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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10394103951039610397>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

🪖 Умєров після перемовин з європейськими партнерами: зброї для наших захисників стане більше

За словами міністра, під час зустрічей було обговорено конкретні кроки для збільшення виробництва зброї - як в Україні, так і через створення спільних підприємств з нашими європейськими партнерами. Умєров зазначив, що це дозволить виготовляти техніку, озброєння та боєприпаси для Сил оборони в межах принципово нового формату співпраці.

https://m.censor.net/ua/news/3514670/um ... y_kolegamy
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 17:19

  UA написав:
  Бетон написав:Синок, оті дяді які тебе вбивали і викрали, вони в зеленій формі і балаклаві.
А от якщо прийдуть дяді в зеленій формі, з сосії вони тебе будуть бити і викрадуть.
Запам'ятай, бити тебе можуть оті в зеленій або я.
Не переплутай

Сейчас популярна мысль что Zе последний президент Украины.
Лично я думаю, что 7 президент будет избран, а вот он уже будет последним.
Социодинамика. Точка невозврата где то сейчас проходится.
Дальше буря.

Да, да ... верю ...

Смени уже ник на RU
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 17:20

  Velz написав:
  Бетон написав:Синок, оті дяді які тебе вбивали і викрали, вони в зеленій формі і балаклаві.
А от якщо прийдуть дяді в зеленій формі, з сосії вони тебе будуть бити і викрадуть.
Запам'ятай, бити тебе можуть оті в зеленій або я.
Не переплутай


Не мечите бисер, выбор не стоит между пунктами А и Б, это промывка мозгов. Не закрыли бы границы- все б давно свалили и дули тыкали. Выбор между двумя дядями создан искусственно, одним из дядей.

Ты же не свалил и Бетон не свалил
Хотя пишут, что за кошт малый можно выехать

Есть вариант, что ты не в Украине
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 17:21

про морпехов

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 17:32

  pesikot написав:Кстати, а почему за бугор, а не в РФ ?
то есть для тебя рф (с большой буквы!) не забугор? ну и кто палится?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 17:39

  pesikot написав:Не мы, а ты
Ты и тебе подобные, которые продвигают этот нарратив

Когда ты уже свалишь за бугор ?
Чтобы не слушать твое скиглення

Кстати, а почему за бугор, а не в РФ ?
Ты же так топишь за РФ

Сегодня 2 минуты смотрел ТВ 1+1
Этого было достаточно для определения методического посыла населению.
Наши девствуют часто несправедливо, но их дяди в 10 раз хуже.
Наши куевые, но их хуже это посыл нашей пропаганды.
Он уже не актуален.
Вынуждены хоть так что то признавать, т.к. пипл перестает смотреть местную пропаганду и переметнулся на другую. Арестовича наверное смотрят.
В 2022 наша пропаганда была интереснее.
Сейчас это похоже на выбивания мяча за пределы поля растерянными футболистами.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 17:40

  pesikot написав:Российский экономист, теле- и радиоведущий, бывший чиновник администрации президента РФ Михаил Хазин заявил, что в Восточной Украине нужно полностью уничтожить украинскую культуру, центр и север страны сделать аграрными, а Западную Украину передать Польше
"Картина должна быть следующей. Новороссия, то есть вся территория от Харькова до Одесской области. Это может быть Запорожская, Днепропетровская, в общем, все. Новороссия должна войти в Россию областями с полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом использования украинского шрифта, украинских текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском. Короче говоря – полностью.

А шо таке? Справа ж не в "языке"? Чи такі в ньому?
Де поділися упороті, які тут доводили з піною в роті, що мова ні на що не впливає, розмовляти на "язикє" агресора - це ок і т.д. Добазікалися?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 17:41

pesikot

Ты заметил, что модераторы финанс.уа топят против действующего президента Украины, который за Конституцию Украины и территориальную целостность, не смотря на все сложности на нынешней лбз? Скажи откровенно!

Твои проукраинские сообщения тоже трут безбожно или только ту их часть, где ты критикуешь порошенко?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Забывая, что снега в Сибири много. Да и за Мурманском снега немало

і в Альпах сніга неж багато, і в Канаді теж. Тільки пересічних позбавили права вибору, їм світить тільки сибірський сніг
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 17:59

Wirująświatła
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