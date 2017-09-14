"Картина должна быть следующей. Новороссия, то есть вся территория от Харькова до Одесской области. Это может быть Запорожская, Днепропетровская, в общем, все. Новороссия должна войти в Россию областями с полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом использования украинского шрифта, украинских текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском. Короче говоря – полностью. А Киев и северная часть Украины от Сум до Киева, Чернигов и так далее должны стать аграрным государством", – заявил он.



Российский экономист подчеркнул, что у Киева не должно быть армии и промышленности.



"Да, при этом там будет избыточное население. Избыточное население пускай на Дальний Восток едет. Нам надо страну поднимать. А вот та часть, которая западная, западенцы – четыре или пять областей. Их просто нужно отдать Польше. То есть всю бандеровщину нужно выгнать туда и отдать полякам. Дело в том, что по разделу мира Польша тоже идет к нам. Нам нужно обеспечить лояльность Польши и занять их чем-то", – рассказал Хазин.