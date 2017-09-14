RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10392103931039410395>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 15:17

Вау! Виявляється, що у Плані є чіткі розрахунки чого і скільки:
*За словами Подоляка, у плані є чіткий математичний складник.

“Росія бореться кількісними параметрами. Має стару радянську зброю у великій кількості та велику кількість людей. Але все це можна і потрібно знищити. Розрахунки для цього можна знайти в математичних додатках плану перемоги. Є кількісні показники того, скільки потрібно систем дальної дії і скільки військової техніки, щоб швидко дати зрозуміти Росії, що ситуація погіршується”, – наголосив він.
https://tsn.ua/ukrayina/ukrayina-maye-m ... 77962.html

Залишилося "пояснити" партнерам очевидне:
*“По-перше, йдеться про політичний примус, покликаний дати зрозуміти, що кожна країна має право бути в альянсі, який вона хоче. По-друге, необхідний військовий примус. Наприклад, з перенесенням війни на територію Російської Федерації. По-третє, для послаблення російських ринків потрібен економічний тиск. І по-четверте, є дипломатичний примус. За всім є логіка, і ми повинні пояснити це нашим партнерам. Поступитися вимогам Росії означає просто продовжити війну в іншій формі – завтра чи післязавтра”, – пояснив Михайло Полодяк.
detroytred
 
Повідомлень: 30704
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 15:22

  Wirująświatła написав:Союзники давно посчитали на сколько ему хватит ресурсов и решили отдать эти территории. По другому я не могу объяснить откуда у Зеленского прогнозы о "справедливом мире" и конце войны в 2025.
Розрахунки для цього можна знайти в математичних додатках плану перемоги. Є кількісні показники того, скільки потрібно систем дальної дії і скільки військової техніки, щоб швидко дати зрозуміти Росії, що ситуація погіршується
получается мы им предложили другие, альтернативные расчёты. В этом и есть план победы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 13 жов, 2024 15:23, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25388
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3373 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 15:23

  барабашов написав:Hotab
Тебе Апач новый, бронированный, хоть года так 22го пришлют наконец то или только бимбы времён войны во Вьетнаме на подвес и то пару штук всего?

Блек Хок. Но старее.
Hotab
 
Повідомлень: 13377
З нами з: 15.02.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 2270 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 15:24

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:До чого тут ваше посилання на наявність-відсутність ресурсів або рокети, які не летять, незрозуміло.
в вашем конфликте ракеты не предусмотрены? а что тогда предусмотрено кроме злобного выражения лица.

Ви вказали, що ракети не летять.
*и ракеты между ними не летят*
Я підкреслив, що не летять - не є заперечувальною ознакою.
Тобто мова про саме процес пуляння ракетами.

То до чого тоді ваше питання про наявність ракет?
detroytred
 
Повідомлень: 30704
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 15:25

  detroytred написав:Вау! Виявляється, що у Плані є чіткі розрахунки чого і скільки:
*За словами Подоляка, у плані є чіткий математичний складник.

“Росія бореться кількісними параметрами. Має стару радянську зброю у великій кількості та велику кількість людей. Але все це можна і потрібно знищити. Розрахунки для цього можна знайти в математичних додатках плану перемоги. Є кількісні показники того, скільки потрібно систем дальної дії і скільки військової техніки, щоб швидко дати зрозуміти Росії, що ситуація погіршується”, – наголосив він.
https://tsn.ua/ukrayina/ukrayina-maye-m ... 77962.html

Залишилося "пояснити" партнерам очевидне:
*“По-перше, йдеться про політичний примус, покликаний дати зрозуміти, що кожна країна має право бути в альянсі, який вона хоче. По-друге, необхідний військовий примус. Наприклад, з перенесенням війни на територію Російської Федерації. По-третє, для послаблення російських ринків потрібен економічний тиск. І по-четверте, є дипломатичний примус. За всім є логіка, і ми повинні пояснити це нашим партнерам. Поступитися вимогам Росії означає просто продовжити війну в іншій формі – завтра чи післязавтра”, – пояснив Михайло Полодяк.

Так шо тут дивного? Дайте 1000500 томагавків, атакамсів, F-16,35, мільярд 155-х cнарядів і головне нічого не питайте, і ми потужно яяяяк вдаримо.
У подоляка завжди так, партійна школа. :mrgreen:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5216
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 15:35

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:До чого тут ваше посилання на наявність-відсутність ресурсів або рокети, які не летять, незрозуміло.
в вашем конфликте ракеты не предусмотрены? а что тогда предусмотрено кроме злобного выражения лица.

Ви вказали, що ракети не летять.
*и ракеты между ними не летят*
Я підкреслив, що не летять - не є заперечувальною ознакою.
Тобто мова про саме процес пуляння ракетами.

То до чого тоді ваше питання про наявність ракет?

хорошо отставить ракеты. а что летит? пассажирское авиасообщение между Китаем и США есть? значит будем пассажирские лайнеры считать признаком конфликта
США и Китай планируют существенно увеличить количество авиарейсов между странами
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/29/7409025/


заклятые враги решили самолётами друг друга закидать.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25388
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3373 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 15:41

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:в вашем конфликте ракеты не предусмотрены? а что тогда предусмотрено кроме злобного выражения лица.

Ви вказали, що ракети не летять.
*и ракеты между ними не летят*
Я підкреслив, що не летять - не є заперечувальною ознакою.
Тобто мова про саме процес пуляння ракетами.

То до чого тоді ваше питання про наявність ракет?

хорошо отставить ракеты. а что летит? пассажирское авиасообщение между Китаем и США есть? значит будем пассажирские лайнеры считать признаком конфликта
США и Китай планируют существенно увеличить количество авиарейсов между странами
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/29/7409025/


заклятые враги решили самолётами друг друга закидать.

Летить підготовка обох сторін до збройного конфлікту в АТР.
Летять "нові санкції США проти китайських компаній, які допомагають РФ обходити санкції та експортують до Росії товари..".

Навіщо вигадуєте? Про *заклятих ворогів" мови не було.
detroytred
 
Повідомлень: 30704
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 15:49

  detroytred написав:Летять "нові санкції США проти китайських компаній, які допомагають РФ
США ввели санкції проти 4 компаній через зв’язки з китайською армією
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/3/716160/

на полуторомиллиардный Китай 4 компании попали под санкции. Это потужный глобальный конфликт.
  detroytred написав:підготовка обох сторін до збройного конфлікту в АТР.
если у нас подготовки к конфликту с рф не было значит и конфликта нет? или в обратную сторону ваше правило не работает. Для конфликта нужна подготовка именно обеих сторон.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25388
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3373 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:на полуторомиллиардный Китай 4 компании попали под санкции. Это потужный глобальный конфликт.
Китайський хуавей викинули з ринку шляхом заборони доступу до чіпів створених на 4нм технологіях
Голландці зупинили повністю поставку в китай літографічних машин для технологій сучасніших від 12нм

Це фігня, москалики випускають процесора на технологіях 36нм....
Але може тому їх літаки маючи хороші планери нічого не можуть проти літаючих західних табуреток але з локаторами на 300км?
А космос взагалі зупинився?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28081
З нами з: 15.01.09
Подякував: 285 раз.
Подякували: 2975 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 16:08

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25388
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3373 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 10392103931039410395>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71150
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237595
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 829762
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12893)
13.10.2024 14:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.