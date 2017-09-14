у них максимум 5 лет, у нас теперь безлимитно, и у кого демократия?
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Додано: Нед 13 жов, 2024 21:08
Моя відповідь - виграли. Ще й як.
Це моє бачення.
Ви теж можете за себе надати відповідь:
- хотіли б ви до отого рабства, що було (прямого. Навіть до ланцюгів, права перепродажу раба, клейма на тілі і т!д.)
- чи до нинішнього (де "заблокирует гаджеты и ваш айфон превратиться в тыкву. гугл через историю поиска знает о вас всё. Або навіть увесь в кредитах по вуха... за отримане)
?
Цікавить яка буде ваша відповідь.
Особиста. А не за мільйони людей, які залежать від Еппл.
Додано: Нед 13 жов, 2024 21:12
ни того ни другого. цифровое рабство не главное. В 21м веке государство влезло в душу каждому. Но это длинная история которую я не хочу тут поднимать.
вы себе можете представить чтобы в 16 веке (или любом другом) запретили лошадь? Для 21 века это норма.
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