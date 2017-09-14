🪖 Умєров після перемовин з європейськими партнерами: зброї для наших захисників стане більше
За словами міністра, під час зустрічей було обговорено конкретні кроки для збільшення виробництва зброї - як в Україні, так і через створення спільних підприємств з нашими європейськими партнерами. Умєров зазначив, що це дозволить виготовляти техніку, озброєння та боєприпаси для Сил оборони в межах принципово нового формату співпраці.
Бетон написав:Синок, оті дяді які тебе вбивали і викрали, вони в зеленій формі і балаклаві. А от якщо прийдуть дяді в зеленій формі, з сосії вони тебе будуть бити і викрадуть. Запам'ятай, бити тебе можуть оті в зеленій або я. Не переплутай
Сейчас популярна мысль что Zе последний президент Украины. Лично я думаю, что 7 президент будет избран, а вот он уже будет последним. Социодинамика. Точка невозврата где то сейчас проходится. Дальше буря.
Бетон написав:Синок, оті дяді які тебе вбивали і викрали, вони в зеленій формі і балаклаві. А от якщо прийдуть дяді в зеленій формі, з сосії вони тебе будуть бити і викрадуть. Запам'ятай, бити тебе можуть оті в зеленій або я. Не переплутай
Не мечите бисер, выбор не стоит между пунктами А и Б, это промывка мозгов. Не закрыли бы границы- все б давно свалили и дули тыкали. Выбор между двумя дядями создан искусственно, одним из дядей.
Ты же не свалил и Бетон не свалил Хотя пишут, что за кошт малый можно выехать
pesikot написав:Не мы, а ты Ты и тебе подобные, которые продвигают этот нарратив
Когда ты уже свалишь за бугор ? Чтобы не слушать твое скиглення
Кстати, а почему за бугор, а не в РФ ? Ты же так топишь за РФ
Сегодня 2 минуты смотрел ТВ 1+1 Этого было достаточно для определения методического посыла населению. Наши девствуют часто несправедливо, но их дяди в 10 раз хуже. Наши куевые, но их хуже это посыл нашей пропаганды. Он уже не актуален. Вынуждены хоть так что то признавать, т.к. пипл перестает смотреть местную пропаганду и переметнулся на другую. Арестовича наверное смотрят. В 2022 наша пропаганда была интереснее. Сейчас это похоже на выбивания мяча за пределы поля растерянными футболистами.
"Картина должна быть следующей. Новороссия, то есть вся территория от Харькова до Одесской области. Это может быть Запорожская, Днепропетровская, в общем, все. Новороссия должна войти в Россию областями с полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом использования украинского шрифта, украинских текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском. Короче говоря – полностью.
А шо таке? Справа ж не в "языке"? Чи такі в ньому? Де поділися упороті, які тут доводили з піною в роті, що мова ні на що не впливає, розмовляти на "язикє" агресора - це ок і т.д. Добазікалися?
Ты заметил, что модераторы финанс.уа топят против действующего президента Украины, который за Конституцию Украины и территориальную целостность, не смотря на все сложности на нынешней лбз? Скажи откровенно!
Твои проукраинские сообщения тоже трут безбожно или только ту их часть, где ты критикуешь порошенко?