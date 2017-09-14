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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1039910400104011040210403>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:34

  Wirująświatła написав:6) агонь

саме так, але без я
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:39

  Wirująświatła написав:6) агонь

https://www.youtube.com/shorts/aHt9CYz3aV0
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:39

вечернее обращение президента

Прямая речь: "Готовимся к новым переговорам, которые состоятся на этой неделе. Мы продолжим представлять нашим европейским партнерам нашу стратегию принуждения России к миру. Команды нашего государства и команды лидеров наших партнеров, которым уже представлен План победы, продолжают работать над деталями. Нужны совместные шаги, и это должны быть сильные шаги.

Есть определенные дополнительные вопросы, которые нужно согласовать с нашими партнерами, но весь необходимый потенциал у партнеров есть. И это абсолютно реалистично – усилить позиции нашего государства именно так, как необходимо для честного мира. И именно сейчас нужно действовать, чтобы не дать России и ее сообщникам адаптироваться к нашим возможностям".
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:40

  UA написав:...

это ухылянтам и тем у кого нет брони?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:43

У військовозобов’язаних є три дні, щоб забрати повістку з пошти, інакше буде штраф, — постанова Кабміну.

https://www.komersant.info/u-viyskovozo ... a-kabminu/

теперь и ТЦК не нужен. Не оплатил штраф, то суд отсылает в исполнит. службу и всё движ. и недвиж. имущество по арестом. Полиция остановит авто и на штраф площадку. А потом придумают оплатить штраф и поставить отметку в ТЦК и только тогда отдадут авто.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:53

  Игорь Алексеевич написав:У військовозобов’язаних є три дні, щоб забрати повістку з пошти, інакше буде штраф, — постанова Кабміну.

https://www.komersant.info/u-viyskovozo ... a-kabminu/

теперь и ТЦК не нужен. Не оплатил штраф, то суд отсылает в исполнит. службу и всё движ. и недвиж. имущество по арестом. Полиция остановит авто и на штраф площадку. А потом придумают оплатить штраф и поставить отметку в ТЦК и только тогда отдадут авто.

И банковские счета блокануть.
четверг сидел в очереди на переоформление карточки. Впереди молодые здоровые лоси..
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:55

  UA написав:четверг сидел в очереди на переоформление карточки. Впереди молодые здоровые лоси..
дичь. заведите смарт с nfc в приложении переоформите и добавьте в гугл пэй. у меня половина карт только в смартфоне и существует.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:57

  UA написав:
  Игорь Алексеевич написав:У військовозобов’язаних є три дні, щоб забрати повістку з пошти, інакше буде штраф, — постанова Кабміну.

https://www.komersant.info/u-viyskovozo ... a-kabminu/

теперь и ТЦК не нужен. Не оплатил штраф, то суд отсылает в исполнит. службу и всё движ. и недвиж. имущество по арестом. Полиция остановит авто и на штраф площадку. А потом придумают оплатить штраф и поставить отметку в ТЦК и только тогда отдадут авто.

И банковские счета блокануть.
четверг сидел в очереди на переоформление карточки. Впереди молодые здоровые лоси..

неужели не пропустили пожилого больного человека? :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 22:02

  Wirująświatła написав:
  UA написав:четверг сидел в очереди на переоформление карточки. Впереди молодые здоровые лоси..
дичь. заведите смарт с nfc в приложении переоформите и добавьте в гугл пэй. у меня половина карт только в смартфоне и существует.
Исполнительная блокирует счета привязанные к карточкам. Поэтому какие они или вертуальные или бумажные нет разницы.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 22:07

  Игорь Алексеевич написав:На сегодня мы видим след. пункты пути остановки войны через переговоры.

1. Раша забирает оккуп. Донбасс и частично Запорожск. и Херс. обл. на момент переговоров.
2. Раша забирает в добавок к Донбассу ВСЮ Запорожск. и Херсонскую обл.

Но, если война продолжится ещё хотя бы пару лет, то тогда раша оккупир. полностью Запорожск. и Херсонск. обл. и будет третий вариант.

3. Раша забирает весь Донбасс, всю Запорожск. и Херсонск. обл. и будет требовать оставить ей частично Днепроп. и Харьковскую обл.

Пока не поздно, то надо начинать переговоры про первый пункт, а иначе потом полная жо...а будет с территориями.

чого так дрібно - давай вже й Одеську з Київською... :mrgreen:
Shaman
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