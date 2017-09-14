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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 13 жов, 2024 20:21
UA написав: pesikot написав:
Допомага, яка повинна була вже закінчитись, по Вітальчику, все ще є
Вже бабки під під'їздами в курсі що реальна допомога в 2024 впала.Відміна жовтневого Rammstein як би на щось натякає.
Чи ні?
Цікава думка еталона
Я так и знал что ты от бабок под парадным своего винтажного хруща информацию черпаешь
так Рамштайн ОТМЕНИЛИ или все таки перенесли и наследующей неделе состоится?
а, провокатор???
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Додано: Нед 13 жов, 2024 20:23
Velz написав:
А ну, кто что думает,че это ТЦК так демонстративно возбудились,что по всем форумам лай да вой стоит?
1)- пугают ура-патриотов, что бы зарыли рты и не отсвечивали перед непопулярными в среде диванников решениями ? (не верю)
2)-демонстрируют пролетариату, что людей мы тоже щемим, ажно целый Буковель и меломанов-патриотов, еще и в рестораны заходим! (такое,класть они хотели на всех)
3)- трусят не нищих на бабло (нет, ибо решение про одномоментые облавы принималось наверху, ну сколько там еще сбить можно? 20-30 лямов зела? Сущи копийки для верха)
4)- реальный пресс для максимального набора и перехода в очередной контрнаступ (самая вероятная версия)
Прошу высказываться, шановни!
4.
Зброя і фінпідримка партнерами надається під успіхи з мобілізацією.
Від них гроші-зброя, від нас - люди. Взаємозобов'яання. У спільній справі.
Необов'язково під контрнаступ. Потрібно і для просто стримування агресора.
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Додано: Нед 13 жов, 2024 20:28
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Оті зміни і є прогрес.
І оті зміни зробили власне самі можновладці.
рабовладельцами стали корпорации а не политики. Вот что изменилось и сделали это продажные политики. С тех пор резко перестали убивать президентов США.
І це теж.
Але головне все ж таки це зміна форми -- прямого рабства вже нема.
І навіть кріпацтва.
А різниця від кого залежати від особи, від корпорації, хоч від інопланетянина не столь важливо.
До чого продажність політиків до росту ролі та значення корпорацій, як розвитку засобів виробництва, не зрозумів.
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Додано: Нед 13 жов, 2024 20:37
Wirująświatła написав: Прохожий написав:
"В последние несколько лет китайско-американские отношения стали более напряженными, что отразилось на торговле двух стран. В 2022 году их товарооборот достиг $759,4 млрд, увеличившись всего на 0,6%. В 2023 году он уменьшился на 11,6% и составил $664,45 млрд."
и что $664,45 млрд = конфликт, $759,4 млрд = нет конфликта? приходи когда будет цифра как у нас с рф
так растет или падает???
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Додано: Нед 13 жов, 2024 20:37
detroytred написав: _hunter написав: detroytred написав:
Хрєнь в тому, що він нічого не робить:
- ні прямо не заборонить. Або почне боротися з порушеннями;
- ні прямо дозволить (законами). Надасть повноваження всл ТЦК.
Ну повна хрінь.
вроде все логично: надеется пропетлять, максимально сохранив рейтинг. А прямое разрешение похоже что (пока?) не нужно: хватает того, что бусики привозят.
З його мтивацієй зрозуміло.
Хрєнь в суспільстві, в країні від цього.
Бо цивільні обурються чоловіками в пікселі.
Бо отой всл ТЦК отримує досвід та спокуси на майбутнє, що можна діяти не по закону... Що похрін Закон представнику влади. Який ст19 Конституції має діяти виключно по визначеним законами порядкам.
ну да, но "выстрелит" это когда-то потом. Причем на решении проблемы тоже можно попробовать рейтинг заработать. А индульгенция на бусификацию рейтинг обнулит уже сейчас.
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Додано: Нед 13 жов, 2024 20:39
detroytred написав:
Але головне все ж таки це зміна форми -- прямого рабства вже нема.
І навіть кріпацтва.
от корпорации эпл зависят десятки миллионов людей. Захочет всем заблокирует гаджеты и ваш айфон превратиться в тыкву. гугл через историю поиска знает о вас всё. Более того поговорите с кем то про что либо и олх/ютуб начнет слать вам на эту тему рекламу. Не исключено что по точкам вай фай вас отслеживают и продают эту информацию нужным людям. У какого рабовладельца были такие возможности в истории человечества? Если раньше рабами был какой то % людей, то сейчас рабы все, кто пользуется благами цивилизации. При этом рабовладельцы не должны никого кормить. Выиграли они или потеряли?
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Додано: Нед 13 жов, 2024 20:45
Прохожий написав: UA написав: pesikot написав:
Допомага, яка повинна була вже закінчитись, по Вітальчику, все ще є
Вже бабки під під'їздами в курсі що реальна допомога в 2024 впала.Відміна жовтневого Rammstein як би на щось натякає.
Чи ні?
Цікава думка еталона
Я так и знал что ты от бабок под парадным своего винтажного хруща информацию черпаешь
так Рамштайн ОТМЕНИЛИ или все таки перенесли и наследующей неделе состоится?
а, провокатор???
Перенесли... на наступний рік
ZDF: Зустрічі у форматі «Рамштайн» за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться
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Додано: Нед 13 жов, 2024 20:45
lapay написав:
Партнере ще з початку вторгнення казали, що в них немає стільки зброї,
чому тоді пуйло не нападає на країни Балтії? Захід точно не відповість на таке ядеркою, а конвенційної зброї у нього недостатньо, за вашими словами, отже перемога гарантована.
lapay написав:
Але ці сигнали теж не долітали до світу рожевих поні, в якому ми були всесильними
а чому ви думаєте, що не долітали? Може якраз долітали, але умови там були не лише "по лінії зіткнення", а й з вимогою роззброєння в нагрузку? Якщо такі умови були ще на початку, коли план бліцкригу зазнав очевидного фіаско, то чому вони мали бути іншими пізніше?
Взагалі, це все гадання на кавовій гущі. Ми не знаємо, якими точно були умови і чи були вони щирі. Так, не буду сперечатися, восени 22 року позиції України були сильніші, але чи достатньо сильні, щоб убезпечити повторний напад протягом кількох років? Не знаю. І ви не знаєте.
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Додано: Нед 13 жов, 2024 20:45
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Але головне все ж таки це зміна форми -- прямого рабства вже нема.
І навіть кріпацтва.
от корпорации эпл зависят десятки миллионов людей. Захочет всем заблокирует гаджеты и ваш айфон превратиться в тыкву. гугл через историю поиска знает о вас всё. Более того поговорите с кем то про что либо и олх/ютуб начнет слать вам на эту тему рекламу. Не исключено что по точкам вай фай вас отслеживают и продают эту информацию нужным людям. У какого рабовладельца были такие возможности в истории человечества? Если раньше рабами был какой то % людей, то сейчас рабы все, кто пользуется благами цивилизации. При этом рабовладельцы не должны никого кормить. Выиграли они или потеряли?
девочки-экспертки
так что там про динамику торговли США-Китай?
растет?
США пошлины не вводит?
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Додано: Нед 13 жов, 2024 20:52
Velz написав:
А ну, кто что думает,че это ТЦК так демонстративно возбудились,что по всем форумам лай да вой стоит?
1)- пугают ура-патриотов, что бы зарыли рты и не отсвечивали перед непопулярными в среде диванников решениями ? (не верю)
2)-демонстрируют пролетариату, что людей мы тоже щемим, ажно целый Буковель и меломанов-патриотов, еще и в рестораны заходим! (такое,класть они хотели на всех)
3)- трусят не нищих на бабло (нет, ибо решение про одномоментые облавы принималось наверху, ну сколько там еще сбить можно? 20-30 лямов зела? Сущи копийки для верха)
4)- реальный пресс для максимального набора и перехода в очередной контрнаступ (самая вероятная версия)
Прошу высказываться, шановни!
зараз йде красива картинка - пункт 2, перед стартом чергового витка пункта 4. Ну а пункт 3 ніколи й не припинявся.
Старт цих показових прогулянок зійшовся в часі з призупиненням бронювання
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