Додано: Нед 13 жов, 2024 20:08

detroytred написав: Wirująświatła написав: не потому. Идиотов готовых воевать можно по пальцам одной руки пересчитать. Конфликт глобальный только на словах. По факту мировая торговля растет в т.ч. между Китаем и США которым вы вчера приписали конфликт. Я вам 5 раз намекал что при конфликте торговля расти не может. Появляются пошлины, запреты на импорт/экспорт/санкции. Торговля ЕС/рф падает, вот в этом сегменте и возможен следующий конфликт. Падение торговли - главный предиктор конфликта. На пике торговли крупный бизнес не даст политикам разжечь конфликт. Зачем, чтобы потерять миллиарды? Это кстати причина почему пуйло не решился на полномасштабную в 2014. не потому. Идиотов готовых воевать можно по пальцам одной руки пересчитать. Конфликт глобальный только на словах. По фактукоторым вы вчера приписали конфликт. Я вам 5 раз намекал что при конфликте торговля расти не может. Появляются пошлины, запреты на импорт/экспорт/санкции. Торговля ЕС/рф падает, вот в этом сегменте и возможен следующий конфликт. Падение торговли - главный предиктор конфликта. На пике торговли крупный бизнес не даст политикам разжечь конфликт. Зачем, чтобы потерять миллиарды? Это кстати причина почему пуйло не решился на полномасштабную в 2014.

За відсутності цього глобального конфлікту світова торгівля зростала б суттєво сильніше. В тому числі і в парі США-КИТАЙ. За відсутності цього глобального конфлікту світова торгівля зростала б суттєво сильніше.

"По итогам 2023 года товарооборот Китая и США сократился на 11,6% в годовом выражении, составив $ 664,45 млрд.



"Вашингтон решил повысить тарифы на определенные китайские товары, причем основная нагрузка придется на электромобили (EV). Импортная пошлина на EV из Китая вырастет с нынешних 27,5% до 102,5%.



Одобренные меры также коснутся и других отраслей и товаров, включая аккумуляторы, солнечные батареи, сталь и алюминий. На литиевые батареи пошлина увеличится с 7,5% до 25% , на важнейшими редкоземельные элементы - с нуля до 25% , на солнечные панели - с 25% до 50% , на полупроводники - с 25% до 50% . Ранее президент Байден объявил о повышении тарифов на китайские сталь и алюминий - о ни вырастут до 25% на ряд видов товаров из этих материалов, в отношении которых сейчас действует ставка в 7,5% или вообще отсутствуют импортные пошлины.

растет, растет торговля между США и Китаем...за 7 месяцев текущего года пока рост на 1.4%, но направление вниз...Подробнее:не, пошлины не китайзгие товары не растут на х2 и более как утверждает виталина)))реально 425я серия сериала "тупой и еще тупее"..