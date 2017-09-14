detroytred написав:Вау! Виявляється, що у Плані є чіткі розрахунки чого і скільки: *За словами Подоляка, у плані є чіткий математичний складник.
“Росія бореться кількісними параметрами. Має стару радянську зброю у великій кількості та велику кількість людей. Але все це можна і потрібно знищити. Розрахунки для цього можна знайти в математичних додатках плану перемоги. Є кількісні показники того, скільки потрібно систем дальної дії і скільки військової техніки, щоб швидко дати зрозуміти Росії, що ситуація погіршується”, – наголосив він. https://tsn.ua/ukrayina/ukrayina-maye-m ... 77962.html
Залишилося "пояснити" партнерам очевидне: *“По-перше, йдеться про політичний примус, покликаний дати зрозуміти, що кожна країна має право бути в альянсі, який вона хоче. По-друге, необхідний військовий примус. Наприклад, з перенесенням війни на територію Російської Федерації. По-третє, для послаблення російських ринків потрібен економічний тиск. І по-четверте, є дипломатичний примус. За всім є логіка, і ми повинні пояснити це нашим партнерам. Поступитися вимогам Росії означає просто продовжити війну в іншій формі – завтра чи післязавтра”, – пояснив Михайло Полодяк.
Іпсо повинно бути направлене на ворога, а не на власних громадян
"Картина должна быть следующей. Новороссия, то есть вся территория от Харькова до Одесской области. Это может быть Запорожская, Днепропетровская, в общем, все. Новороссия должна войти в Россию областями с полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом использования украинского шрифта, украинских текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском. Короче говоря – полностью. А Киев и северная часть Украины от Сум до Киева, Чернигов и так далее должны стать аграрным государством", – заявил он.
Российский экономист подчеркнул, что у Киева не должно быть армии и промышленности.
"Да, при этом там будет избыточное население. Избыточное население пускай на Дальний Восток едет. Нам надо страну поднимать. А вот та часть, которая западная, западенцы – четыре или пять областей. Их просто нужно отдать Польше. То есть всю бандеровщину нужно выгнать туда и отдать полякам. Дело в том, что по разделу мира Польша тоже идет к нам. Нам нужно обеспечить лояльность Польши и занять их чем-то", – рассказал Хазин.
Можно возразить, что с Хазина взять Но это и была трансляция идей Кремля, ещё в 2016 году
А уже с 2022 года Путин открыто говорит про денацификацию и демилитаризацию Украины
А хомячки могут и дальше думать, что со сменой флагов, для пересичных ничего не изменится Забывая, что снега в Сибири много. Да и за Мурманском снега немало