RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10398103991040010401

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:07

у них максимум 5 лет, у нас теперь безлимитно, и у кого демократия?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25402
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3373 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:08

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Але головне все ж таки це зміна форми -- прямого рабства вже нема.
І навіть кріпацтва.
от корпорации эпл зависят десятки миллионов людей. Захочет всем заблокирует гаджеты и ваш айфон превратиться в тыкву. гугл через историю поиска знает о вас всё. Более того поговорите с кем то про что либо и олх/ютуб начнет слать вам на эту тему рекламу. Не исключено что по точкам вай фай вас отслеживают и продают эту информацию нужным людям. У какого рабовладельца были такие возможности в истории человечества? Если раньше рабами был какой то % людей, то сейчас рабы все, кто пользуется благами цивилизации. При этом рабовладельцы не должны никого кормить. Выиграли они или потеряли?

Моя відповідь - виграли. Ще й як.
Це моє бачення.

Ви теж можете за себе надати відповідь:
- хотіли б ви до отого рабства, що було (прямого. Навіть до ланцюгів, права перепродажу раба, клейма на тілі і т!д.)
- чи до нинішнього (де "заблокирует гаджеты и ваш айфон превратиться в тыкву. гугл через историю поиска знает о вас всё. Або навіть увесь в кредитах по вуха... за отримане)
?
Цікавить яка буде ваша відповідь.
Особиста. А не за мільйони людей, які залежать від Еппл.
detroytred
 
Повідомлень: 30718
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:12

  detroytred написав:Цікавить яка буде ваша відповідь.
Особиста.
ни того ни другого. цифровое рабство не главное. В 21м веке государство влезло в душу каждому. Но это длинная история которую я не хочу тут поднимать.
В столице Великобритании из-за пожаров запретили кататься на электросамокатах на улицах и перевозить их в общественном транспорте
https://tsn.ua/ru/svit/v-londone-zapres ... 29964.html

вы себе можете представить чтобы в 16 веке (или любом другом) запретили лошадь? Для 21 века это норма.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25402
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3373 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 10398103991040010401
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71151
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237597
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 831061
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Продаж ОВДП (4)
13.10.2024 19:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.