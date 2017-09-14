"Картина должна быть следующей. Новороссия, то есть вся территория от Харькова до Одесской области. Это может быть Запорожская, Днепропетровская, в общем, все. Новороссия должна войти в Россию областями с полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом использования украинского шрифта, украинских текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском. Короче говоря – полностью.
А шо таке? Справа ж не в "языке"? Чи такі в ньому? Де поділися упороті, які тут доводили з піною в роті, що мова ні на що не впливає, розмовляти на "язикє" агресора - це ок і т.д. Добазікалися?
ваші колеги, з міністерств, органів влади, позакривали українські школи і залишили руські. Не так давно. А сьогодні вони, як і ви, сидячі в Польщі, відправляють всіх на фронт. Нічого нового
Цікаво б було дізнатися, скільки серед вас патріотів, знають на пам'ять, віршів Кобзаря.
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 13 жов, 2024 18:21, всього редагувалось 4 разів.
ЛАД написав:В этом и проблема. „Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в Четвёртой будут использоваться камни!“ — Альберт Эйнштейн
Приклад з Україною чітко показав що треба за будь-яку ціну отримувати ядерну зброю, та/або зброю масового знищення, інакше не захиститися, теперішня війна показала, що кожна країна сама за себе, і договори про захист це повна профанація. Це відкрило скриню Пандори та сильно наблизило технологічне знищення. Застосування тактичної ядерної зброї все ближче. У відповідь на її застосування також буде посварити пальчиком, що повністю розв'яже руки на її локальне застосування. Хоча, може бути якийсь зовнішній чорний лебідь у вигляді глобальної загрози Землі, який змусить об'єднатися, але то фантастика. А далі Ви вже знаєте. ІМХО. Після того як ми впадемо, НАТО вмиється кров'ю, за нашою допомогою, і як спрацює п'ята стаття буде показником життєздатності взагалі світового порядку.
Не совсем так. У нас не было никаких "договорів про захист". Наши "партнёры" до начала войны сами не знали, окажут нам помощь или нет. Путин рассчитывал, что не окажут, да и не успеют оказать при быстром завершении "СВО". Так что действенность "договорів про захист" не подтверждена, но и не опровергнута.
Будапештським меморандумом путін підтерся - це з приводу спростування. там, де договір підкріплений американськими базами, як в Кореї, - схоже працює. з Ізраілем працює й без баз. як спрацює 5 стаття НАТО - є шанс невдовзі подивитися.
а от те, що напад ядерної держави на неядерну дійсно стимулює, що зараз дуже багато держав піднімуть це питання - це факт. серед перших - Німеччина та Японія. якщо ядерну зброю створить Іран - то Саудівська Аравія та Туреччина. Та й Південна Корея
Бетон написав:😱 У Харкові ТЦК намагалися запакувати 16-річного хлопця, проте перехожі відбили його. Видос есть. Чим тц-кунам не подобаються собаки та коти? Теж теплокровні, є очі. На передовій зводяться. Яка різниця кого крутить?
Нова нормальність... один напише "це іпсо", інший "гдє доказательства", третій "відео вирвано з контексту", прес-офіцер намалює чергове "провокація \ дискедитація". На крайній случай є відпрацьований трент про "тричі-контуженого якого вивели з себе", який обнуляє будь-які злочини посадових осіб.
емоційний допис від одного з згадуваних тут блогерів
Интересно... ЕС в курсе, что молчанием... мотивирует в Украине множественные (не единичные) похищения несовершеннолетних неустановленными вооруженными особами в отсутствие Полиции и родителей в публичных местах? А также их последующее избиение в установленных государством местах несвободы, что согласно Конвенции про запобигання катувань... продолжить или ОСОЗНАЕТЕ? Это в одном ряду с военными преступлениями... Пояснения про "пять контузий не катят"... Спросите у Лубенца... он детальней пояснит... И что такое Конвенция... И Факультативный Протокол... к ней... И НПМ... который ПОД НИМ!!!!!!!!!!!!!!!! И почему в одном ряду с военными преступлениями... И что будет при ПУБЛИЧНОЙ ВИДЕОФИКСАЦИИ этого всего...
А что будет, когда станет известно, что чиновники и политики ЕС это знали и оплачивали?
А что будет, когда станет известно, что чиновники и политики ЕС это знали и оплачивали?
ничё не будет. права человека для золотого миллиарды. Всё что за его пределами - нарушайте сколько хотите. Деньги выделяют для поддержания своего рейтинга. Как только всем в Европе станет насрать что воюют бывшие участники одного государства деньги сразу же прекратятся. Европейский политик делает то, чего хочет его избиратель.