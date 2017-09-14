detroytred написав:Так Зе і вигідно оте, що зараз з ТЦК. Було б (або буде невигідно), то припинить. А ви чомусь з боку пересічного показуєте.
всем политикам это выгодно. Избраться один раз лет на 20-30 и шоб журналисты в карман и постель не лезли. А вы рисуете что политики сами от этих привилегий отказались. Может не сами, а под давлением СМИ и общества?
Це не я малюю.
Хто розбив *Стандарт Ойл"? Хто систему противаг в США зробив? Хатєлки, бажання пересічних, виборців? Чи. Самі. Можновладці. Самі. Себе. Обмежили?
Самі! Бо отак вигідно... Їм. (Частині їх). І себе обмежувати. І пересічним більше волі, прав надавати.
Заводам умовних Морозових були потрібні вільні робочі... Тому кріпаки отримали волю. А не тому, що кріпаки хотіли волі або бунтували)))
Від кого залежить які будуть профсоюзи? Іграшкові чи справжні. Да і хто профсоюзам оту владу дав? Тобто від себе відщипнув і віддав.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 13 жов, 2024 19:56, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Так Зе і вигідно (потрібно) оте, що зараз з ТЦК. Було б (або буде невигідно), то припинить. Прямий указ з прямою забороною навіть торкатися цивільного йому видати, що два пальці... А ви чомусь з боку пересічного показуєте. Ну дивуєте ж!
Шмыгающий носом Zе это картинка в ТВ. Ролики про ТЦК это рос. ИПСО, монтаж. Они всё врут
detroytred вы меня не слышите рабство переместили в другую плоскость. В крупные корпорации. из правителей сделали обычных клерков - марионеток. Почему каждая новая IOS замедляет старые гаджеты? В 2017 вы купили новый планшет а в 2024 он почти не работает. При этом памяти с головой хватает на ютуб, олх и прочую муйню. Только эти приложения не ставятся. Надо взламывать . Фара на новое авто стоит 500$ а такая же фара на старую модель 100$ Не рабство? Им что то можно сделать? и таких примеров хулион. А вы говорите рабства нет. Там людям типа дают заработать, но их деньги уже отняли разные страховки, комуналка, сервисы, образование, медицина, кредиты.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 13 жов, 2024 20:13, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła написав:не потому. Идиотов готовых воевать можно по пальцам одной руки пересчитать. Конфликт глобальный только на словах. По факту мировая торговля растет в т.ч. между Китаем и США которым вы вчера приписали конфликт. Я вам 5 раз намекал что при конфликте торговля расти не может. Появляются пошлины, запреты на импорт/экспорт/санкции. Торговля ЕС/рф падает, вот в этом сегменте и возможен следующий конфликт. Падение торговли - главный предиктор конфликта. На пике торговли крупный бизнес не даст политикам разжечь конфликт. Зачем, чтобы потерять миллиарды? Это кстати причина почему пуйло не решился на полномасштабную в 2014.
За відсутності цього глобального конфлікту світова торгівля зростала б суттєво сильніше. В тому числі і в парі США-КИТАЙ.
не, пошлины не китайзгие товары не растут на х2 и более как утверждает виталина))) "Вашингтон решил повысить тарифы на определенные китайские товары, причем основная нагрузка придется на электромобили (EV). Импортная пошлина на EV из Китая вырастет с нынешних 27,5% до 102,5%.
Одобренные меры также коснутся и других отраслей и товаров, включая аккумуляторы, солнечные батареи, сталь и алюминий. На литиевые батареи пошлина увеличится с 7,5% до 25%, на важнейшими редкоземельные элементы - с нуля до 25%, на солнечные панели - с 25% до 50%, на полупроводники - с 25% до 50%. Ранее президент Байден объявил о повышении тарифов на китайские сталь и алюминий - они вырастут до 25% на ряд видов товаров из этих материалов, в отношении которых сейчас действует ставка в 7,5% или вообще отсутствуют импортные пошлины." https://www.dw.com/ru/torgovaa-vojna-ss ... a-69086925
detroytred написав:Так Зе і вигідно (потрібно) оте, що зараз з ТЦК. Було б (або буде невигідно), то припинить. Прямий указ з прямою забороною навіть торкатися цивільного йому видати, що два пальці... А ви чомусь з боку пересічного показуєте. Ну дивуєте ж!
Шмыгающий носом Zе это картинка в ТВ. Ролики про ТЦК это рос. ИПСО, монтаж. Они всё врут
Хрєнь в тому, що він нічого не робить: - ні прямо не заборонить. Або почне боротися з порушеннями; - ні прямо дозволить (законами). Надасть повноваження всл ТЦК.
Ну повна хрінь.
Отак і Турчинов з отим "дозволяю стріляти"... А от коли потрібно стало, то заголосив "Наказую нанести удар по Донецькому аеропорту." Записуйте-фіксуйте.
Wirująświatła написав:detroytred вы меня не слышите рабство переместили в другую плоскость. из правителей сделали марионеток. Почему каждая новая IOS замедляет старые гаджеты? В 2016 вы купили плпншет а в2024 он почти не работает. При этом памяти с головой хватает на ютуб, ох и прочую муйню. Не рабство? Им что то можно сделать? таких примеров хулион. А вы говорите рабства нет.
Можу переформулювати. З урахуванням ваших визначень. Я кажу, що прямого (отого!) рабства нема. Оті зміни і є прогрес. І оті зміни зробили власне самі можновладці. В першу чергу, для себе. Бо їм було вигідно-потрібно.
detroytred написав:Так Зе і вигідно (потрібно) оте, що зараз з ТЦК. Було б (або буде невигідно), то припинить. Прямий указ з прямою забороною навіть торкатися цивільного йому видати, що два пальці... А ви чомусь з боку пересічного показуєте. Ну дивуєте ж!
Шмыгающий носом Zе это картинка в ТВ. Ролики про ТЦК это рос. ИПСО, монтаж. Они всё врут
Хрєнь в тому, що він нічого не робить: - ні прямо не заборонить. Або почне боротися з порушеннями; - ні прямо дозволить (законами). Надасть повноваження всл ТЦК.
Ну повна хрінь.
вроде все логично: надеется пропетлять, максимально сохранив рейтинг. А прямое разрешение похоже что (пока?) не нужно: хватает того, что бусики привозят.
А ну, кто что думает,че это ТЦК так демонстративно возбудились,что по всем форумам лай да вой стоит? 1)- пугают ура-патриотов, что бы зарыли рты и не отсвечивали перед непопулярными в среде диванников решениями ? (не верю) 2)-демонстрируют пролетариату, что людей мы тоже щемим, ажно целый Буковель и меломанов-патриотов, еще и в рестораны заходим! (такое,класть они хотели на всех) 3)- трусят не нищих на бабло (нет, ибо решение про одномоментые облавы принималось наверху, ну сколько там еще сбить можно? 20-30 лямов зела? Сущи копийки для верха) 4)- реальный пресс для максимального набора и перехода в очередной контрнаступ (самая вероятная версия) Прошу высказываться, шановни!
UA написав:Шмыгающий носом Zе это картинка в ТВ. Ролики про ТЦК это рос. ИПСО, монтаж. Они всё врут
Хрєнь в тому, що він нічого не робить: - ні прямо не заборонить. Або почне боротися з порушеннями; - ні прямо дозволить (законами). Надасть повноваження всл ТЦК.
Ну повна хрінь.
вроде все логично: надеется пропетлять, максимально сохранив рейтинг. А прямое разрешение похоже что (пока?) не нужно: хватает того, что бусики привозят.
З його мтивацієй зрозуміло.
Хрєнь в суспільстві, в країні від цього. Бо цивільні обурються чоловіками в пікселі. Бо отой всл ТЦК отримує досвід та спокуси на майбутнє, що можна діяти не по закону... Що похрін Закон представнику влади. Який ст19 Конституції має діяти виключно по визначеним законами порядкам.