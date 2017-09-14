Прямая речь: "Готовимся к новым переговорам, которые состоятся на этой неделе. Мы продолжим представлять нашим европейским партнерам нашу стратегию принуждения России к миру. Команды нашего государства и команды лидеров наших партнеров, которым уже представлен План победы, продолжают работать над деталями. Нужны совместные шаги, и это должны быть сильные шаги.
Есть определенные дополнительные вопросы, которые нужно согласовать с нашими партнерами, но весь необходимый потенциал у партнеров есть. И это абсолютно реалистично – усилить позиции нашего государства именно так, как необходимо для честного мира. И именно сейчас нужно действовать, чтобы не дать России и ее сообщникам адаптироваться к нашим возможностям".
теперь и ТЦК не нужен. Не оплатил штраф, то суд отсылает в исполнит. службу и всё движ. и недвиж. имущество по арестом. Полиция остановит авто и на штраф площадку. А потом придумают оплатить штраф и поставить отметку в ТЦК и только тогда отдадут авто.
теперь и ТЦК не нужен. Не оплатил штраф, то суд отсылает в исполнит. службу и всё движ. и недвиж. имущество по арестом. Полиция остановит авто и на штраф площадку. А потом придумают оплатить штраф и поставить отметку в ТЦК и только тогда отдадут авто.
И банковские счета блокануть. четверг сидел в очереди на переоформление карточки. Впереди молодые здоровые лоси..
теперь и ТЦК не нужен. Не оплатил штраф, то суд отсылает в исполнит. службу и всё движ. и недвиж. имущество по арестом. Полиция остановит авто и на штраф площадку. А потом придумают оплатить штраф и поставить отметку в ТЦК и только тогда отдадут авто.
И банковские счета блокануть. четверг сидел в очереди на переоформление карточки. Впереди молодые здоровые лоси..