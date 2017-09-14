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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 103981039910400104011040210403>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:18

  Velz написав:А ну, кто что думает,че это ТЦК так демонстративно возбудились,что по всем форумам лай да вой стоит?
1)- пугают ура-патриотов, что бы зарыли рты и не отсвечивали перед непопулярными в среде диванников решениями ? (не верю)
2)-демонстрируют пролетариату, что людей мы тоже щемим, ажно целый Буковель и меломанов-патриотов, еще и в рестораны заходим! (такое,класть они хотели на всех)
3)- трусят не нищих на бабло (нет, ибо решение про одномоментые облавы принималось наверху, ну сколько там еще сбить можно? 20-30 лямов зела? Сущи копийки для верха)
4)- реальный пресс для максимального набора и перехода в очередной контрнаступ (самая вероятная версия)
Прошу высказываться, шановни!
реальний прес , но це не про контр наступ. Тут би дірки з проривами залатати
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:19

  Velz написав:А ну, кто что думает,че это ТЦК так демонстративно возбудились,что по всем форумам лай да вой стоит?
1)- пугают ура-патриотов, что бы зарыли рты и не отсвечивали перед непопулярными в среде диванников решениями ? (не верю)
2)-демонстрируют пролетариату, что людей мы тоже щемим, ажно целый Буковель и меломанов-патриотов, еще и в рестораны заходим! (такое,класть они хотели на всех)
3)- трусят не нищих на бабло (нет, ибо решение про одномоментые облавы принималось наверху, ну сколько там еще сбить можно? 20-30 лямов зела? Сущи копийки для верха)
4)- реальный пресс для максимального набора и перехода в очередной контрнаступ (самая вероятная версия)
Прошу высказываться, шановни!
реальний прес , но це не про контр наступ. Тут би дірки з проривами залатати
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:20

На сегодня мы видим след. пункты пути остановки войны через переговоры.

1. Раша забирает оккуп. Донбасс и частично Запорожск. и Херс. обл. на момент переговоров.
2. Раша забирает в добавок к Донбассу ВСЮ Запорожск. и Херсонскую обл.

Но, если война продолжится ещё хотя бы пару лет, то тогда раша оккупир. полностью Запорожск. и Херсонск. обл. и будет третий вариант.

3. Раша забирает весь Донбасс, всю Запорожск. и Херсонск. обл. и будет требовать оставить ей частично Днепроп. и Харьковскую обл.

Пока не поздно, то надо начинать переговоры про первый пункт, а иначе потом полная жо...а будет с территориями.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:24

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав: Как раз там политик это наёмный менеджер.

У кого?))) Найомний.

Джонсон...
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Борис_Джонсон
Його зняли?
Як його взагалі могли обрати???
З таким бек-граундом.
Якщо виборцю потрібний незаплямований))
...........

Там же:
Борис Джонсон заявив, що попри вторгнення Росії до України, він залишається русофілом і захоплюється російською культурою. Про це він сказав в інтерв'ю для українського телемарафону.[69] «Я досі русофіл. Я досі захоплююся мовою, культурою, російською цивілізацією. Тільки дурень не буде захоплюватися», — сказав він.[70]

Джонсон сказав, що російський народ неоднозначно підтримує війну, але це не повинно перешкоджати прихильникам російської культури продовжувати цей інтерес.

Правда, у вас ссылка не корректная, правильно https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:26

США розгорнуть в Ізраїлі протиракетний комплекс THAAD

У Пентагоні оголосили про розгортання протиракетного комплексу THAAD в Ізраїлі з американським екіпажем.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7196134/

нам хотя бы без амер. экипажа дайте такую систему. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:28

Игорь Алексеевич если русня в 30км от запорожья вам бы лучше запасной аэродром подобрать где то западнее Винницы. Толку от того что вы тут пишете "дайте"? Если войдут в Запорожье 300 тыс беженцев взвинтят цену на аренду и покупку недвижимости на 30-50%. 300 тыс это очень много. Хрен есть 100 тыс свободных квартир в обл. и крупных райцентрах.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 13 жов, 2024 21:32, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:30

  Velz написав:А ну, кто что думает,че это ТЦК так демонстративно возбудились,что по всем форумам лай да вой стоит?
1)- пугают ура-патриотов, что бы зарыли рты и не отсвечивали перед непопулярными в среде диванников решениями ? (не верю)
2)-демонстрируют пролетариату, что людей мы тоже щемим, ажно целый Буковель и меломанов-патриотов, еще и в рестораны заходим! (такое,класть они хотели на всех)
3)- трусят не нищих на бабло (нет, ибо решение про одномоментые облавы принималось наверху, ну сколько там еще сбить можно? 20-30 лямов зела? Сущи копийки для верха)
4)- реальный пресс для максимального набора и перехода в очередной контрнаступ (самая вероятная версия)
Прошу высказываться, шановни!

5) агонія
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:33

6) агонь
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:33

  Banderlog написав:
  Velz написав:А ну, кто что думает,че это ТЦК так демонстративно возбудились,что по всем форумам лай да вой стоит?
1)- пугают ура-патриотов, что бы зарыли рты и не отсвечивали перед непопулярными в среде диванников решениями ? (не верю)
2)-демонстрируют пролетариату, что людей мы тоже щемим, ажно целый Буковель и меломанов-патриотов, еще и в рестораны заходим! (такое,класть они хотели на всех)
3)- трусят не нищих на бабло (нет, ибо решение про одномоментые облавы принималось наверху, ну сколько там еще сбить можно? 20-30 лямов зела? Сущи копийки для верха)
4)- реальный пресс для максимального набора и перехода в очередной контрнаступ (самая вероятная версия)
Прошу высказываться, шановни!
реальний прес , но це не про контр наступ. Тут би дірки з проривами залатати

Реальный пресс состоит в блокировании работы ТРЦ.
С завтра владельцы потянутся договариваться.
Эпик вроде не трогают.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:33

  Wirująświatła написав:Игорь Алексеевич если русня в 30км от запорожья вам бы лучше запасной аэродром подобрать где то западнее Винницы. Толку от того что вы тут пишете "дайте"? Если войдут в Запорожье 300 тыс беженцев взвинтят цену на аренду и покупку недвижимости.
Они уже с 22года стоят в 30км. Но думаю им уже надоело видеть город в бинокль. Как пишут военные, они сосредотавчивают технику и живую силу на этом направлении. Дайте, бесплатного в этом мире ничего не бывает. Если и дадут, то что то в замен потом заберут. А кто и что заберёт уже всем по барабану.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 13 жов, 2024 21:37, всього редагувалось 3 разів.
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