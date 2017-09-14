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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10394103951039610397

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 18:10

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:підготовка обох сторін до збройного конфлікту в АТР.
если у нас подготовки к конфликту с рф не было значит и конфликта нет? или в обратную сторону ваше правило не работает. Для конфликта нужна подготовка именно обеих сторон.

Як це не було в нас підготовки?

І сама підготовка до збройної бійки вже є ознакою вже наявності конфлікту.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 18:18

  fler написав:
  pesikot написав:Российский экономист, теле- и радиоведущий, бывший чиновник администрации президента РФ Михаил Хазин заявил, что в Восточной Украине нужно полностью уничтожить украинскую культуру, центр и север страны сделать аграрными, а Западную Украину передать Польше
"Картина должна быть следующей. Новороссия, то есть вся территория от Харькова до Одесской области. Это может быть Запорожская, Днепропетровская, в общем, все. Новороссия должна войти в Россию областями с полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом использования украинского шрифта, украинских текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском. Короче говоря – полностью.

А шо таке? Справа ж не в "языке"? Чи такі в ньому?
Де поділися упороті, які тут доводили з піною в роті, що мова ні на що не впливає, розмовляти на "язикє" агресора - це ок і т.д. Добазікалися?

ваші колеги, з міністерств, органів влади, позакривали українські школи і залишили руські. Не так давно. А сьогодні вони, як і ви, сидячі в Польщі, відправляють всіх на фронт.
Нічого нового

Цікаво б було дізнатися, скільки серед вас патріотів, знають на пам'ять, віршів Кобзаря.
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 13 жов, 2024 18:21, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 18:19

  GALeon написав:Мобресурс https://t.me/info_zp/83067

Виявляється, що актуальне я зранку згадав)))
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 18:23

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:В этом и проблема.
„Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в Четвёртой будут использоваться камни!“ — Альберт Эйнштейн

Приклад з Україною чітко показав що треба за будь-яку ціну отримувати ядерну зброю, та/або зброю масового знищення, інакше не захиститися, теперішня війна показала, що кожна країна сама за себе, і договори про захист це повна профанація. Це відкрило скриню Пандори та сильно наблизило технологічне знищення. Застосування тактичної ядерної зброї все ближче. У відповідь на її застосування також буде посварити пальчиком, що повністю розв'яже руки на її локальне застосування. Хоча, може бути якийсь зовнішній чорний лебідь у вигляді глобальної загрози Землі, який змусить об'єднатися, але то фантастика.
А далі Ви вже знаєте.
ІМХО. Після того як ми впадемо, НАТО вмиється кров'ю, за нашою допомогою, і як спрацює п'ята стаття буде показником життєздатності взагалі світового порядку.

Не совсем так.
У нас не было никаких "договорів про захист". Наши "партнёры" до начала войны сами не знали, окажут нам помощь или нет. Путин рассчитывал, что не окажут, да и не успеют оказать при быстром завершении "СВО".
Так что действенность "договорів про захист" не подтверждена, но и не опровергнута.

Будапештським меморандумом путін підтерся - це з приводу спростування. там, де договір підкріплений американськими базами, як в Кореї, - схоже працює. з Ізраілем працює й без баз. як спрацює 5 стаття НАТО - є шанс невдовзі подивитися.

а от те, що напад ядерної держави на неядерну дійсно стимулює, що зараз дуже багато держав піднімуть це питання - це факт. серед перших - Німеччина та Японія. якщо ядерну зброю створить Іран - то Саудівська Аравія та Туреччина. Та й Південна Корея
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 18:27

  Бетон написав:😱 У Харкові ТЦК намагалися запакувати 16-річного хлопця, проте перехожі відбили його. Видос есть.
Чим тц-кунам не подобаються собаки та коти? Теж теплокровні, є очі. На передовій зводяться. Яка різниця кого крутить?

Нова нормальність... один напише "це іпсо", інший "гдє доказательства", третій "відео вирвано з контексту", прес-офіцер намалює чергове "провокація \ дискедитація".
На крайній случай є відпрацьований трент про "тричі-контуженого якого вивели з себе", який обнуляє будь-які злочини посадових осіб.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 18:30

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:Кстати, а почему за бугор, а не в РФ ?
то есть для тебя рф (с большой буквы!) не забугор? ну и кто палится?

Заметь, ты сам написал, что UA собирается свалить в РФ

Вот палево, так палево
И для UA и для тебя )
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 18:35

емоційний допис від одного з згадуваних тут блогерів
Интересно... ЕС в курсе, что молчанием... мотивирует в Украине множественные (не единичные) похищения несовершеннолетних неустановленными вооруженными особами в отсутствие Полиции и родителей в публичных местах? А также их последующее избиение в установленных государством местах несвободы, что согласно Конвенции про запобигання катувань... продолжить или ОСОЗНАЕТЕ? Это в одном ряду с военными преступлениями...
Пояснения про "пять контузий не катят"...
Спросите у Лубенца... он детальней пояснит...
И что такое Конвенция...
И Факультативный Протокол... к ней...
И НПМ... который ПОД НИМ!!!!!!!!!!!!!!!!
И почему в одном ряду с военными преступлениями...
И что будет при ПУБЛИЧНОЙ ВИДЕОФИКСАЦИИ этого всего...

А что будет, когда станет известно, что чиновники и политики ЕС это знали и оплачивали?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 18:52

Letusrock
А что будет, когда станет известно, что чиновники и политики ЕС это знали и оплачивали?
ничё не будет. права человека для золотого миллиарды. Всё что за его пределами - нарушайте сколько хотите. Деньги выделяют для поддержания своего рейтинга. Как только всем в Европе станет насрать что воюют бывшие участники одного государства деньги сразу же прекратятся. Европейский политик делает то, чего хочет его избиратель.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 18:56

  Letusrock написав:емоційний
Интересно... ЕС в курсе
А что будет, когда станет известно, что чиновники и политики ЕС это знали и оплачивали?

Да всі там все чудово знають...
Але роблять вид, що не знають, не бачать.
Це як в Штатах Армстронг допінгував, але всі робили вигляд, що не знають, не бачать.

І тільки, коли самі! ж вирішили змінити відбувающєєся, то раптом прозріли, осудили "ай-яй-яй".
Зараз причин для прозрівання навіть в середньостроковій перспективі нема. Навпаки...
detroytred
 
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