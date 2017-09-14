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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 103961039710398103991040010401>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 19:06

  detroytred написав:Нюанс!
А хто визначає, чого бажає західний пересічний?
Хто йому стандарти та вектори задає?
Самі ж можновладці...
тогда всех загнали бы снова в рабство. Или думаете политикам нужны лишние права и свободы? Как раз там политик это наёмный менеджер. Джонсонюка вон сняли на раз-два. Как и его министра обороны. Хотите сказать они сами себе такой вектор создали?. Сми там чёто накрутили и рейтинговый политик превратился в серую мышь. Вечеринки в период ковида, у нас бы и внимания на такое не обратили на фоне воровства даже мелких клерков вагонами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 13 жов, 2024 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 19:12

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Нюанс!
А хто визначає, чого бажає західний пересічний?
Хто йому стандарти та вектори задає?
Самі ж можновладці...
тогда всех загнали бы снова в рабство.

Браво!

Відкрию таємницю: рабовладіння зникло не тому, що умовні спартаки раби не хотіли його продовження (ще й боролися))), а тому що самим можновладцям оте рабство стало невігідним. Самим можновладцям стало непотрібним.
Аналогічно і кріпацтво.
Аналогічно і з неграми, правами жінок і т.д.

Коли можновладцям стали потрібні не раби, не холопи, робсили тільки чоловіків стало не вистачати і т.д., отоді самі ж можновладці (їх частина) змінює правила гри.
На потрібні для себе..
Іноді руками пересічних.
Коли як.

Умовно: завтра всі після катаклізму опиняться в печерах...
То гадаєте демократія та вольності, права будуть чи ні?
Особливо жінкам...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 19:18

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 13 жов, 2024 19:32, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 19:21

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:Кстати, а почему за бугор, а не в РФ ?
то есть для тебя рф (с большой буквы!) не забугор? ну и кто палится?

Заметь, ты сам написал, что UA собирается свалить в РФ

Вот палево, так палево
И для UA и для тебя )

pesikot в рф 80% населения похожи на тебя своими повадками.
Мне такое точно не подходит
Бери флер и в свою среду.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 19:30

  Wirująświatła написав: Как раз там политик это наёмный менеджер.

У кого?))) Найомний.

Джонсон...
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Борис_Джонсон
Його зняли?
Як його взагалі могли обрати???
З таким бек-граундом.
Якщо виборцю потрібний незаплямований))

Подібне, імітація... Отож.
Але в нас навіть імітації нема.
Лише тому згоден, що да - в них прогрес. Відносно нас.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 19:35

  detroytred написав:У кого?))) Найомний.

З усіх цих посад в Консервативній партії Джонсона було звільнено в листопаді 2004 року після того, як його звинуватили у брехні щодо позашлюбних зв'язків з однією із співробітниць газети The Spectator. Хоча сам Джонсон ніколи не визнавав ці звинувачення, його звільнили через те, що переконливі, на думку однопартійців, докази брехні в пресі шкодили цілій партії
для наёмного репутация это фсё. напомню как кое где дважды несудимого выбрали, там репутация значения не имела.
  detroytred написав:а тому що самим можновладцям оте рабство стало невігідним
скажите это Зеленскому. Пусть посмеётся. Сначала закрыли выезд. Потом заставили платить за честное влк, честную бронь и прочее. А кто не заплатил тех воруют прямо на улице. Некоторых избивают до неузнаваемости, а говорят эпилепсия. Сам себя избил в припадке. Канешно рабство невыгодно :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 19:41

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Тому от в нас такий парадокс: сам конфлікт глобальний, але збройна битва лише в локальному форматі.
не потому. Идиотов готовых воевать можно по пальцам одной руки пересчитать. Конфликт глобальный только на словах. По факту мировая торговля растет в т.ч. между Китаем и США которым вы вчера приписали конфликт. Я вам 5 раз намекал что при конфликте торговля расти не может. Появляются пошлины, запреты на импорт/экспорт/санкции. Торговля ЕС/рф падает, вот в этом сегменте и возможен следующий конфликт. Падение торговли - главный предиктор конфликта. На пике торговли крупный бизнес не даст политикам разжечь конфликт. Зачем, чтобы потерять миллиарды? Это кстати причина почему пуйло не решился на полномасштабную в 2014.


"В последние несколько лет китайско-американские отношения стали более напряженными, что отразилось на торговле двух стран. В 2022 году их товарооборот достиг $759,4 млрд, увеличившись всего на 0,6%. В 2023 году он уменьшился на 11,6% и составил $664,45 млрд."

лучше пишите про буллинг, EQ ну и прочую хрень которую нельзя измерить математически...
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 19:43

  Прохожий написав:"В последние несколько лет китайско-американские отношения стали более напряженными, что отразилось на торговле двух стран. В 2022 году их товарооборот достиг $759,4 млрд, увеличившись всего на 0,6%. В 2023 году он уменьшился на 11,6% и составил $664,45 млрд."
и что $664,45 млрд = конфликт, $759,4 млрд = нет конфликта? приходи когда будет цифра как у нас с рф
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 19:45

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:У кого?))) Найомний.

З усіх цих посад в Консервативній партії Джонсона було звільнено в листопаді 2004 року після того, як його звинуватили у брехні щодо позашлюбних зв'язків з однією із співробітниць газети The Spectator. Хоча сам Джонсон ніколи не визнавав ці звинувачення, його звільнили через те, що переконливі, на думку однопартійців, докази брехні в пресі шкодили цілій партії
для наёмного репутация это фсё. напомню как кое где дважды несудимого выбрали, там репутация значения не имела.
  detroytred написав:а тому що самим можновладцям оте рабство стало невігідним
скажите это Зеленскому. Пусть посмеётся. Сначала закрыли выезд. Потом заставили платить за честное влк, честную бронь и прочее. А кто не заплатил тех воруют прямо на улице. Некоторых избивают до неузнаваемости, а говорят эпилепсия. Сам себя избил в припадке. Канешно рабство невыгодно :D

Так я на те і вказав.
Що після цього його знов обрали!!!
__________
Так Зе і вигідно (потрібно) оте, що зараз з ТЦК. Було б (або буде невигідно), то припинить.
Прямий указ з прямою забороною навіть торкатися цивільного йому видати, що два пальці...
А ви чомусь з боку пересічного показуєте. Ну дивуєте ж!
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 13 жов, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 19:48

  detroytred написав:Так Зе і вигідно оте, що зараз з ТЦК. Було б (або буде невигідно), то припинить.
А ви чомусь з боку пересічного показуєте.
всем политикам это выгодно. Избраться один раз лет на 20-30 и шоб журналисты в карман и постель не лезли. А вы рисуете что политики сами от этих привилегий отказались. Может не сами, а под давлением СМИ и общества?
  detroytred написав:а тому що самим можновладцям оте рабство стало невігідним
Гитлер/Муссолини от каких привилегий отказались?
Wirująświatła
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