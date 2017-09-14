Додано: Нед 13 жов, 2024 20:45

lapay написав: Партнере ще з початку вторгнення казали, що в них немає стільки зброї, Партнере ще з початку вторгнення казали, що в них немає стільки зброї,

lapay написав: Але ці сигнали теж не долітали до світу рожевих поні, в якому ми були всесильними Але ці сигнали теж не долітали до світу рожевих поні, в якому ми були всесильними

чому тоді пуйло не нападає на країни Балтії? Захід точно не відповість на таке ядеркою, а конвенційної зброї у нього недостатньо, за вашими словами, отже перемога гарантована.а чому ви думаєте, що не долітали? Може якраз долітали, але умови там були не лише "по лінії зіткнення", а й з вимогою роззброєння в нагрузку? Якщо такі умови були ще на початку, коли план бліцкригу зазнав очевидного фіаско, то чому вони мали бути іншими пізніше?Взагалі, це все гадання на кавовій гущі. Ми не знаємо, якими точно були умови і чи були вони щирі. Так, не буду сперечатися, восени 22 року позиції України були сильніші, але чи достатньо сильні, щоб убезпечити повторний напад протягом кількох років? Не знаю. І ви не знаєте.