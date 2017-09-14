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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1039710398103991040010401>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 19:54

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Так Зе і вигідно оте, що зараз з ТЦК. Було б (або буде невигідно), то припинить.
А ви чомусь з боку пересічного показуєте.
всем политикам это выгодно. Избраться один раз лет на 20-30 и шоб журналисты в карман и постель не лезли. А вы рисуете что политики сами от этих привилегий отказались. Может не сами, а под давлением СМИ и общества?

Це не я малюю.

Хто розбив *Стандарт Ойл"?
Хто систему противаг в США зробив?
Хатєлки, бажання пересічних, виборців?
Чи. Самі. Можновладці. Самі. Себе. Обмежили?

Самі! Бо отак вигідно... Їм. (Частині їх).
І себе обмежувати. І пересічним більше волі, прав надавати.

Заводам умовних Морозових були потрібні вільні робочі... Тому кріпаки отримали волю.
А не тому, що кріпаки хотіли волі або бунтували)))

Від кого залежить які будуть профсоюзи? Іграшкові чи справжні.
Да і хто профсоюзам оту владу дав? Тобто від себе відщипнув і віддав.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 13 жов, 2024 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 19:56

  detroytred написав:Так Зе і вигідно (потрібно) оте, що зараз з ТЦК. Було б (або буде невигідно), то припинить.
Прямий указ з прямою забороною навіть торкатися цивільного йому видати, що два пальці...
А ви чомусь з боку пересічного показуєте. Ну дивуєте ж!

Шмыгающий носом Zе это картинка в ТВ.
Ролики про ТЦК это рос. ИПСО, монтаж.
Они всё врут
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 20:07

detroytred вы меня не слышите :D рабство переместили в другую плоскость. В крупные корпорации. из правителей сделали обычных клерков - марионеток. Почему каждая новая IOS замедляет старые гаджеты? В 2017 вы купили новый планшет а в 2024 он почти не работает. При этом памяти с головой хватает на ютуб, олх и прочую муйню. Только эти приложения не ставятся. Надо взламывать . Фара на новое авто стоит 500$ а такая же фара на старую модель 100$ Не рабство? Им что то можно сделать? и таких примеров хулион. А вы говорите рабства нет. Там людям типа дают заработать, но их деньги уже отняли разные страховки, комуналка, сервисы, образование, медицина, кредиты.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 13 жов, 2024 20:13, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 20:08

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:не потому. Идиотов готовых воевать можно по пальцам одной руки пересчитать. Конфликт глобальный только на словах. По факту мировая торговля растет в т.ч. между Китаем и США которым вы вчера приписали конфликт. Я вам 5 раз намекал что при конфликте торговля расти не может. Появляются пошлины, запреты на импорт/экспорт/санкции. Торговля ЕС/рф падает, вот в этом сегменте и возможен следующий конфликт. Падение торговли - главный предиктор конфликта. На пике торговли крупный бизнес не даст политикам разжечь конфликт. Зачем, чтобы потерять миллиарды? Это кстати причина почему пуйло не решился на полномасштабную в 2014.

За відсутності цього глобального конфлікту світова торгівля зростала б суттєво сильніше. В тому числі і в парі США-КИТАЙ.

растет, растет торговля между США и Китаем...

"По итогам 2023 года товарооборот Китая и США сократился на 11,6% в годовом выражении, составив $ 664,45 млрд.
за 7 месяцев текущего года пока рост на 1.4%, но направление вниз...
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/08/07/ ... yros-na-14"

не, пошлины не китайзгие товары не растут на х2 и более как утверждает виталина)))

"Вашингтон решил повысить тарифы на определенные китайские товары, причем основная нагрузка придется на электромобили (EV). Импортная пошлина на EV из Китая вырастет с нынешних 27,5% до 102,5%.

Одобренные меры также коснутся и других отраслей и товаров, включая аккумуляторы, солнечные батареи, сталь и алюминий. На литиевые батареи пошлина увеличится с 7,5% до 25%, на важнейшими редкоземельные элементы - с нуля до 25%, на солнечные панели - с 25% до 50%, на полупроводники - с 25% до 50%. Ранее президент Байден объявил о повышении тарифов на китайские сталь и алюминий - они вырастут до 25% на ряд видов товаров из этих материалов, в отношении которых сейчас действует ставка в 7,5% или вообще отсутствуют импортные пошлины."
https://www.dw.com/ru/torgovaa-vojna-ss ... a-69086925

реально 425я серия сериала "тупой и еще тупее".. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 20:08

  UA написав:
  detroytred написав:Так Зе і вигідно (потрібно) оте, що зараз з ТЦК. Було б (або буде невигідно), то припинить.
Прямий указ з прямою забороною навіть торкатися цивільного йому видати, що два пальці...
А ви чомусь з боку пересічного показуєте. Ну дивуєте ж!

Шмыгающий носом Zе это картинка в ТВ.
Ролики про ТЦК это рос. ИПСО, монтаж.
Они всё врут

Хрєнь в тому, що він нічого не робить:
- ні прямо не заборонить. Або почне боротися з порушеннями;
- ні прямо дозволить (законами). Надасть повноваження всл ТЦК.

Ну повна хрінь.

Отак і Турчинов з отим "дозволяю стріляти"...
А от коли потрібно стало, то заголосив "Наказую нанести удар по Донецькому аеропорту." Записуйте-фіксуйте.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 20:13

  Wirująświatła написав:detroytred вы меня не слышите :D рабство переместили в другую плоскость. из правителей сделали марионеток. Почему каждая новая IOS замедляет старые гаджеты? В 2016 вы купили плпншет а в2024 он почти не работает. При этом памяти с головой хватает на ютуб, ох и прочую муйню. Не рабство? Им что то можно сделать? таких примеров хулион. А вы говорите рабства нет.

Можу переформулювати. З урахуванням ваших визначень.
Я кажу, що прямого (отого!) рабства нема.
Оті зміни і є прогрес.
І оті зміни зробили власне самі можновладці. В першу чергу, для себе. Бо їм було вигідно-потрібно.

Щоб рабство оте в інші форми перекочьовувало.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 20:14

  detroytred написав:
  UA написав:
  detroytred написав:Так Зе і вигідно (потрібно) оте, що зараз з ТЦК. Було б (або буде невигідно), то припинить.
Прямий указ з прямою забороною навіть торкатися цивільного йому видати, що два пальці...
А ви чомусь з боку пересічного показуєте. Ну дивуєте ж!

Шмыгающий носом Zе это картинка в ТВ.
Ролики про ТЦК это рос. ИПСО, монтаж.
Они всё врут

Хрєнь в тому, що він нічого не робить:
- ні прямо не заборонить. Або почне боротися з порушеннями;
- ні прямо дозволить (законами). Надасть повноваження всл ТЦК.

Ну повна хрінь.

вроде все логично: надеется пропетлять, максимально сохранив рейтинг. А прямое разрешение похоже что (пока?) не нужно: хватает того, что бусики привозят.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 20:17

А ну, кто что думает,че это ТЦК так демонстративно возбудились,что по всем форумам лай да вой стоит?
1)- пугают ура-патриотов, что бы зарыли рты и не отсвечивали перед непопулярными в среде диванников решениями ? (не верю)
2)-демонстрируют пролетариату, что людей мы тоже щемим, ажно целый Буковель и меломанов-патриотов, еще и в рестораны заходим! (такое,класть они хотели на всех)
3)- трусят не нищих на бабло (нет, ибо решение про одномоментые облавы принималось наверху, ну сколько там еще сбить можно? 20-30 лямов зела? Сущи копийки для верха)
4)- реальный пресс для максимального набора и перехода в очередной контрнаступ (самая вероятная версия)
Прошу высказываться, шановни!
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 20:20

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  UA написав:Шмыгающий носом Zе это картинка в ТВ.
Ролики про ТЦК это рос. ИПСО, монтаж.
Они всё врут

Хрєнь в тому, що він нічого не робить:
- ні прямо не заборонить. Або почне боротися з порушеннями;
- ні прямо дозволить (законами). Надасть повноваження всл ТЦК.

Ну повна хрінь.

вроде все логично: надеется пропетлять, максимально сохранив рейтинг. А прямое разрешение похоже что (пока?) не нужно: хватает того, что бусики привозят.

З його мтивацієй зрозуміло.

Хрєнь в суспільстві, в країні від цього.
Бо цивільні обурються чоловіками в пікселі.
Бо отой всл ТЦК отримує досвід та спокуси на майбутнє, що можна діяти не по закону... Що похрін Закон представнику влади. Який ст19 Конституції має діяти виключно по визначеним законами порядкам.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 20:21

  detroytred написав:Оті зміни і є прогрес.
І оті зміни зробили власне самі можновладці.
рабовладельцами стали корпорации а не политики. Вот что изменилось и сделали это продажные политики. С тех пор резко перестали убивать президентов США.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 13 жов, 2024 20:24, всього редагувалось 2 разів.
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  #<1 ... 1039710398103991040010401>
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