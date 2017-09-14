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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 13 жов, 2024 14:32
Wirująświatła написав: Letusrock написав:
просто порівняй розмір допомоги 2022-2023 і реальні об"єми 2024 і все.
Покищо вдається зберігати поточний рівень потужності з допомогою бусифікованих з лопатами, але це не на довго
учётка писякота не умеет гуглить и сравнивать. Странно что вы от него это до сих ждёте.
Вот ты точно умеешь гуглить )
у тебя помощь сперва закончилась в конце 2022 года, потом до лета 2023, потом до конца 2023
Но, почему-то, ты так и не смог нагуглить помощь от Германии )
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Додано: Нед 13 жов, 2024 14:33
UA написав:
У ТЦК план и ничего не ипет. Даже то, что своими действиями они прямо работают на рф.
это то что я назвал полной утерей гарантий. Каждая структура считает себя главной и обнуляет чужие гарантии. Проходили в 1917. Сначала Дума обнулила гарантии царя, потом обнулили саму думу. Многих расстреляли.
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Додано: Нед 13 жов, 2024 14:36
pesikot написав:
Допомага, яка повинна була вже закінчитись, по Вітальчику, все ще є
Вже бабки під під'їздами в курсі що реальна допомога в 2024 впала.
Відміна жовтневого Rammstein як би на щось натякає. Чи ні?
Цікава думка еталона
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Додано: Нед 13 жов, 2024 14:39
pesikot написав: Wirująświatła написав: Letusrock написав:
просто порівняй розмір допомоги 2022-2023 і реальні об"єми 2024 і все.
Покищо вдається зберігати поточний рівень потужності з допомогою бусифікованих з лопатами, але це не на довго
учётка писякота не умеет гуглить и сравнивать. Странно что вы от него это до сих ждёте.
Вот ты точно умеешь гуглить )
у тебя помощь сперва закончилась в конце 2022 года, потом до лета 2023, потом до конца 2023
Но, почему-то, ты так и не смог нагуглить помощь от Германии )
Выгуглить сравнительные цифры пакетов по годам (особенно на 24-й) не очень просто, но те пакеты что мелькают в обещаниях на этот год - огромные. И я очень не уверен что меньше чем в 2023 или 2022.
Просто это дорогостоящие единицы: самолеты, ПВО, точные ракеты.
А не РПГ и снаряды. Хотя и снарядов немало.
Непонятное кривляние наших алярмистов из под Киева и из-за горного хребта.
УА , как ближе всех к бабкам у подъезда, как по возрасту, так и по положению (сдача квартир ) , может доложить пока самую свежую и точную инфо от них.
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Додано: Нед 13 жов, 2024 14:48
UA написав: pesikot написав:
Допомага, яка повинна була вже закінчитись, по Вітальчику, все ще є
Вже бабки під під'їздами в курсі що реальна допомога в 2024 впала.
На що ти так про нашу Віталінку )
UA написав:
Відміна жовтневого Rammstein як би на щось натякає. Чи ні?
Цікава думка еталона
А відмінили ? Чи перенесли ?
Дізнайся у бабок під під"їздом. Потім розкажешь )
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Додано: Нед 13 жов, 2024 14:49
Wirująświatła написав: detroytred написав:
За відсутності цього глобального конфлікту світова торгівля зростала б суттєво сильніше. В тому числі і в парі США-КИТАЙ.
банальный пример. у вас с соседом из 39й квартиры конфликт за паркоместо, или шумные вечеринки, или мусор под дверью и заплёванные им стены парадной. Конфликт давний. Шансов замириться ноль, на моменте вы просто отворачиваете друг от друга нос при встрече. Будете ли вы покупать у него яйца/мёд/молоко/сметану/творог? С ваших слов будете, только в небольших объёмах.
торговля это кооперация, общие интересы, компромисс по цене, доверие что вместо молока вам не пришлют мел с водой. Конфликт это недоверие и разрыв связей, максимальное дистанцирование (чтобы вам не подбросили крысиный яд в молоко). У вас оно как то иначе. Конфликт это вместо 2 кг творога купить 1 кг. Ничего что продавец вас ненавидит и может подмешать в творог строительный гипс? что он теряет если у вас и так конфликт?
Мікро- макро-.
По різному.
Особисто я не буду продавати сусіду металобрухт, з якого він вил'є кулі, щоб в мене стріляти.
Але країни це роблять... ще й як.
*І нашим же пір'ям...* (С) Однажды орёл.
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Додано: Нед 13 жов, 2024 14:54
detroytred написав:
Мікро- макро-.
По різному.
Мой пример это очень лайтовый конфликт. Потому что у сторон нет ресурсов кроме как отворачивать друг от друга моськи. В глобальном конфликте ресурсы есть и просто взаимным игнором (как у нас с рф в 2014-2021) вряд ли всё закончится. Поскольку торговля Китай-США идёт, и ракеты между ними не летят никакого глобального конфликта нет. Каждая сторона хочет получить больше, и ослабить другую, обычная конкуренция за лидерские позиции. Таких "конфликтов" на базаре у каждого 1го продавца.
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Додано: Нед 13 жов, 2024 15:10
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Мікро- макро-.
По різному.
Мой пример это очень лайтовый конфликт. Потому что у сторон нет ресурсов кроме как отворачивать друг от друга моськи. В глобальном конфликте ресурсы есть и просто взаимным игнором (как у нас с рф в 2014-2021) вряд ли всё закончится. Поскольку торговля Китай-США идёт, и ракеты между ними не летят никакого глобального конфликта нет. Каждая сторона хочет получить больше, и ослабить другую, обычная конкуренция за лидерские позиции. Таких "конфликтов" на базаре у каждого 1го продавца.
Я вже надавав визначення поняття "конфлікт" і показав його глобальність (по масштабу і по якості).
До чого тут ваше посилання на наявність-відсутність ресурсів або рокети, які не летять, незрозуміло.
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Додано: Нед 13 жов, 2024 15:11
detroytred написав:
До чого тут ваше посилання на наявність-відсутність ресурсів або рокети, які не летять, незрозуміло.
в вашем конфликте ракеты не предусмотрены? а что тогда предусмотрено кроме злобного выражения лица.
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Додано: Нед 13 жов, 2024 15:17
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Тебе Апач новый, бронированный, хоть года так 22го пришлют наконец то или только бимбы времён войны во Вьетнаме на подвес и то пару штук всего?
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