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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10392103931039410395

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 16:14

  detroytred написав:Вау! Виявляється, що у Плані є чіткі розрахунки чого і скільки:
*За словами Подоляка, у плані є чіткий математичний складник.

“Росія бореться кількісними параметрами. Має стару радянську зброю у великій кількості та велику кількість людей. Але все це можна і потрібно знищити. Розрахунки для цього можна знайти в математичних додатках плану перемоги. Є кількісні показники того, скільки потрібно систем дальної дії і скільки військової техніки, щоб швидко дати зрозуміти Росії, що ситуація погіршується”, – наголосив він.
https://tsn.ua/ukrayina/ukrayina-maye-m ... 77962.html

Залишилося "пояснити" партнерам очевидне:
*“По-перше, йдеться про політичний примус, покликаний дати зрозуміти, що кожна країна має право бути в альянсі, який вона хоче. По-друге, необхідний військовий примус. Наприклад, з перенесенням війни на територію Російської Федерації. По-третє, для послаблення російських ринків потрібен економічний тиск. І по-четверте, є дипломатичний примус. За всім є логіка, і ми повинні пояснити це нашим партнерам. Поступитися вимогам Росії означає просто продовжити війну в іншій формі – завтра чи післязавтра”, – пояснив Михайло Полодяк.

Іпсо повинно бути направлене на ворога, а не на власних громадян
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 16:15

  Wirująświatła написав:

Іпсо, постанова
Такого не буває. Це знято на росії
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Российский экономист, теле- и радиоведущий, бывший чиновник администрации президента РФ Михаил Хазин заявил, что в Восточной Украине нужно полностью уничтожить украинскую культуру, центр и север страны сделать аграрными, а Западную Украину передать Польше
"Картина должна быть следующей. Новороссия, то есть вся территория от Харькова до Одесской области. Это может быть Запорожская, Днепропетровская, в общем, все. Новороссия должна войти в Россию областями с полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом использования украинского шрифта, украинских текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском. Короче говоря – полностью. А Киев и северная часть Украины от Сум до Киева, Чернигов и так далее должны стать аграрным государством", – заявил он.

Российский экономист подчеркнул, что у Киева не должно быть армии и промышленности.

"Да, при этом там будет избыточное население. Избыточное население пускай на Дальний Восток едет. Нам надо страну поднимать. А вот та часть, которая западная, западенцы – четыре или пять областей. Их просто нужно отдать Польше. То есть всю бандеровщину нужно выгнать туда и отдать полякам. Дело в том, что по разделу мира Польша тоже идет к нам. Нам нужно обеспечить лояльность Польши и занять их чем-то", – рассказал Хазин.

Можно возразить, что с Хазина взять
Но это и была трансляция идей Кремля, ещё в 2016 году

А уже с 2022 года Путин открыто говорит про денацификацию и демилитаризацию Украины

А хомячки могут и дальше думать, что со сменой флагов, для пересичных ничего не изменится
Забывая, что снега в Сибири много. Да и за Мурманском снега немало
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

😱 У Харкові ТЦК намагалися запакувати 16-річного хлопця, проте перехожі відбили його. Видос есть.

Чим тц-кунам не подобаються собаки та коти? Теж теплокровні, є очі. На передовій зводяться. Яка різниця кого крутить?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 16:21

  Бетон написав:😱 У Харкові ТЦК намагалися запакувати 16-річного хлопця, проте перехожі відбили його. Видос есть.

Чим тц-кунам не подобаються собаки та коти? Теж теплокровні, є очі. На передовій зводяться. Яка різниця кого крутить?

Видос давай
pesikot
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