подбросили крысиный яд в молоко). У вас оно как то иначе. Конфликт это вместо 2 кг творога купить 1 кг. Ничего что продавец вас ненавидит и может подмешать в творог строительный гипс? что он теряет если у вас и так конфликт?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 13 жов, 2024 14:30, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:59

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:В этом и проблема.
„Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в Четвёртой будут использоваться камни!“ — Альберт Эйнштейн

Приклад з Україною чітко показав що треба за будь-яку ціну отримувати ядерну зброю, та/або зброю масового знищення, інакше не захиститися, теперішня війна показала, що кожна країна сама за себе, і договори про захист це повна профанація. Це відкрило скриню Пандори та сильно наблизило технологічне знищення. Застосування тактичної ядерної зброї все ближче. У відповідь на її застосування також буде посварити пальчиком, що повністю розв'яже руки на її локальне застосування. Хоча, може бути якийсь зовнішній чорний лебідь у вигляді глобальної загрози Землі, який змусить об'єднатися, але то фантастика.
А далі Ви вже знаєте.
ІМХО. Після того як ми впадемо, НАТО вмиється кров'ю, за нашою допомогою, і як спрацює п'ята стаття буде показником життєздатності взагалі світового порядку.

Не совсем так.
У нас не было никаких "договорів про захист". Наши "партнёры" до начала войны сами не знали, окажут нам помощь или нет. Путин рассчитывал, что не окажут, да и не успеют оказать при быстром завершении "СВО".
Так что действенность "договорів про захист" не подтверждена, но и не опровергнута.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 14:03

  Wirująświatła написав:........
Кроме того нет бюджетов кормить несколько миллионов доп ртов. Тогда свои рты должны будут перейти на жолуди и каштаны, а это не всех устроит.
........

Гитлер после оккупации не кормил "несколько миллионов доп ртов".
Наоборот, кормил немцев за счёт этих "миллионов доп ртов".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 14:03

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:........
Кроме того нет бюджетов кормить несколько миллионов доп ртов. Тогда свои рты должны будут перейти на жолуди и каштаны, а это не всех устроит.
........

Гитлер после оккупации не кормил "несколько миллионов доп ртов".
Наоборот, кормил немцев за счёт этих "миллионов доп ртов".

а ще він друкував долари
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 14:10

Німеччина не збирається більше передавати Україні велику військову техніку, крім уже заявленої, повідомляє BILD, посилаючись на документи Міноборони.

Таким чином, після відправки 18 танків Leopard 2 подальших поставок не буде, хоча у Бундесверу в наявності близько 300 таких танків. Те саме стосується й інших видів техніки - бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гаубиць.

"У Міністерстві оборони Німеччини не вважають, що Україна найближчим часом зможе почати контрнаступ для звільнення своїх територій", - додає видання.


мабуть, танки німцям знадобляться щоб прибрати мусульман з вулиць (подивиться що коїться в Гамбурзі, на приклад)
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 14:13

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:Зеленский уходит с западной повестки, отсюда участие в ненужном саммите на Балканах и попытка организовать 2й "саммит мира" уже с присутствием рф. Что такого изменилось с 1го что надо собирать 2й? очевидно начало падать внимание к Украине и объемы помощи. Больше не изменилось ничего и гостям придётся слушать/говорить те же речи. Что слегка похоже на когнитивное расстройство с потерей понимания смысла происходящего.

Шо ? опять ?
Объемы помощи, которая должна была закончится ещё в 2022 году, опять падают ? )
Я приводил цитату, что 1.4 ярда от Германии до конца этого года
А конец года почти близок

просто порівняй розмір допомоги 2022-2023 і реальні об"єми 2024 і все.
Покищо вдається зберігати поточний рівень потужності з допомогою бусифікованих з лопатами, але це не на довго
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 14:22

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:Зеленский уходит с западной повестки, отсюда участие в ненужном саммите на Балканах и попытка организовать 2й "саммит мира" уже с присутствием рф. Что такого изменилось с 1го что надо собирать 2й? очевидно начало падать внимание к Украине и объемы помощи. Больше не изменилось ничего и гостям придётся слушать/говорить те же речи. Что слегка похоже на когнитивное расстройство с потерей понимания смысла происходящего.

Шо ? опять ?
Объемы помощи, которая должна была закончится ещё в 2022 году, опять падают ? )
Я приводил цитату, что 1.4 ярда от Германии до конца этого года
А конец года почти близок

просто порівняй розмір допомоги 2022-2023 і реальні об"єми 2024 і все.

Можу порекомендувати тобі це зробити )

А також, ще раз перечитати написане.
Допомага, яка повинна була вже закінчитись, по Вітальчику, все ще є
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 14:30

  Wirująświatła написав:дурь руководит людьми. правая рука перечеркивает то, что пишет левая. Так можно и до конфликта между ТЦК в борьбе за мясо дойти. Человек с повесткой гуляет по планете на законных основаниях, паковать его чистый беспредел.

Реальная история.
Человек с плохим здоровьем к своему удивлению прошел ВЛК и получил боевую повестку от ТЦК по месту жительства.
Подергав концы, через знакомых, решил мобилизоваться в ментовскую бригаду НГУ.
Гвардейцы 58 летнего с несколькими хроническими заболеваниями позвоночника, доходягу признаным ВЛК годным только для службы в ротах охраны, ТЦК, навчальных закладах и прочем тылу брали только по большой просьбе протеже.
Апофигеем ситуации был двухдневный телефонный конфликт ТЦК по месту жительства с рекрутерами гвардейцев. Посылание друг друга на юх, угрозы... Менты победили.
У ТЦК план и ничего не ипет. Даже то, что своими действиями они прямо работают на рф.
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