detroytred написав:Нюанс! А хто визначає, чого бажає західний пересічний? Хто йому стандарти та вектори задає? Самі ж можновладці...
тогда всех загнали бы снова в рабство. Или думаете политикам нужны лишние права и свободы? Как раз там политик это наёмный менеджер. Джонсонюка вон сняли на раз-два. Как и его министра обороны. Хотите сказать они сами себе такой вектор создали?. Сми там чёто накрутили и рейтинговый политик превратился в серую мышь. Вечеринки в период ковида, у нас бы и внимания на такое не обратили на фоне воровства даже мелких клерков вагонами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 13 жов, 2024 19:13, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Нюанс! А хто визначає, чого бажає західний пересічний? Хто йому стандарти та вектори задає? Самі ж можновладці...
тогда всех загнали бы снова в рабство.
Браво!
Відкрию таємницю: рабовладіння зникло не тому, що умовні спартаки раби не хотіли його продовження (ще й боролися))), а тому що самим можновладцям оте рабство стало невігідним. Самим можновладцям стало непотрібним. Аналогічно і кріпацтво. Аналогічно і з неграми, правами жінок і т.д.
Коли можновладцям стали потрібні не раби, не холопи, робсили тільки чоловіків стало не вистачати і т.д., отоді самі ж можновладці (їх частина) змінює правила гри. На потрібні для себе.. Іноді руками пересічних. Коли як.
Умовно: завтра всі після катаклізму опиняться в печерах... То гадаєте демократія та вольності, права будуть чи ні? Особливо жінкам...
З усіх цих посад в Консервативній партії Джонсона було звільнено в листопаді 2004 року після того, як його звинуватили у брехні щодо позашлюбних зв'язків з однією із співробітниць газети The Spectator. Хоча сам Джонсон ніколи не визнавав ці звинувачення, його звільнили через те, що переконливі, на думку однопартійців, докази брехні в пресі шкодили цілій партії
для наёмного репутация это фсё. напомню как кое где дважды несудимого выбрали, там репутация значения не имела.
detroytred написав:а тому що самим можновладцям оте рабство стало невігідним
скажите это Зеленскому. Пусть посмеётся. Сначала закрыли выезд. Потом заставили платить за честное влк, честную бронь и прочее. А кто не заплатил тех воруют прямо на улице. Некоторых избивают до неузнаваемости, а говорят эпилепсия. Сам себя избил в припадке. Канешно рабство невыгодно
detroytred написав:Тому от в нас такий парадокс: сам конфлікт глобальний, але збройна битва лише в локальному форматі.
не потому. Идиотов готовых воевать можно по пальцам одной руки пересчитать. Конфликт глобальный только на словах. По факту мировая торговля растет в т.ч. между Китаем и США которым вы вчера приписали конфликт. Я вам 5 раз намекал что при конфликте торговля расти не может. Появляются пошлины, запреты на импорт/экспорт/санкции. Торговля ЕС/рф падает, вот в этом сегменте и возможен следующий конфликт. Падение торговли - главный предиктор конфликта. На пике торговли крупный бизнес не даст политикам разжечь конфликт. Зачем, чтобы потерять миллиарды? Это кстати причина почему пуйло не решился на полномасштабную в 2014.
"В последние несколько лет китайско-американские отношения стали более напряженными, что отразилось на торговле двух стран. В 2022 году их товарооборот достиг $759,4 млрд, увеличившись всего на 0,6%. В 2023 году он уменьшился на 11,6% и составил $664,45 млрд."
лучше пишите про буллинг, EQ ну и прочую хрень которую нельзя измерить математически...
Прохожий написав:"В последние несколько лет китайско-американские отношения стали более напряженными, что отразилось на торговле двух стран. В 2022 году их товарооборот достиг $759,4 млрд, увеличившись всего на 0,6%. В 2023 году он уменьшился на 11,6% и составил $664,45 млрд."
и что $664,45 млрд = конфликт, $759,4 млрд = нет конфликта? приходи когда будет цифра как у нас с рф
З усіх цих посад в Консервативній партії Джонсона було звільнено в листопаді 2004 року після того, як його звинуватили у брехні щодо позашлюбних зв'язків з однією із співробітниць газети The Spectator. Хоча сам Джонсон ніколи не визнавав ці звинувачення, його звільнили через те, що переконливі, на думку однопартійців, докази брехні в пресі шкодили цілій партії
для наёмного репутация это фсё. напомню как кое где дважды несудимого выбрали, там репутация значения не имела.
detroytred написав:а тому що самим можновладцям оте рабство стало невігідним
скажите это Зеленскому. Пусть посмеётся. Сначала закрыли выезд. Потом заставили платить за честное влк, честную бронь и прочее. А кто не заплатил тех воруют прямо на улице. Некоторых избивают до неузнаваемости, а говорят эпилепсия. Сам себя избил в припадке. Канешно рабство невыгодно
Так я на те і вказав. Що після цього його знов обрали!!! __________ Так Зе і вигідно (потрібно) оте, що зараз з ТЦК. Було б (або буде невигідно), то припинить. Прямий указ з прямою забороною навіть торкатися цивільного йому видати, що два пальці... А ви чомусь з боку пересічного показуєте. Ну дивуєте ж!
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 13 жов, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Так Зе і вигідно оте, що зараз з ТЦК. Було б (або буде невигідно), то припинить. А ви чомусь з боку пересічного показуєте.
всем политикам это выгодно. Избраться один раз лет на 20-30 и шоб журналисты в карман и постель не лезли. А вы рисуете что политики сами от этих привилегий отказались. Может не сами, а под давлением СМИ и общества?
detroytred написав:а тому що самим можновладцям оте рабство стало невігідним