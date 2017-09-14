Вау! Виявляється, що у Плані є чіткі розрахунки чого і скільки: *За словами Подоляка, у плані є чіткий математичний складник.
“Росія бореться кількісними параметрами. Має стару радянську зброю у великій кількості та велику кількість людей. Але все це можна і потрібно знищити. Розрахунки для цього можна знайти в математичних додатках плану перемоги. Є кількісні показники того, скільки потрібно систем дальної дії і скільки військової техніки, щоб швидко дати зрозуміти Росії, що ситуація погіршується”, – наголосив він. https://tsn.ua/ukrayina/ukrayina-maye-m ... 77962.html
Залишилося "пояснити" партнерам очевидне: *“По-перше, йдеться про політичний примус, покликаний дати зрозуміти, що кожна країна має право бути в альянсі, який вона хоче. По-друге, необхідний військовий примус. Наприклад, з перенесенням війни на територію Російської Федерації. По-третє, для послаблення російських ринків потрібен економічний тиск. І по-четверте, є дипломатичний примус. За всім є логіка, і ми повинні пояснити це нашим партнерам. Поступитися вимогам Росії означає просто продовжити війну в іншій формі – завтра чи післязавтра”, – пояснив Михайло Полодяк.
Wirująświatła написав:Союзники давно посчитали на сколько ему хватит ресурсов и решили отдать эти территории. По другому я не могу объяснить откуда у Зеленского прогнозы о "справедливом мире" и конце войны в 2025.
Розрахунки для цього можна знайти в математичних додатках плану перемоги. Є кількісні показники того, скільки потрібно систем дальної дії і скільки військової техніки, щоб швидко дати зрозуміти Росії, що ситуація погіршується
получается мы им предложили другие, альтернативные расчёты. В этом и есть план победы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 13 жов, 2024 15:23, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Вау! Виявляється, що у Плані є чіткі розрахунки чого і скільки: *За словами Подоляка, у плані є чіткий математичний складник.
“Росія бореться кількісними параметрами. Має стару радянську зброю у великій кількості та велику кількість людей. Але все це можна і потрібно знищити. Розрахунки для цього можна знайти в математичних додатках плану перемоги. Є кількісні показники того, скільки потрібно систем дальної дії і скільки військової техніки, щоб швидко дати зрозуміти Росії, що ситуація погіршується”, – наголосив він. https://tsn.ua/ukrayina/ukrayina-maye-m ... 77962.html
Залишилося "пояснити" партнерам очевидне: *“По-перше, йдеться про політичний примус, покликаний дати зрозуміти, що кожна країна має право бути в альянсі, який вона хоче. По-друге, необхідний військовий примус. Наприклад, з перенесенням війни на територію Російської Федерації. По-третє, для послаблення російських ринків потрібен економічний тиск. І по-четверте, є дипломатичний примус. За всім є логіка, і ми повинні пояснити це нашим партнерам. Поступитися вимогам Росії означає просто продовжити війну в іншій формі – завтра чи післязавтра”, – пояснив Михайло Полодяк.
Так шо тут дивного? Дайте 1000500 томагавків, атакамсів, F-16,35, мільярд 155-х cнарядів і головне нічого не питайте, і ми потужно яяяяк вдаримо. У подоляка завжди так, партійна школа.
Wirująświatła написав:на полуторомиллиардный Китай 4 компании попали под санкции. Это потужный глобальный конфликт.
Китайський хуавей викинули з ринку шляхом заборони доступу до чіпів створених на 4нм технологіях Голландці зупинили повністю поставку в китай літографічних машин для технологій сучасніших від 12нм
Це фігня, москалики випускають процесора на технологіях 36нм.... Але може тому їх літаки маючи хороші планери нічого не можуть проти літаючих західних табуреток але з локаторами на 300км? А космос взагалі зупинився?