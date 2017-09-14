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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1039110392103931039410395>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 14:32

  Wirująświatła написав:
  Letusrock написав:просто порівняй розмір допомоги 2022-2023 і реальні об"єми 2024 і все.
Покищо вдається зберігати поточний рівень потужності з допомогою бусифікованих з лопатами, але це не на довго
учётка писякота не умеет гуглить и сравнивать. Странно что вы от него это до сих ждёте.

Вот ты точно умеешь гуглить )
у тебя помощь сперва закончилась в конце 2022 года, потом до лета 2023, потом до конца 2023

Но, почему-то, ты так и не смог нагуглить помощь от Германии )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 14:33

  UA написав:У ТЦК план и ничего не ипет. Даже то, что своими действиями они прямо работают на рф.
это то что я назвал полной утерей гарантий. Каждая структура считает себя главной и обнуляет чужие гарантии. Проходили в 1917. Сначала Дума обнулила гарантии царя, потом обнулили саму думу. Многих расстреляли.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 14:36

  pesikot написав:Допомага, яка повинна була вже закінчитись, по Вітальчику, все ще є

Вже бабки під під'їздами в курсі що реальна допомога в 2024 впала.
Відміна жовтневого Rammstein як би на щось натякає. Чи ні?
Цікава думка еталона
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 14:39

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:
  Letusrock написав:просто порівняй розмір допомоги 2022-2023 і реальні об"єми 2024 і все.
Покищо вдається зберігати поточний рівень потужності з допомогою бусифікованих з лопатами, але це не на довго
учётка писякота не умеет гуглить и сравнивать. Странно что вы от него это до сих ждёте.

Вот ты точно умеешь гуглить )
у тебя помощь сперва закончилась в конце 2022 года, потом до лета 2023, потом до конца 2023

Но, почему-то, ты так и не смог нагуглить помощь от Германии )

Выгуглить сравнительные цифры пакетов по годам (особенно на 24-й) не очень просто, но те пакеты что мелькают в обещаниях на этот год - огромные. И я очень не уверен что меньше чем в 2023 или 2022.
Просто это дорогостоящие единицы: самолеты, ПВО, точные ракеты.
А не РПГ и снаряды. Хотя и снарядов немало.

Непонятное кривляние наших алярмистов из под Киева и из-за горного хребта.

УА , как ближе всех к бабкам у подъезда, как по возрасту, так и по положению (сдача квартир ) , может доложить пока самую свежую и точную инфо от них.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 14:48

  UA написав:
  pesikot написав:Допомага, яка повинна була вже закінчитись, по Вітальчику, все ще є

Вже бабки під під'їздами в курсі що реальна допомога в 2024 впала.

На що ти так про нашу Віталінку )
  UA написав:Відміна жовтневого Rammstein як би на щось натякає. Чи ні?
Цікава думка еталона

А відмінили ? Чи перенесли ?
Дізнайся у бабок під під"їздом. Потім розкажешь )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 14:49

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:За відсутності цього глобального конфлікту світова торгівля зростала б суттєво сильніше. В тому числі і в парі США-КИТАЙ.
банальный пример. у вас с соседом из 39й квартиры конфликт за паркоместо, или шумные вечеринки, или мусор под дверью и заплёванные им стены парадной. Конфликт давний. Шансов замириться ноль, на моменте вы просто отворачиваете друг от друга нос при встрече. Будете ли вы покупать у него яйца/мёд/молоко/сметану/творог? С ваших слов будете, только в небольших объёмах.

торговля это кооперация, общие интересы, компромисс по цене, доверие что вместо молока вам не пришлют мел с водой. Конфликт это недоверие и разрыв связей, максимальное дистанцирование (чтобы вам не подбросили крысиный яд в молоко). У вас оно как то иначе. Конфликт это вместо 2 кг творога купить 1 кг. Ничего что продавец вас ненавидит и может подмешать в творог строительный гипс? что он теряет если у вас и так конфликт?

Мікро- макро-.
По різному.

Особисто я не буду продавати сусіду металобрухт, з якого він вил'є кулі, щоб в мене стріляти.
Але країни це роблять... ще й як.

*І нашим же пір'ям...* (С) Однажды орёл.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 14:54

  detroytred написав:Мікро- макро-.
По різному.
Мой пример это очень лайтовый конфликт. Потому что у сторон нет ресурсов кроме как отворачивать друг от друга моськи. В глобальном конфликте ресурсы есть и просто взаимным игнором (как у нас с рф в 2014-2021) вряд ли всё закончится. Поскольку торговля Китай-США идёт, и ракеты между ними не летят никакого глобального конфликта нет. Каждая сторона хочет получить больше, и ослабить другую, обычная конкуренция за лидерские позиции. Таких "конфликтов" на базаре у каждого 1го продавца.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 15:10

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Мікро- макро-.
По різному.
Мой пример это очень лайтовый конфликт. Потому что у сторон нет ресурсов кроме как отворачивать друг от друга моськи. В глобальном конфликте ресурсы есть и просто взаимным игнором (как у нас с рф в 2014-2021) вряд ли всё закончится. Поскольку торговля Китай-США идёт, и ракеты между ними не летят никакого глобального конфликта нет. Каждая сторона хочет получить больше, и ослабить другую, обычная конкуренция за лидерские позиции. Таких "конфликтов" на базаре у каждого 1го продавца.

Я вже надавав визначення поняття "конфлікт" і показав його глобальність (по масштабу і по якості).

До чого тут ваше посилання на наявність-відсутність ресурсів або рокети, які не летять, незрозуміло.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 15:11

  detroytred написав:До чого тут ваше посилання на наявність-відсутність ресурсів або рокети, які не летять, незрозуміло.
в вашем конфликте ракеты не предусмотрены? а что тогда предусмотрено кроме злобного выражения лица.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 15:17

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Тебе Апач новый, бронированный, хоть года так 22го пришлют наконец то или только бимбы времён войны во Вьетнаме на подвес и то пару штук всего?
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