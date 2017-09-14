Velz написав:А ну, кто что думает,че это ТЦК так демонстративно возбудились,что по всем форумам лай да вой стоит? 1)- пугают ура-патриотов, что бы зарыли рты и не отсвечивали перед непопулярными в среде диванников решениями ? (не верю) 2)-демонстрируют пролетариату, что людей мы тоже щемим, ажно целый Буковель и меломанов-патриотов, еще и в рестораны заходим! (такое,класть они хотели на всех) 3)- трусят не нищих на бабло (нет, ибо решение про одномоментые облавы принималось наверху, ну сколько там еще сбить можно? 20-30 лямов зела? Сущи копийки для верха) 4)- реальный пресс для максимального набора и перехода в очередной контрнаступ (самая вероятная версия) Прошу высказываться, шановни!
реальний прес , но це не про контр наступ. Тут би дірки з проривами залатати
Velz написав:А ну, кто что думает,че это ТЦК так демонстративно возбудились,что по всем форумам лай да вой стоит? 1)- пугают ура-патриотов, что бы зарыли рты и не отсвечивали перед непопулярными в среде диванников решениями ? (не верю) 2)-демонстрируют пролетариату, что людей мы тоже щемим, ажно целый Буковель и меломанов-патриотов, еще и в рестораны заходим! (такое,класть они хотели на всех) 3)- трусят не нищих на бабло (нет, ибо решение про одномоментые облавы принималось наверху, ну сколько там еще сбить можно? 20-30 лямов зела? Сущи копийки для верха) 4)- реальный пресс для максимального набора и перехода в очередной контрнаступ (самая вероятная версия) Прошу высказываться, шановни!
реальний прес , но це не про контр наступ. Тут би дірки з проривами залатати
Wirująświatła написав: Как раз там политик это наёмный менеджер.
У кого?))) Найомний.
Джонсон... https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Борис_Джонсон Його зняли? Як його взагалі могли обрати??? З таким бек-граундом. Якщо виборцю потрібний незаплямований)) ...........
Там же:
Борис Джонсон заявив, що попри вторгнення Росії до України, він залишається русофілом і захоплюється російською культурою. Про це він сказав в інтерв'ю для українського телемарафону.[69] «Я досі русофіл. Я досі захоплююся мовою, культурою, російською цивілізацією. Тільки дурень не буде захоплюватися», — сказав він.[70]
Джонсон сказав, що російський народ неоднозначно підтримує війну, але це не повинно перешкоджати прихильникам російської культури продовжувати цей інтерес.
Игорь Алексеевич если русня в 30км от запорожья вам бы лучше запасной аэродром подобрать где то западнее Винницы. Толку от того что вы тут пишете "дайте"? Если войдут в Запорожье 300 тыс беженцев взвинтят цену на аренду и покупку недвижимости на 30-50%. 300 тыс это очень много. Хрен есть 100 тыс свободных квартир в обл. и крупных райцентрах.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 13 жов, 2024 21:32, всього редагувалось 4 разів.
Velz написав:А ну, кто что думает,че это ТЦК так демонстративно возбудились,что по всем форумам лай да вой стоит? 1)- пугают ура-патриотов, что бы зарыли рты и не отсвечивали перед непопулярными в среде диванников решениями ? (не верю) 2)-демонстрируют пролетариату, что людей мы тоже щемим, ажно целый Буковель и меломанов-патриотов, еще и в рестораны заходим! (такое,класть они хотели на всех) 3)- трусят не нищих на бабло (нет, ибо решение про одномоментые облавы принималось наверху, ну сколько там еще сбить можно? 20-30 лямов зела? Сущи копийки для верха) 4)- реальный пресс для максимального набора и перехода в очередной контрнаступ (самая вероятная версия) Прошу высказываться, шановни!
Velz написав:А ну, кто что думает,че это ТЦК так демонстративно возбудились,что по всем форумам лай да вой стоит? 1)- пугают ура-патриотов, что бы зарыли рты и не отсвечивали перед непопулярными в среде диванников решениями ? (не верю) 2)-демонстрируют пролетариату, что людей мы тоже щемим, ажно целый Буковель и меломанов-патриотов, еще и в рестораны заходим! (такое,класть они хотели на всех) 3)- трусят не нищих на бабло (нет, ибо решение про одномоментые облавы принималось наверху, ну сколько там еще сбить можно? 20-30 лямов зела? Сущи копийки для верха) 4)- реальный пресс для максимального набора и перехода в очередной контрнаступ (самая вероятная версия) Прошу высказываться, шановни!
реальний прес , но це не про контр наступ. Тут би дірки з проривами залатати
Реальный пресс состоит в блокировании работы ТРЦ. С завтра владельцы потянутся договариваться. Эпик вроде не трогают.
Wirująświatła написав:Игорь Алексеевич если русня в 30км от запорожья вам бы лучше запасной аэродром подобрать где то западнее Винницы. Толку от того что вы тут пишете "дайте"? Если войдут в Запорожье 300 тыс беженцев взвинтят цену на аренду и покупку недвижимости.
Они уже с 22года стоят в 30км. Но думаю им уже надоело видеть город в бинокль. Как пишут военные, они сосредотавчивают технику и живую силу на этом направлении. Дайте, бесплатного в этом мире ничего не бывает. Если и дадут, то что то в замен потом заберут. А кто и что заберёт уже всем по барабану.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 13 жов, 2024 21:37, всього редагувалось 3 разів.