Wirująświatła написав:

detroytred написав: За відсутності цього глобального конфлікту світова торгівля зростала б суттєво сильніше. В тому числі і в парі США-КИТАЙ. За відсутності цього глобального конфлікту світова торгівля зростала б суттєво сильніше. В тому числі і в парі США-КИТАЙ.

банальный пример. у вас с соседом из 39й квартиры конфликт за паркоместо, или шумные вечеринки, или мусор под дверью и заплёванные им стены парадной. Конфликт давний. Шансов замириться ноль, на моменте вы просто отворачиваете друг от друга нос при встрече. Будете ли вы покупать у него яйца/мёд/молоко/сметану/творог? С ваших слов будете, только в небольших объёмах.торговля это кооперация, общие интересы, компромисс по цене, доверие что вместо молока вам не пришлют мел с водой. Конфликт это недоверие и разрыв связей, максимальное дистанцирование (чтобы вам не подбросили крысиный яд в молоко). У вас оно как то иначе. Конфликт это вместо 2 кг творога купить 1 кг. Ничего что продавец вас ненавидит и может подмешать в творог строительный гипс? что он теряет если у вас и так конфликт?